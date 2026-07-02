不要再用ChatGPT查新聞了！一文看懂4大主流 AI正確用法

編譯 樂羽嘉

現在市面上的4大主流AI工具各有所長，只要你搞清楚哪款工具最擅長做什麼，就能把這項了不起的科技福音發揮到極致，省下數小時、避免挫折感，顯著提升的產出品質。

1. 搜尋與查證資料

如果你需要知道最新、最即時的資訊，例如新聞、近期事件、最新報價或上週才發生的任何事，Perplexity AI是你的首選。大多數AI工具只能仰賴幾個月前訓練的舊資料，但Perplexity會即時在網路上搜尋、明確標示答案來源。你可以把它想像成一個會幫你讀完搜尋結果、雙手奉上乾淨摘要還附帶資料來源的超級搜尋引擎。

次佳選擇：ChatGPT的搜尋模式。表現很紮實，但在引用來源的精準度上稍遜一籌。

2. 寫作、草擬初稿

無論是撰寫文章、潤飾電子郵件還是梳理辯證邏輯，Claude產出的文章文筆一向最自然流暢、最有人味。它能精準理解語氣、避開不必要的冗詞贅字，而且可以在正式的策略簡報和輕快的臉書貼文之間流暢切換，完全不會失焦。

次佳選擇：ChatGPT（GPT-4o）。功能多元、可靠，但有時文筆稍嫌樣板。

3. 閱讀與分析長篇文件

在解讀長篇報告、合約、研究論文或會議逐字稿方面，Claude再次拔得頭籌。它能同時處理數百頁文件，並以驚人的準確度回答相關的特定問題。

次佳選擇：Gemini 1.5 Pro。同樣能處理極長的文件，而且和Google雲端硬碟檔案的串接表現極佳。

4. 處理個人的研究檔案

Google NotebookLM有一項低調卻相當出色的能力：你可以上傳自己的文件，例如訪談筆記、PDF、研究報告等，它回答問題時只會根據這些文件的內容，不會混入外部資訊，也不會自行臆測或補充答案。

對於必須依據特定資料集進行工作的研究人員和記者來說，這種可靠性相當少見，也極具價值。

次佳選擇：Claude。Claude在處理使用者上傳的檔案方面同樣表現出色，而且分析得相當細緻。不過它在回答時除了參考你上傳的資料外，也會同時運用自身訓練所學到的廣泛知識，因此不像NotebookLM那樣完全限制於文件內容。

5. 數據分析與試算表

如果你有一大堆數字需要理出頭緒，配備「進階資料分析」功能的ChatGPT絕對獨佔鰲頭。它能直接在你上傳的試算表上進行運算、生成圖表、找出趨勢、用白話文解釋它的運作邏輯。

次佳選擇：Gemini。與Google Sheets試算表整合得相當緊密，適合處理較輕量級的分析任務。

6. 寫程式與技術工作

對於編寫程式、除錯或解釋程式碼，ChatGPT（GPT-4o）依然是多數開發者的首選工具，特別是在Python和JavaScript等熱門語言上。

次佳選擇：Claude。它通常能把程式碼邏輯解釋得更清楚，特別擅長審查、重構現有的程式碼。

7. 多媒體（影像、音訊、影片）

如果要製作影像或音訊內容，Gemini是最強大的選擇。它能直接處理YouTube影片、描述照片內容、直接分析音訊檔案。

次佳選擇：ChatGPT。透過視覺（Vision）功能處理圖片分析的表現很好，但目前無法原生處理影片。

8. 翻譯

對於多數語言組合，Claude和ChatGPT的翻譯能力基本上不分軒輊，在獨立的基準測試中只有微小差距。兩者的差別在於質地，Claude處理文化語境、成語俗諺和語氣的能力更為自然，是文學或新聞翻譯的較佳選擇。ChatGPT在需要精準術語的技術與專業內容翻譯上，則略佔優勢。

9. 創意工作與腦力激盪

在發想創意、塑造角色、撰寫小說，或是為一個故事尋找不同切入角度時，Claude 的產出最有想像力，也最能掌握整體語氣與風格。

次佳選擇：ChatGPT。產出速度快、數量大，非常適合用來快速激盪靈感，但生出來的結果通常需要再潤飾一下。

結論：該用哪個AI ？

專家建議聰明搭配使用2到3種工具：

需要查詢最新資訊或時事→Perplexity

寫作、分析、翻譯、處理長文件→Claude

處理資料、撰寫程式碼、翻譯→ChatGPT

如果要用到自己蒐集的大量資料→NotebookLM

最後請記住，這些工具都不完美，可能出錯，所以任何重要資訊都應該再查證一次。

（資料來源：The Daily Star）

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