台科大6成外籍生畢業後留台！從Acer到台達電 科技業為何搶著用他們？

【文／徐卉馨；圖片／王建棟攝】

畢業倒數30天，來自印度的台科大電機系碩二學生馮睿霖（Abhishek Tarikallu Thippesh），和研究室同學們一樣，一邊埋首論文，一邊衝刺工作面試。

這天午後，馮睿霖暫時從數字中抬起頭，帶著《天下》記者從校門旁國際大樓裡的產學研發中心出發，熟門熟路地介紹沿途體育館、學餐、學院。

馮睿霖來自邦加羅爾，那是一座以IT產業聞名的大城市，還有知名學府印度科學理工學院，同儕競爭激烈，不少年輕人走出海外找機會，他也是其中之一。

台灣能名列國際青年留學清單前茅，原因不外乎台積電打響產業名聲、理工名校有著緊密產學合作，以及政府、產業到學校提供的豐富獎學金資源。

馮睿霖出身農家，2023年申請到國科會首屆外籍人才來台實習試辦專案，他第一次飛來台灣，就是為了到台達電實習，爾後他又從申請的5間研究所裡，選擇了在印度學長姊口中，就業資源豐富的台科大。

讓國際學生不約而同提及來台的原因，還有台灣生活安全、便利。

資管系碩二越南學生Nancy直言，「台灣以方便和安全聞名，另外飲食文化也是吸引我的點，我超愛鳳梨！」

馮睿霖清楚記得，有一次下班後把包包忘在火車上，找站務員求助，竟在10分鐘內就找到失物，讓他直呼不可置信。來台時才23歲的他坦言，最初也曾考慮返印或赴美工作，在台灣生活2年後，十分篤定要留下來，未來將攻讀博士或當一名電力系統工程師。

像馮睿霖這樣的國際人才，已成為台灣產業界一大助力。根據2026年台科大國際生校友問卷結果，近5年留台工作比例約6成，已翻倍成長。

左起為印尼學生張光良、國際長葉穎蓉、越南學生Nancy、印度學生馮睿霖。

科技業缺工怎麼辦？台科大20年前就佈局

台科大成立於1974年，前身是台灣第一所工業技術學院，擁有培育工程人才的悠長傳統。

台科大20年前就已預見少子化浪潮，率先走向世界，成為企業拓展東南亞的伙伴。當台灣以科技之島聞名國際時，台科大也扮演從攬才到留才的橋梁，絕大多數國際生讀碩博班，能培育產業所需中高階技術人才。

今年台科大徵才博覽會現場熱絡，參展220家企業中，有近5分之1開出給國際生的職缺。

關鍵在於5年前疫情時，全台國際生人數銳減4分之1，台科大並未放下國際化，反而化危機為轉機。

有人資、心理專業背景的國際長葉穎蓉，履新時就遭遇巨大挑戰，但她靜下來，專注做好兩個細節。

首先從校友網絡著手，葉穎蓉籌辦在台國際校友會，牽起在台與海外校友交流管道。校友總會還募款促成首屆餐敘席開30桌的盛況，令她有滿滿成就感。

外籍生留台能做什麼？企業牆打破「只能教英文」偏見

葉穎蓉也為企業端著想，她觀察到中小型企業求才孔急，只是缺乏雇用經驗的臨門一腳，於是靈機一動盤點已聘雇留台校友的企業，將公司英文名開頭按順序從A排到Z，Acer、BenQ、Cathay Bank……，如今這面滿滿的「Finding A to Z」牆，成為校園一景，也是宣傳亮點。時間一久，愈來愈多企業知道同行都在晉用國際人才，更願意嘗試，近來更不乏企業主動來洽談。

這也點燃國際生探索多元職涯的動機，葉穎蓉回憶，這面牆原先僅供內部參考，偶然一位菲律賓學生看到後驚呼，「原來我們可以去這些地方工作，我以為我只能教英文！」

台科大致力於軟硬體兼具的友善校園環境，校內有清真餐廳、祈禱室等設施。

台科大不只滿足就業的基本條件，還把校園軟性文化建設也做滿。

校內目前有1萬2000名學生，國際學生從百餘人成長到逾千名規模，來自全球54國，印尼、越南學生佔大宗，近年遠從衣索比亞、泰國、印度而來的學生也不少。

國際處一學期籌辦3場大型活動，每個月都有各國文化、節慶、團康等活動，讓不分國界的交流，已經化為校園日常風景。

教務處、學務處、宿舍也都有專員服務國際生需求。葉穎蓉笑說，「台科大的國際化，是每個單位都要國際化。我都開玩笑跟大家講，我覺得國際化愈成功，國際處應該要愈小。」

從接機到辦帳號，同鄉學長姊成為最強落地後盾

近年各國學生會孕育豐沛的自發性能量，由學長姊帶弟妹，成為國際處好幫手。

今年大二的印尼學生會長張光良說，學生會從新生在桃機降落交通指南，從校門歡迎新生們踏進校園第一步，還幫忙辦手機門號、郵局帳戶、訂購寢具大小事，已成傳統。

張光良在故鄉棉蘭讀一般高中，剛入學費不少心力練實作，系上台灣朋友和助教都熱情帶他從接麵包板做起。

在忙於課業、打工之餘，張光良投身學生會活動，即使迎新花費整個暑假、開學第一週還要忙到半夜，他仍樂在其中。

問他為什麼？張光良靦腆笑說，「當初也是受到學長姊熱情款待，希望自己可以帶給學弟妹同樣的感受。」

台科大有求職、文化交流、體育賽事豐富活動，已培養豐沛國際學生社群自發性能量。

歷史悠久的全校性國際學生事務交流社（AIA），則見證台科大國際化之路。AIA創社以來多是台灣人擔綱社長，從迎新、問事到旅遊，帶給國際生滿滿歸屬感。這份學生間互助情誼，源於傳奇創社教師、美國教授羅麗霞的愛台精神。

「外籍生在台媽媽」羅麗霞奠定校園國際化基因

AIA第一位外國社長、來自約旦的Tariq，去年畢業後到德州儀器擔任工程師，至今和社團朋友保持聯絡，而他回憶起羅麗霞直言，「她是一位和藹可親的阿嬤！」

剛來台還是年輕教師的羅麗霞，1978年底中美斷交之際，曾挺身代表台科大赴美國使館遞交陳情抗議書。她在台科大教應用外語45年，膝下無子，照拂無數國際生，是學生心中「在台灣的媽媽」。

羅麗霞逝世前纏綿病榻，時任校長廖慶榮更偕校友會募款，在4天內就達標，讓她安心就醫。

廖慶榮感性回憶羅麗霞，「讓遠離家鄉的學生，在台灣也能感受到親人般的溫暖。這份真誠而長久的關懷，對早期台科大推動國際化，有非常重要的影響。」

當世界走進台灣，不只因為產業耀眼，在這片土地相遇的人們共同呵護的柔韌文化也在發光。

台灣科技大學

成立／1974年

校長／顏家鈺

主要任務／培育具創新實踐與社會關懷之全球競爭力的科技與管理人才

榮譽／2026年亞洲大學排名第46名；2026年泰晤士高等教育世界大學學科排名，電腦科學、工程、商業經濟及教育領域名列全台前5名

包容力精神／以多元文化為土壤，匯聚國際學生社群，從活動到共創，讓交流成日常。

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