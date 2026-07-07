記憶體暴漲 不只蘋果吃不消！「記憶體末日」何時結束？iPhone還會漲多少？

編譯 樂羽嘉

美國科技巨頭蘋果公司和微軟公司扛不住高漲的記憶體成本，紛紛宣布漲價，把成本轉嫁消費者，沒有這種本錢也搶不到記憶體的中小型電子製造商則可能面臨倒閉厄運。

《Fortune》形容，這正是消費電子產業陷入的「記憶體末日」（RAM-ageddon）。除了更早漲價的任天堂和Sony以及最近接連漲價的蘋果、微軟，戴爾（Dell）、惠普（HP）、聯想（Lenovo）和華碩（Asus）等PC大廠近期也都紛紛調高售價或直接減少產品記憶體容量。

連一向以鐵腕大宗採購能力、頂尖供應鏈管理技術著稱的蘋果，這次都被迫漲價，甚至不惜冒著可能壓抑市場需求的風險，無疑對全球市場投下了一顆震撼彈。在蘋果揭露漲價消息當天，納斯達克指數應聲下跌1.4%，反映出投資人對記憶體價格瘋漲帶來的連鎖效應極度焦慮。

產業研究機構IDC分析師波帕（Nabila Popal）談到這波記憶體荒時警告，「風暴還沒結束，這才只是剛開始。」

這波漲價背後的原因是AI。整個科技業正以前所未有的規模，瘋狂擴建資料中心，以支援ChatGPT、 Claude、Gemini等AI服務。那些今年砸下數千億美元大興土木蓋AI資料中心的雲端運算巨頭，正以排山倒海之勢橫掃全球記憶體產能，而傳統的消費性PC和手機製造商只能在夾縫中搶食剩下來的碎屑。

更雪上加霜的是，AI資料中心目前極度青睞所謂的高頻寬記憶體（HBM）。這是一種把多個晶片垂直堆疊以達到超高數據傳輸率的特殊記憶體，這種極端的製造工藝會大幅消耗晶圓產能，導致能用來生產傳統電腦記憶體的矽晶圓產量銳減。

德銀在報告中指出，目前已宣布的新建廠計畫，最早也要到2027年才能開始供貨，預計DRAM全球產能在2028年之前都將持續處於緊繃狀態。傑富瑞（Jefferies）近期報告中也預測，記憶體價格在今年第四季將再上漲30%至40%，到了2027年還會再飆升40%到45%。

面對稀缺且昂貴的記憶體供應，消費性電子公司過去半年使出渾身解數，從重新調整產品型號以降低物料清單成本，到最後不得已使出漲價絕招。

下一個輪到iPhone漲價？

透過漲價把記憶體成本轉嫁給終端用戶固然是保護毛利率的一種手段，但這種做法終究有極限。Constellation Research分析師穆勒（Holger Mueller）指出，「對於面向消費者的品牌商來說，最大的挑戰在於，一旦漲價踩過了某個紅線，你的產品就會直接被市場淘汰。」

IDC分析師波帕認為，以目前記憶體價格的狂飆趨勢來看，蘋果很快就會被迫調高iPhone售價。

波帕預測，「今天iPad和Mac部分機型的漲幅高達300美元，我個人的直覺是，未來iPhone的漲價幅度可能會比我們之前預期的還要高。」

她認為，蘋果選擇先拿Mac和iPad開刀，很可能是在給消費者做心理建設，讓市場準備迎接更貴的iPhone，「當消費者看到Mac某些機型一下子漲了300美元後，等到下一代iPhone 登場、宣布調漲100美元甚至200美元時，大眾體感上就會覺得沒那麼痛。」（資料來源：CNBC、Fortune）

【延伸閱讀】

南韓記憶體拚翻倍，但蘋果要靠他？一人養出兩家中國記憶體巨頭

獨家》金管會突襲金檢國泰全集團！6位總經理鞠躬致歉不到24小時，為何監理升級？

張忠謀早餐必吃！解密燕麥神奇8大功效

被判安寧照護後，還能去美國看大谷、東京看WBC 97歲國民阿公林桑為何爆紅？

理財專家揭密：在台灣30年的退休生活，一共會花掉你多少錢？

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載