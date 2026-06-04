沒有爸媽就買不了房？長輩贊助首購族成趨勢 有什麼優缺點

編譯 田孟心

年輕人首購族的頭期款從哪裡來？在世界各地，買房都漸漸轉變成家庭事件，而不再完全屬於個人的里程碑。長輩與晚輩雙邊為何會達成這樣的協定？經濟、社會、文化變遷促成了其中變革。但看似一樁美事，也可能引發自主權與退休金不足的擔憂。

買下人生中的第一間房，是人生獨立的重要里程碑，不過，各國開始關注到，這似乎已經成為一樁需要全家共同參與的事件。

四月，《華爾街日報》報導，現在的美國年輕人處在一個數十年來最難負擔的房屋市場中，首購族比以往有更高比例的父母支援；在英國，作家菲爾比（Eliza Filby）也以《繼承經濟》一書，帶出現在英國青年比過往更依賴父母，才能負擔居住，以及養育下一代。

新型態首購族

住在鳳凰城的珍妮佛（Jennifer Gross）原本長期租房，每天要花兩小時通勤。直到父親出手相助，買了一棟房子給她，「我有存錢，但只買得起沙發，買不起房子。」

另一位青年阿曼達（Amanda Magallanes），也是依靠母親米爾德雷德（Mildred Magallanes）協助而購買了第一間房子。米爾德雷德回想自己在1992年與丈夫買房時，「不像現在這樣，當時感覺買房並非遙不可及。」

財富管理公司AlTi Global的美國財富規劃主管庫克（Brittany Cook）表示，她的客戶現在比以往更願意前來諮詢「為子女購房」事宜，也更願意真正為子女買下房產。許多客戶甚至會預先提供現金或短期貸款，讓子女在出價時更具競爭力。

房地產公司Redfin 2025年的數據顯示，26%的18至44歲美國人使用家庭資金來幫助支付頭期款；使用遺產支付頭期款的比例也有所上升，預計2025年的數字將達到8%的歷史新高。

英國的情況則更加劇烈，根據房地產經紀公司Savills估計，2024年超過一半的首次購屋族獲得了家人的經濟援助，才能買房；「父母銀行」平均向購屋者提供了55,572英鎊（235萬新台幣）的贊助。

台灣的相關統計也通常由房仲機構進行，近年來釋出的研究也多顯示，約5成以上的年輕人首次買房要靠長輩幫忙。

為何房產會成為代際之間的事？

「年輕人現在沒有其他途徑進入房地產市場，比以往任何時候都更需要父母的幫助，」Redfin首席經濟學家（Daryl Fairweather ）直指，現在美國的房價與房貸都飆升太高。

AlTi Global的庫克也觀察，如今55歲以上的父母輩的財富成長、壽命延長，他們希望孩子能在自己離世之前一起享受這些財富。

除此之外，邱吉爾抵押貸款公司分行經理奧格尼桑蒂（Mike Ognissanti）表示，愈來愈多父母開始意識到，如果他們能夠幫助孩子支付頭期款，可能徹底改變孩子一生的財務軌跡。

線上房地產網站Realtor最近發布的世代財富報告發現，30歲之前購屋的人，在50歲時的淨資產比40多歲才買的人高出22.5%。因此，現在許多美國家長甚至在贊助大學學費與買房之間，選擇了後者。

英國作家菲爾比則援引數據分析，嬰兒潮世代的長輩累積了史無前例的巨量財富，不僅集中在房地產，還有在退休金裡，「在英國，每五個嬰兒潮世代中就有一個是百萬英鎊富翁，」她寫道。

然而，2008年之後進入職場的千禧世代與Z世代，面臨的卻是薪資停滯、生活成本極為高昂。這種演變，自然促成了「父母銀行」（Bank of Mom and Dad）的崛起。

台灣方面，房價薪資比近年也呈現成長趨勢，並以台北市2024年達26.67倍為最高

這樣有什麼不好？

然而，根據首購族們的分享，父母贊助第一間房，往往會附帶許多條件。例如珍妮佛的父親提出的一個條件是：她必須住在離他兩英里以內的地方。

「你當然很感激有人願意給你錢，但你也不想要太多，」29歲，仰賴先生家長輩贊助第一間房部分頭期款的美國青年潔西卡（Jessica Torrence）說，「如果有人提出要贊助你買房子，你就要聽取他們的意見。事情就是這樣。」

《繼承經濟》中也不避諱地談及，「父母銀行」的潛在風險是「控制」，「當他們資助你買房時，背後可能連結著隱形的要求——也許是要你住得近一點，或者要求家裡必須留一間他們的臥房，」「這往往使得年輕世代必須在職涯選擇或生活方式上妥協。」

房地產經紀人貝克（Glennda Baker）告訴《紐約時報》，「在情感方面，我總是建議事先設定界限——誰負責做決定，溝通方式如何，以及這是禮物還是借款。」

另一方面，對於長輩而言，有經濟能力幫助下一代購屋，可能是支持子女長期財務穩定非常有意義的方式，但這也並非標準答案。

隨著年齡增長，父母輩可能會出現許多意想不到的開支，因此應該在支持下一代的同時，兼顧自己的財務目標，例如退休計畫。專家提醒，協助子女，不應以犧牲自己的財務安全為代價。

摩根士丹利財富和遺產規劃策略師卡斯凱拉（Deanna Cascella）總結，「在做決定前，父母和孩子需要開誠布公地討論自己的顧慮，因為買房不僅會影響人們的現在，還會影響未來很長一段時間。」

（資料來源：WSJ, NYT, Guardian, BBC）

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