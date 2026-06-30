只有不到1%的散戶能獲利！Z世代為何將高風險投資當解藥？

編譯 田孟心 圖片來源：Shutterstock

炒迷因股、高槓桿當沖、瘋買狗狗幣⋯⋯，調查顯示，80%的Z世代特別容易被投機性的投資所吸引，因為感覺自己財務狀況「落後」。當傳統的努力工作、安穩投資不再能為買房、致富打包票，同時AI末日論又甚囂塵上，年輕人似乎正在迎頭擁抱愈來愈高的風險。

美國金融業監理局（FINRA）在2025年的一項調查中發現，約三分之一的投資人——35歲以下人群中這一比例高達62%——表示，他們需要承擔巨大風險才能實現財務目標。

另一項由西北互惠人壽保險公司進行的研究表明，分別有80%和75%的Z世代和千禧世代表示，他們之所以被「投機性投資」所吸引，是因為覺得自己財務狀況落後。

傳統「美國夢」破滅

為什麼年輕人會覺得自己「沒錢」且進度落後？聯準會2024年的工作報告顯示，整體而言千禧世代的生活水準高於X世代。

但發表在《美國社會學雜誌》上的一項研究卻點出殘酷現實：貧富差距隨著時間推移而擴大，千禧世代的貧富差距甚至超過了當年同齡的嬰兒潮世代。

Z世代成長於一個物價飛漲的世界。育兒費用持續上漲且漲幅超過通膨，房價異常高昂（尤其是在大量入門級職缺所在的城市地區），而退休金和「終身職」幾乎已經絕跡。《大西洋》直言，許多Z世代夢想著擁有房產和嬰兒車，這些目標的實現卻需要更長的時間。

值得注意的是，熱愛投機性投資的人，並不全是貧富賽局中的底層。大學一年級的盧克希（Ish Lukhey）從疫情時代就開始盯盤，看YouTube自學了theta、gamma和delta等概念，並整天在Robinhood平台上交易。

許多人會稱這樣的青年為「賭徒型玩家」（Degen，英文的墮落Degenerate之縮寫），盧克希無奈表示，「生活成本這麼高，人們很難實現自己想要的目標，」「過去只要擁有一份中高收入的工作就能做到，但現代人會需要另覓他途。」

末日焦慮與社群炫富

除了現實的經濟門檻，年輕人的焦慮更上升到了「生存層面」，成為一種慢性壓力源。

紐約精神科醫生多昆（Lanre Dokun）指出，「即使客觀上經濟狀況良好，病患仍然擔心自己有一天會失去這種狀態，有些人沉迷於控制預算，有些人則害怕被人工智慧取代。」他曾遇過一位高收入病患，即便一直堅持儲蓄40%，卻仍覺得自己入不敷出。

加州大學洛杉磯分校精神病學臨床教授Timothy Fong也認為，年輕人不再把高風險投資視為「需要謹慎嘗試的事」，而是一種「解方」。他進一步指出，沉迷賭博的人群，與其說是出於對經濟穩定的需求，不如說是受到社群媒體上隨處可見的奢靡生活方式影響，轉而追求「享受當下」。

更糟的是，投機性金融機構正利用這種焦慮進行掠奪性行銷。例如預測平台Kalshi曾在TikTok上投放一則廣告，畫面中年輕女性配文寫著：「我差點付不起房租了，但Kalshi的預測讓我獲得了兩年的房租，太神奇了！」儘管這則說服年輕人能一夜致富的廣告引發強烈反彈並已下架，卻反映了市場的陷阱。（資料來源：Bloomberg, Atlantic, Northwestern Mutual, CFA Institute）

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