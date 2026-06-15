觀光別再衝人數！沈方正：台式服務不是效率 是款待

【文／呂冠璇；圖片／邱劍英攝】

當台灣憑藉半導體與科技產業走向世界核心，競爭力是否只剩效率與產值？

過去10年，台灣變得更便利更富裕，社會卻同時陷入高壓、焦慮與對立；少子化帶來缺工問題，多元族群融合等挑戰，也正逐漸浮現。

身處服務業第一線的老爺酒店執行長沈方正認為，真正支撐台灣的，應該不只是科技實力，還有人與人之間的「款待精神」。以下是專訪摘要：

近10年來，台灣社會愈來愈進步，卻也愈來愈焦慮。

捷運系統愈趨完善、外送平台改變生活、5G讓一切更快速，我們活在一個極度方便、安全的環境裡。但奇怪的是，人們並沒有因此更幸福，反而變得更加不滿足。你會看到便利商店店員被責罵、捷運上為了小事爭吵，每個人都很緊繃。

半導體撐經濟，內需卻失衡

台灣GDP幾乎翻倍成長，但出生人口卻少了一半。觀光旅館科系的學生數，也跟著腰斬。再加上外送、零工經濟興起，服務業的人力愈來愈少。我們甚至開始在會議上討論：「怎麼減少服務的人力？」

但服務業本身就是以人為核心，將重點放在如何減少人力，其實是不合理的。

另一方面，台灣的經濟成果高度集中。半導體產業撐起大部份GDP，但這些成果並沒有反映在內需與生活品質。

很多科技業的人過得很辛苦，忙到連休息的時間都沒有。我有位熟客，已經10年沒和太太來住飯店，因為幾乎全年無休。

台灣社會就像一台精密運轉的機器，高鐵很準時、捷運系統很好；但問題是，人有沒有跟著變得更有秩序？看到新聞，有人搶著擋車門、硬擠進車廂，於是整個系統又開始失衡。

這些現象，也直接反映在觀光與服務業上。少子化已經是無法逆轉的現實。台灣每年出生人口只剩10萬左右，如果現在還不開始談移民與外來人才，未來一定會出問題。

台灣移民政策要更有目的性

其實服務業已經出現嚴重斷層，很多飯店好幾年沒有新人進來。

好的觀光科系學生，畢業後優先去新加坡、日本、澳洲工作，因為海外市場很喜歡台灣人才。

但我們很少反過來思考：既然人一直出去，我們有沒有積極把人拉進來？

台灣需要更有目的性的移民政策，不是被動核准，而是主動吸引。從文化相近的馬來西亞、越南華裔人才開始，到印度高科技人才，都應該有長線規劃。這不是今天缺工才處理，而是5年、10年的國家策略。

更重要的是，我們怎麼對待人才。

真正的「台式服務」，不是效率，而是款待。

台灣以前有一種很珍貴的文化叫「奉茶」。早年旅行的人經過村莊，庄頭會放茶水給路人喝，那是一種對陌生人的體貼。這才是台灣最有價值的觀光資產。

打造台式服務的觀光護城河

幾年前，我們開始使用外籍實習生。我跟主管們說的第一件事，不是趕快教他中文，而是先學會他的語言。如果今天一個18歲的印尼學生，第一次離開家鄉來到台灣，面對完全陌生的環境，你要做的應該是先讓他安心，而不是要求他立刻投入工作。

觀光發展也是同樣的道理。台灣長期停留在「衝人數」的思維，但在陸客減少、日圓貶值等因素影響下，原本1200萬人次的目標，應下修到800至900萬人次。

8、900萬人其實不少。如果你用現在日本觀光人次對應他的人口，台灣2300萬人，差不多胃納就是這樣的人次。

台灣觀光已經進入深水區，過去靠夜市、購物與景點就能吸引旅客，但未來真正有競爭力的，將是文化深度與生活感。

很多外國人喜歡去南機場、國華街拍照，因為他們看見的是台灣人忽略的日常風景。

台北大縱走是世界級觀光資源，搭捷運、公車，20分鐘就走進山裡，我們卻不知道它有多珍貴。

觀光從來不是靠單一景點就成功，而是整個社會生活品質的累積。巴黎會變成今天的巴黎，不是一天造成的，而是幾百年的城市文化慢慢形塑而成。

世界觀是戴別人眼鏡看自己

未來的台灣，一定會愈來愈多元。新住民、移工、未來的新移民，比例都會持續增加。這件事不會停止，我們只能學著如何共存。

我曾經參觀設計高雄衛武營的荷蘭麥肯諾建築事務所，裡面有28個國家的人一起工作，他們來自不同文化背景，卻能順暢地溝通、彼此合作，這才是所謂的世界觀。

台灣其實是一個非常適合生活的地方，安全、方便、自由。

但下一步，我們應該要學會的是：如何真正理解彼此。不是口號式地談多元，而是去真誠感謝那些照顧長輩的移工，去理解原住民文化的形成，去學習別人的語言與視角。

真正的世界觀，不是要別人怎麼看台灣，而是我們能不能戴上別人的眼鏡，重新看見自己。

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