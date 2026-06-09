史上最大咖的球鞋自由球員Stephen Curry 為何投靠中國運動品牌李寧？

編譯 張詠晴

籃球史上最大咖的球鞋自由球員柯瑞（Stephen Curry），最終既沒有選擇Nike，也沒有走向Adidas。四屆總冠軍神射手宣布將個人品牌揮軍轉投中國「李寧」（Li-Ning）麾下，他是否將成為亞洲市場的唯一門面？

ESPN報導，這是一份長達10年的合約，產品線將涵蓋籃球、休閒運動服飾，以及全系列的高爾夫球具。此外，Curry保有簽約運動員加入個人品牌的權利。

Curry在社群媒體貼文中寫，「Curry Brand的未來，將由一家真正深耕運動領域且具備創新精神的公司來強力推動，我們找到了一個致力於創造優質產品的合作夥伴，他們所打造的球鞋令我深信不疑，並將持續維持最高水準的產出……未來，我們將攜手延續Curry Brand的使命，透過各種故事、平台與產品，持續啟發全球的下一代。」

Curry的抉擇

簽下NBA史上最偉大的射手，可能為李寧注入新的成長催化劑。至於4屆NBA總冠軍得主Curry的抉擇，固然十分重要，卻也不能說讓人意外。

一方面是中國品牌李寧、安踏和准者（Rigorer）已不再僅瞄準被埋沒的二線球星。它們正積極出擊，爭搶NBA中辨識度最高的球星。入選全明星的後衛厄文（Kyrie Irving）與安踏簽下了一份重磅合約，隨後更被任命為該公司的創意長。而湖人隊後衛里夫斯（ Austin Reaves）也與准者合作，推出個人簽名鞋款。

《The Athletic》資深記者瓊斯（Jason Jones）也分析，就Curry的立場來說，在結束球鞋自由球員身分後，沒有選擇與傳統強權品牌Nike 或Adidas簽約，其實行事模式與他職涯初期選擇與Under Armour合作的邏輯是相符的。

與李寧簽約後，Curry將立刻成為該品牌最具代表性的門面，而不必像在其他品牌那樣，必須與詹姆斯（ LeBron James）或「蟻人」愛德華茲（ Anthony Edwards） 等巨星共享資源。

其次，他對 Curry Brand的佈局是全球性的，而非侷限於美國本土。從 Kobe Bryant、LeBron 到馬布里（ Stephon Marbury），NBA球星長期以來在亞洲市場享有極高人氣，這不僅能帶動銷售，更能提升國際聲望。Curry顯然正追隨這項傳統。

瓊斯也寫到，他會很好奇Curry Brand延攬運動員加入其品牌的能力。對於李寧與 Curry 來說，這是一個廣闊的市場，可以簽下美國頂尖的大學與高中新星，甚至能與學校簽署整體贊助協議。

政治、市場與商業利益的拉扯

從財務面來看，彭博資訊（Bloomberg Intelligence）分析師 Catherine Lim 認為，合作的成敗取決於李寧後續的門市定位與行銷策略。這份合約彰顯了李寧搶攻中國高階籃球消費市場的野心，但真正的考驗在於，「李寧能否藉由柯瑞的影響力，在未來3到5年內，於中國建立起一個真正具備規模經濟的商業平台？」

中國擁有約4.5億名NBA球迷，這是一個比美國總人口還要龐大的消費量體。對於追求全球商業極大化的球星而言，中國市場的成敗，重要性早已不亞於美國本土。這種不可逆的經濟現實，深刻影響著NBA內部面對敏感地緣政治議題時的態度。

如今，Curry帶著個人品牌轉投李寧，再次向外界釋放了明確的信號：NBA固然可以將社會正義的標語印在硬木地板上、發表追求平等的公關聲明，但當球場上的信念碰撞到全球化商業運作的現實時，往往是一個更複雜、更矛盾的故事。

（資料來源：ESPN , NYT, Fox News, Bloomberg）

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