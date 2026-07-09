飆破40度照穿三件式西裝？歐洲紳士夏天的散熱秘密

編譯 張詠晴

歐洲男士寧可悶壞，也堅持維持優雅嗎？熱浪下40幾度，為什麼西裝還是穿得住？沸騰的地球，有沒有辦法掀起Dress code大革命？

米蘭35度、義大利佛羅倫斯38度，巴黎飆上44度。隨便列出歐洲幾個大城市近期的高溫，彷彿是在爭奪誰被烤得更徹底。

但看到義大利佛羅倫斯男裝展（Pitti Uomo）的夏季街拍，你一定會滿頭問號懷疑，氣溫同樣飆破30幾度，為什麼街上那群歐洲型男，還是優雅穿著整套西裝、甚至三件式，在烈日下端著咖啡聊天？

他們是沒有汗腺嗎？還是看似乾爽，但其實襯衫已經濕到貼背？

這些紳士當然不是真的不怕熱，而是一身行頭藏著材質的物理學與高明的穿搭巧思。

自帶涼感，會呼吸的頂級面料

首先，他們只穿會呼吸的布料。

台灣常見的平價西裝，為了耐磨抗皺，多半會混入高比例的化學纖維。但如果是大熱天穿出門，相當於把塑膠袋穿在身上。熱氣完全悶在裡面，像極了汗蒸幕。

但歐洲紳士夏天穿的，是真正會呼吸的材質，主要的材質選擇包含：

純亞麻：

亞麻本身就是炎熱天氣的理想面料，其中，愛爾蘭亞麻被公認為全球最頂級的亞麻之一，密度相對較高，保留乾爽透氣的優勢，但又比一般亞麻硬挺。

純正的愛爾蘭亞麻擁有天然的光澤與立體紋理，常被頂級品牌選用製作西裝、襯衫及高級禮服。

泡泡紗：

這是男士襯衫不貼肉的秘訣，因為具備抓皺紋理，透過平滑與皺縮的條紋交替編織而成，能使布料不會緊貼皮膚，進而促進空氣流通，保持輕盈的觸感。

冷霜羊毛（Fresco Wool）：

很多人一想到羊毛，就覺得熱壞了，畢竟羊毛一向以保暖著稱，能利用捲曲纖維鎖住熱空氣來抵禦寒冷。

但早在1907 年，冷霜羊毛就被研發出來了，名稱裡面的Fresco正是義大利文「清涼」的意思。

因為既透氣又適合製作成正裝，給了必須在炎熱潮濕氣候下穿著正式服裝的紳士們有了喘息空間。然後，冷霜羊毛又十分抗皺，能夠全天候保持挺拔，因此廣受歡迎。

抽掉骨架，把西裝當襯衫穿

為了避免大汗淋漓，失去體面和優雅，歐洲男士細心選擇布料之外，也會在西裝內部花巧思。

傳統西裝為了看起來挺拔，裡面會有厚厚的胸襯、墊肩跟內裡。但南義大利裁縫師為了因應當地的炎熱天氣，發明了「無結構西裝」。

他們把墊肩、內裡通通抽掉，只留下一層薄薄的布面，換句話說，那些外套，外表看似一般西裝外套，實際上就是一件稍微厚一點的長袖襯衫。

當摘去這些「骨架」，就是考驗裁縫師的時刻了。失去了內襯的支撐，他們改用極度精密的立體剪裁與縫線張力來定型。透過順著人體肌肉走向的車工，以及在領口、邊緣密密麻麻的手工縫線，硬是用一針一線，把一塊薄布料，撐出了原本的挺拔。

法國Dress Code，會向天氣低頭嗎？

當世界變了，地球沸騰，歐洲男士求體面的紳士包袱還是得繼續背下去嗎？最嚴謹、規矩也最多的法國政壇男人們顯然很糾結，甚至還形成了鄙視鏈。

在40度高溫烘烤下，國民議會議事廳就算開冷氣，還是幫助不大。國民議會於是大發慈悲，准許議員脫下西裝外套，堪稱相當人性化和顛覆性的表現。

勞動與團結部長法蘭杜（Jean-Pierre Farandou）受訪時向私人企業喊話說，如果自己是私人企業老闆，只要整體得體，「剪裁完美的百慕達短褲配有型襯衫」也是能接受的。

法蘭杜自己則依然是繼續西裝筆挺說，「這就是部長的標配，我必須尊重它。」

法國總統府愛麗舍宮沒有發布具體服儀指示，但為沒有合適辦公室的員工開放了冷氣房。

不過總統馬克宏的一名幕僚在週三依然穿著西裝外套。他打趣說，「我們這裡可是總統府，才不是國民議會那種地方。」

（資料來源：GQ, AFT, He Spoke Style）

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