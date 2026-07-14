蘇姿丰MIT畢業演講：勇敢迎向最難的問題 就會贏得「好運」

【文／田孟心；圖片／王建棟攝】

五月底，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰回到了她的母校美國麻省理工學院（MIT），為2026年的畢業生發表演說。

今年，AI發展已走向深水區，正以前所未有的速度滲透醫療、氣候等核心領域。在這個充滿焦慮與期待的科技轉折點，曾帶領AMD走過低谷的「半導體女王」蘇姿丰，有什麼獨到觀察？

面對台下即將踏入AI時代的頂尖人才，蘇姿丰感性地回憶起那個17歲、初嘗挫折的自己；也用自己30年的職涯經驗告訴畢業生們「迎難而上」的意義，以及為什麼AI再強大，能決定未來樣貌的，始終還是人類。

本文編譯整理蘇姿丰MIT畢業演說：

這些年來，我發表過無數場演講，但唯獨這場對我來說格外意義非凡。

一1986年秋天，我來到MIT。那年我17歲。我出生於台灣，在紐約長大，當時我非常有自信地認為自己數學很好。直到走進了「6.001」和「6.002」基礎課程，不到兩週我就清醒了：這裡有太多人的數學非常厲害。盯著第一份作業，我心想，「天啊，這也太難了吧。」

大一前我從未熬夜苦讀過，但能和同學一起熬夜解題充滿樂趣。MIT有種不可思議的魔力，能將你推向未曾想過的境界。你與難題搏鬥，可能會燒毀一兩塊電路板，然後東西竟然順利運作了。那一刻你突然意識到，原來你能建造出真實的東西。

從那時起，我開始感覺自己像個工程師。

從失敗長出「解決未知」的自信

在MIT最棒的經歷是參與大學部研究計劃（UROP），那改變了我的一生。

我的第一個計劃是在無塵室裡製作X射線微影光罩基板。我穿上生平第一件無塵衣，在兩吋的小晶圓上製作元件。我很快學會必須非常小心，因為晶圓極為脆弱。我進行了一堆實驗，多數結果不如預期，所以我們調整方法再試一次。

這是我經歷過最酷的事，也是我第一次不再只坐在教室學習，而是成為團隊一員，試圖發現新事物。我驚嘆：「哇，我們居然能製造出這麼小的東西？」小到能塞進硬幣大小的晶片裡，卻強大到足以改變世界。就在那時，我無可救藥地愛上了半導體。

攻讀博士學位時，我真正學會了如何解決問題。我曾花數週的時間製造元件，測試卻發現運作方式與預期完全不同。於是，我與指導教授反覆商討下一步該做什麼實驗。

回頭看，那是我成長最多的時期。我一點一滴從新手變成了能做出原創貢獻的研究者。在這個過程中我開始相信自己，那種自信不是相信永遠都知道答案，而是相信：即使現在還不知道答案，我也一定能找出來。

MIT教導我的遠不止半導體物理。它的校訓「手腦並用」（Mens et Manus）教導我深入思考並動手建造；教我在多次實驗失敗時依然堅持。久而久之，你會開始相信自己能解決曾經看似不可能的問題。

最好的職涯忠告：迎難而上

離開校園，加入IBM後，我發現自己又得從頭開始。25歲的我心想，在擁有數十萬員工的龐大公司裡，我怎麼可能發揮影響力？但我很快學到重要的一課：工程領域不在乎你的年齡，只在乎你的想法是否行得通。

當時一位導師給了我永生難忘的忠告：「迎向最困難的問題（Run toward the hardest problems）。」隨著時間推移，我意識到這是我收到過最好的建議。因為，只有困難的問題，才能教會你了解自己究竟有多大的潛能。

12年前，我得到實踐這個教訓的機會，成為AMD執行長。當時公司剛歷經低潮，許多人認為接下這份工作太冒險，但對我來說這是夢想工作——能在科技最前線，解決真正重要的問題。

我們押注「高效能運算」將是未來最重要的技術，給予團隊空間思考宏大願景，最終打造出能驅動世界上最強大電腦的技術。過程中，我採用了學校學到的「工程師的直覺」：面對看似無解的問題，將其拆解，再一步步有條理地解決。

當這成為團隊共識時，力量會變得更強大。把人們聚集在一起，完成超越想像的事，是我職涯最大的滿足。

AI時代，人類才握有方向盤

過去幾十年間，我們經歷了網路、行動與雲端運算的科技轉移，而現在我們正處於AI浪潮的開端。

對我而言，AI與先前的技術浪潮截然不同。它不僅是工具，更有潛力加速各領域的新發現，解決從未解決過的問題。

以醫療為例，在關鍵時刻僅靠「一個人」的腦力匯集全球醫學知識，極為困難。但AI可以改變這點，協助醫生將頂尖專業知識帶給每位患者，提供最佳照護。這就是AI最美好的承諾：它不會取代人類，而是讓我們更有能力。我們未來十年的發現，可能會超越過去30年的總和。

但請讓我說清楚一件事：科技本身並不會決定未來的樣貌，人才能。儘管AI充滿潛力，但它無法決定哪些問題值得解決；無法在資訊不完美的情況下做出艱難判斷；更無法為結果承擔責任。這些都是我們的責任。

這也是為什麼現在是如此非凡的時刻。這個世界不僅需要知道「如何使用」強大工具的人，更需要知道「該將這些工具用於何處」的人。世界需要有目標感、判斷力與勇氣的人；需要那些看著困難問題，堅定地說，「我知道這件事很重要，我們一定能找出解決辦法」的人。

創造你的運氣

當人們向我尋求職涯建議時，我經常回答：努力與運氣都很重要。但我也相信，最優秀的人，會找到方法「創造」自己的運氣。

運氣不僅是在對的時間出現。運氣，是承擔風險去挑戰困難的事物；是突破自我極限；是選擇知識邊緣的問題；是讓能使你變得更好的人圍繞在你身邊，並堅信你能改變世界。

所以，對你所選擇的問題保持野心。迎向最困難的問題。相信你身為工程師的直覺。這就是你創造自己好運的方式。

在未來的歲月裡，你們一定會遇到對接下來要做的事毫無頭緒的情況。

別害怕。去找出答案吧。

【延伸閱讀】

信驊員工薪資全台之冠！中年失業後，林鴻明把冷門晶片拚成台股股王

養蝦失敗到5兆市值王國！台達電鄭平接班700天獨家告白，不懂技術卻成AI贏家

哈佛教授：能有效「讓生活變得更幸福」的10個日常習慣