2026標竿企業家50強完整榜單！首納薪資指標 誰最受同業尊敬？
【文／蘇碧婷、楊孟軒；圖片／黃明堂攝】
2026年《天下》「標竿企業家調查」採用5大面向檢視企業家應具備的能力，分別為「企業營運績效」、「資本市場評價」、「員工薪酬」、「企業永續發展」（ESG）、「企業家互評」，打造全台最全方位的優秀企業家評選。
企業家名單篩選，以2026年第1季為止的上市櫃企業為主，排除2025年EPS為負之企業，將名單依《天下》2000大企業調查分為19個產業，每個產業依財務指標及市值，選出9～10名優秀企業家推薦名單，該企業家須於企業任職滿3年以上，並為企業實質領導者，且過去無犯罪經歷及重大爭議。
企業家名單發送給「2025年2000大企業調查」上榜企業，進行企業家互評，總計回收648份有效問卷，回收率30.62%。
綜合5大面向分數，以總成績得出「2026年《天下》標竿企業家」前50名企業家排名，亦經由其他指標計算出「各產業前3名」、「企業營運績效前10名」、「資本市場評價前10名」、「員工薪酬頂尖榜」、「企業家互評第1名」及「企業永續發展（ESG）頂尖榜」之排名。
調查時間：2026年4月14日～2026年5月14日
調查執行：蘇碧婷、楊孟軒
採用指標說明
企業營運績效、資本市場評價及員工薪酬指標計分方式為在每項財務指標中，依數值高低分成20等份，再依據相對位置給予1到20分。
企業營運績效＋資本市場評價（50%）：
2023～2025營收成長率
2023～2025稅後純益成長率
2023～2025稅後純益總和
2023～2025平均股東權益報酬率
2023Q1～2026Q1累計總股東報酬率
2023～2025市值成長率
員工薪酬（10%）：
2024年平均年薪
2023～2024年平均年薪調整值
2024年年薪中位數
2023～2024年年薪中位數調整值
員工薪酬分數指標分為5個級距，由高至低依序為「頂尖」、「卓越」、「優秀」、「良好」、「普通」。
企業永續發展（20%）：
第12屆公司治理評鑑結果：依級距換算分數，36%後不予計分
入選2025年天下永續公民獎
國際ESG評等機構
FTSE Russell ESG評級：4級以上
MSCI ESG評級：AA以上
S&P Global ESG評分：85分以上
Sustainalytics ESG風險評分：10分以下
ESG指標分為5個級距，由高至低依序為「頂尖」、「卓越」、「優秀」、「良好」、「普通」。
企業家互評（20%）：
每位企業家最多可投3票給心目中最具領導力的同業企業家，採用票數加權及比例得分法，以該產業投票人數×3得出最高得分，為分母；該企業家之加權得分為分子，最後得出得分比例。
企業家互評結果分為3個級距，由高至低依序為「頂尖」、「卓越」、「優秀」。
完整榜單：2026年《天下》標竿企業家50強
各產業標竿企業家前3名
各產業企業家互評第1名
企業營運績效前10名
資本市場評價前10名
員工薪酬頂尖榜
企業永續發展（ESG）頂尖榜
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