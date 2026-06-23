通報量暴增逾940倍 喪屍煙彈為什麼難抓？無色無味、改配方就能躲追查

文 蕭歆諺、協助採訪 楊竣傑

近期，台灣民眾幾乎每週都能在新聞上看見毒駕釀成的死傷悲劇，混有「依托咪酯」的喪屍煙彈是背後主因。相較其他傳統毒品，被歸類為新興毒品的依托咪酯為什麼特別難防？

臨床上，依托咪酯是常見的麻醉用藥，能幫助患者更快進入全身麻醉，減少手術中的疼痛。不當使用、灌入菸油成為喪屍煙彈後，它卻成了這3年來讓民眾最恐懼的毒品。截至5月，吸食者毒駕後已造成近40人死亡，超過400人受傷。讓依托咪酯罕見地在短短兩年內，由三級毒品一路升級為一級毒品，政府嚴陣以待。

改原料配方就能躲查緝

究其原因，是不論在檢驗與查緝端，喪屍煙彈都是特別難纏的對手。在台灣，毒品屬於正面表列，只有名列在表上的毒品執法單位才能列管。

麻煩的是，新興毒品只要稍微改變化學結構便能躲避法規，如依托咪酯的衍生物美托咪酯、異丙帕酯與正丙帕酯，後續都花了很多力氣追蹤與查驗，最後才發現並進一步列管。

前端揪出衍生物難，後端查緝同樣不易。有查緝經驗的新北刑事警察大隊偵三隊專員汪佐凌表示，除了在網路上主動巡邏追查疑似喪屍煙彈的商品外，在線下要查緝相當困難，只有在看到駕駛人出現蛇行、飆車或發生車禍等狀況，攔查後有精神恍惚與毒品氣味時才能進一步確認。偏偏依托咪酯無色無味，提升查驗難度。

面對持有電子煙的民眾，他解釋在修法通過前，由於單純持有或使用電子煙屬於行政違規，並非刑事犯罪，警察也只能等衛生福利部或相關單位來稽查，等同執法上又少了一個突破口。

另一大難題，是依托咪酯在體內的半衰期極短，僅有兩小時不等，吸食者在三、四個小時後要尿檢通常很難驗出，且由於台灣檢驗量能有限，尿檢結果還得等好幾週才能得知。

台灣的毒品檢驗還有哪裡需要補強？

最根本的改變，是去年11月推出的「快篩執法」。「唾液快篩試劑可以讓毒品無所遁形，」汪佐凌解釋，試劑可以在3到6分鐘內檢出七大常見毒品，包含苯二氮平類、大麻、鴉片、K他命與安非他命等，民眾關心的依托咪酯與其常見衍生物也位列其中。

正因為有這項利器能夠揪出黑數，也讓依托咪酯的通報案件數大幅攀升，從2023年的22件暴增至2025年的20727件。

儘管唾篩試劑的出現為查緝毒品注入一劑強心針，專家仍指出兩大補強方向，首先是建立好的預警系統。

台大法醫所所長翁德怡提到，從2023年依托咪酯首度檢出到推出唾篩試劑，期間至少間隔兩年，代表執法單位要追上新興毒品的衍生速度實在太難。

她建議應打造預警系統，觀察鄰近國家流行什麼樣的毒品，促進不同單位與實驗室的橫向交流，提前購買或開發標準品，備好檢驗方法就能在新興毒品流入台灣時更快反應。

另一改進方向，則是改變檢驗方法與強化量能。翁德怡說，台灣法律規定毒品檢驗要用兩種方法都驗出陽性，才算確認是毒品。翁德怡認為，只要檢驗方法夠嚴謹，光靠液相層析串聯式質譜儀來確認即可。再配合好好保存證據、數據公開透明等做法，跳脫過去的固定流程，反而能更有效率地驗出毒品。

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