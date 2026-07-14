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2026標竿企業家50強完整榜單！首納薪資指標 誰最受同業尊敬？

聯合新聞網／ 天下雜誌
今年獲選《時代》雜誌百大最具影響力人物的台積電董事長魏哲家，蟬聯標竿企業家榜首。
今年獲選《時代》雜誌百大最具影響力人物的台積電董事長魏哲家，蟬聯標竿企業家榜首。

【文／蘇碧婷、楊孟軒；圖片／黃明堂攝】

2026年《天下》「標竿企業家調查」採用5大面向檢視企業家應具備的能力，分別為「企業營運績效」、「資本市場評價」、「員工薪酬」、「企業永續發展」（ESG）、「企業家互評」，打造全台最全方位的優秀企業家評選。

企業家名單篩選，以2026年第1季為止的上市櫃企業為主，排除2025年EPS為負之企業，將名單依《天下》2000大企業調查分為19個產業，每個產業依財務指標及市值，選出9～10名優秀企業家推薦名單，該企業家須於企業任職滿3年以上，並為企業實質領導者，且過去無犯罪經歷及重大爭議。

企業家名單發送給「2025年2000大企業調查」上榜企業，進行企業家互評，總計回收648份有效問卷，回收率30.62%。

綜合5大面向分數，以總成績得出「2026年《天下》標竿企業家」前50名企業家排名，亦經由其他指標計算出「各產業前3名」、「企業營運績效前10名」、「資本市場評價前10名」、「員工薪酬頂尖榜」、「企業家互評第1名」及「企業永續發展（ESG）頂尖榜」之排名。

調查時間：2026年4月14日～2026年5月14日

調查執行：蘇碧婷、楊孟軒

採用指標說明

企業營運績效、資本市場評價及員工薪酬指標計分方式為在每項財務指標中，依數值高低分成20等份，再依據相對位置給予1到20分。

企業營運績效＋資本市場評價（50%）：

2023～2025營收成長率

2023～2025稅後純益成長率

2023～2025稅後純益總和

2023～2025平均股東權益報酬率

2023Q1～2026Q1累計總股東報酬率

2023～2025市值成長率

員工薪酬（10%）：

2024年平均年薪

2023～2024年平均年薪調整值

2024年年薪中位數

2023～2024年年薪中位數調整值

員工薪酬分數指標分為5個級距，由高至低依序為「頂尖」、「卓越」、「優秀」、「良好」、「普通」。

企業永續發展（20%）：

第12屆公司治理評鑑結果：依級距換算分數，36%後不予計分

入選2025年天下永續公民獎

國際ESG評等機構

FTSE Russell ESG評級：4級以上

MSCI ESG評級：AA以上

S&P Global ESG評分：85分以上

Sustainalytics ESG風險評分：10分以下

ESG指標分為5個級距，由高至低依序為「頂尖」、「卓越」、「優秀」、「良好」、「普通」。

企業家互評（20%）：

每位企業家最多可投3票給心目中最具領導力的同業企業家，採用票數加權及比例得分法，以該產業投票人數×3得出最高得分，為分母；該企業家之加權得分為分子，最後得出得分比例。

企業家互評結果分為3個級距，由高至低依序為「頂尖」、「卓越」、「優秀」。

完整榜單：2026年《天下》標竿企業家50強

各產業標竿企業家前3名

各產業企業家互評第1名

企業營運績效前10名

資本市場評價前10名

員工薪酬頂尖榜

企業永續發展（ESG）頂尖榜

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【更多內容請見《天下雜誌》852期；訂天下雜誌電子版

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