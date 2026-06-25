最有錢的1%享三分之一財富，美國人打算如何分配AI利益？

【文／田孟心】

AI讓科技巨頭賺得盆滿缽滿，一般大眾卻分不到羹，甚至面臨失業威脅，憤怒情緒日益高漲。最近，面對這股不滿，從川普政府到科技業大佬都在拋出「財富重分配」的點子：國家經營主權基金、一次徵稅50%、甚至全民基本收入。但這些方法有多可行？

美國的貧富差距已經到了令人無法忽視的地步：最頂層1%的人掌握了全國近三分之一的財富，而底層一半的人卻只擁有2.5%。現在，AI爆發帶來的巨額財富，又讓這個已傾斜的天秤加速失衡。

舉例而言，輝達執行長黃仁勳所持有的股份價值在七年內翻了50倍，高達1,750億美元；Anthropic最近一輪募資將估值推上近兆美元，老闆阿莫迪（Dario Amodei）的財富也跟著翻倍。

「重分配」話題為何被炒熱？

大眾的反感並非沒有原因。AI雖然創造了驚人的財富，但代價可能是大規模的白領失業潮。從高薪的軟體工程師到後勤的會計人員，無一倖免。

2026年至今，科技業裁員人數已超過14.2萬人，即使經濟學家不認為AI真的在能力上強勢取代的工作者，但巨頭如Meta確實明說，裁員是為了將資金轉投入AI建設。

換言之，企業「害怕錯過」（FOMO）的心情，是目前真正的裁員主因，而非人類勞工能力不足。

更讓大眾趕到不平衡的是，正如民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）所言，這些AI模型是依靠全人類的集體智慧——人類撰寫的文章、音樂、程式碼和研究成果——而壯大，「科技寡頭未經許可、沒有給予報酬，就把數百萬人的心血餵給了AI，」桑德斯直言，「是時候把這些要回來了。」

各路人馬提了什麼方案？

面對可能引發的社會動盪，各方拋出五花八門的分配方案，甚至連過去最排斥政府干預私人企業的川普政府都對此展現出高度興趣。目前被廣泛討論的有以下三種方案：

A.一次性課稅： 參議員桑德斯提議，聯邦政府應該對AI公司徵收一次性的「50%股票稅」，將這些股權放進公共基金。如此一來，一般美國民眾不僅能拿到分紅，還能透過政府擁有投票權，甚至進入董事會，阻止企業損害公眾利益。

B.主權財富基金：即將IPO的兩家AI巨頭OpenAI和Anthropic，也提出了成立公共基金的想法。

事實上，早在2021年，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）就預言AI會讓許多工作變得無意義。他當時的構想是：政府不再對勞工課稅，而是對AI公司的市值課稅，並強制以股票支付，使所有18歲以上的公民每年都能領到一筆「全民基本收入」。

C.川普的「全民入股」： 川普最近頻頻在公開場合表示，政府應該跟AI公司「建立夥伴關係」，讓美國大眾「變得很富有」。《紐約時報》報導，奧特曼曾在今年初親自向川普推銷這個主意。

雖然目前仍在研擬階段，但川普政府確實在過去不到一年的時間裡，收購了20多家半導體、核能等戰略企業的股份。有人猜測，如果真的實行，AI公司的股份可能會被納入近期推出的「川普帳戶」裡，作為美國民眾未來的退休金或教育基金。

真的可行嗎？

「公眾理應分享AI創造的巨額財富」這樣的概念聽起來理想，要實現此目標卻有許多實際挑戰。

首先是資金來源。

如果像奧特曼提議的「自願捐獻」，那麼要以誰的股份捐獻？奧特曼本人並沒有OpenAI股份；如果公司發行新股，則會稀釋微軟等現有投資人（甚至是廣大散戶和退休基金）的權益；若由政府直接出資購買，當這些估值泡沫化的AI公司賠錢，損失將由全民買單。

至於桑德斯的「強制轉讓50%股權」方案，聽起來像國家強徵私人財產，將引發無止盡的法律戰，並嚇退未來的投資人。

其次是能籌到多少資金。

即使OpenAI和Anthropic各捐出3%的股份，並假設投資回報率每年為10%，算下來，每名美國人一年也只能領到「數百塊美金」，不足以達到能保障生活的「全民基本收入」，更不可能彌補大規模失業帶來的衝擊。

更令人擔憂的是監管危機。如果政府成了AI公司的大股東，它還能執行嚴格的反壟斷調查，或實施成本高昂的安全法規嗎？政府也可能傾向優先保護自己的投資，反而扶植表現不佳的企業，扼殺市場競爭。

綜合所有考量，《經濟學人》提出折衷的思路：或許不是強迫AI公司交出股份，而是成立一個投資「廣泛市場指數」的公共財富基金。這筆資金可以來自對AI利潤的課稅，或是整個AI產業的強制性提撥。

然而，即使一切順利，最終真的如想像中發放了微薄的股息，核心的難題依然存在：該如何規範AI的發展？又該如何幫助那些真正被AI搶走飯碗的勞工？這些問題，顯然不是每年發幾百美金就能解決。

（資料來源：NYT, Economist, Fortune）

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