和AI對話月入就能30萬！「RLHF」AI訓練師是什麼？為何台灣成數據標註新寵兒？

文 田孟心

你的ChatGPT、Gemini之所以這麼貼近人心，背後可能來自另一位台灣人的加工。讓大學生、白領工作者在家兼差就能月入破萬美元的「RLHF」（Reinforcement Learning from Human Feedback，簡稱RLHF） AI訓練師，究竟是什麼？身為數據標註員的他們，會擔心未來被AI取代嗎？

為什麼台灣特別受到RLHF青睞？

為何台灣人才被捲入這股新興浪潮？長期追蹤全球AI零工經濟的美國耶魯大學助理教授波薩達（Julian Posada）在越洋採訪中告訴《天下》，數據標註的需求正大幅轉向語言領域，包含文本、語音，甚至是程式語言與數學。這使得人才需求轉移至擁有特定技能與高教水準的國家，「日韓、中文圈，都增加了更多的『在地聘僱』。」

台灣人才具備繁體中文的語言優勢、優良的高教品質，加上相對停滯的本地薪資，自然成為矽谷數據公司主動獵才的目標。

另一位數據標註員，37歲的曾彥暄就是一例。畢業於台大經濟所的他，因長期發表統計學術研究，去年3月被Scale AI旗下的平台Outlier透過LinkedIn主動招攬，擔任AI訓練與評估員。

全職AI訓練師的工作日常

AI訓練師的主要工作是運用專業背景出題測試模型，並檢視其推論邏輯與在地化表現。

視訊採訪中，燈光幽暗的房間裡，留著個性長髮與鬍渣的曾彥暄，已經與AI對話了一整天。

他的任務是運用統計學背景「出題」給尚未上線的AI模型作答，並檢視其推論過程是否有瑕疵。有時，他也會結合對德文與新詩的興趣，出文學相關的題目測試AI，「有點像在養兒子女兒，可以感受到它們的進步，」他笑著說。

他分享，這份工作論件計酬，時薪約25至45美元（約800至1440台幣），最高峰時一個月曾進帳2萬3千多美元（約73萬多台幣）。優渥的薪資與高度自由，讓他決定離開原本在台灣企業的AI顧問工作，全職投入RLHF。

RLHF背後的隱憂：高階人才恐變免洗勞力？

格雷指出，這類系統的誘人高薪往往掩蓋了長期的代價，讓具備全球價值的專業人才，淪為被平台用完即丟的免洗勞力，「更大的風險在於，這可能會使台灣社會習慣『即使是專家級工作也毫無穩定保障』這回事。」

面對外界質疑，Scale AI公關代表接受《天下》採訪時直言，其平台從未試圖取代傳統職涯，絕大多數站上專家僅利用閒暇時間兼差接案。

資方的官方聲明，恰好印證了零工經濟缺乏保障的特性。既然如此，為何台灣青年仍前仆後繼捲入其中？

關注青年發展的中研院社會學者林宗弘指出，外界常歸咎於台灣低薪環境的「推力」，但這波美國資本強大的「拉力」才是主因。他觀察，矽谷「高薪、短期見效」的模式，正以前所未有的速度向全球擴張。

他一方面樂觀，認為台灣能與全球AI產業鏈深度綁定，高教培養青年世代學有所用，未嘗不是一種成功；但另一方面他也提醒，矽谷模式的潛台詞是「不斷捲進一批人，又不斷汰除一批人」，接案者必須做好產業泡沫破裂時，重返傳統職場的準備。

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