巴菲特留給老婆的錢 90%投入一檔標的

編譯 樂羽嘉

巴菲特替波克夏哈薩威（Berkshire Hathaway）股東創造了驚人報酬。從1964年到2023年，波克夏整體累積漲幅高達4384748%。儘管主動投資的績效驚人，這位「奧馬哈先知」處理留給老婆遺產的方法，反而非常簡單。

在2013年寫給波克夏股東的信中，巴菲特透露遺囑中的指示。「其中一筆遺贈會把現金交給一位受託人，為我妻子的利益行事，」他寫道。

「我給受託人的建議再簡單不過：把10%現金放進短期政府公債，另外90%放進一檔成本非常低的標準普爾500指數型基金。」

十多年後的今天，標普500指數持續挺過俄烏戰爭、關稅戰和伊朗衝突等市場動盪，一路水漲船高。

巴菲特的策略非常直覺，不需要頻繁看盤，也不需要主動交易他顯然對這套做法充滿信心。以下是幾種你可以把巴菲特建議套用到自己投資哲學的方法：

不要選股，改做這件事

在2021年股東大會上，巴菲特坦白表示，「我不認為一般人能夠選對股票。」

這就是指數型基金派上用場的地方。它是一種人人都能參與的被動投資策略，即使你沒有巴菲特的財富也行。你可以把日常消費剩下的零錢也拿去投資，現在有些銀行或券商也能拿信用卡點數直接投資零股。

投資巴菲特最推薦的低成本投資標的標普500指數，等於一次持有橫跨多個產業的500家大型企業。

在2026年，標普500依然績效驚人，4月一路扶搖直上，上星期更是在AI熱潮和市場對川習會的樂觀預期下首度飆破7500點，摸到7517.12。即使這星期在利空夾擊下回檔，也還是位在7300點上。

剩下10%資金該怎麼處理？

巴菲特建議90%資金壓在標普500上，也建議把10%現金配置到短期美國政府公債。

對於想尋求低風險投資，或希望擁有穩定、相對可預測收入來源的人來說，短期政府公債很有吸引力。此外，比起長天期債券，短期債券流動性更高，投資人更容易在不承受重大損失的情況下動用資金。

除了投資，巴菲特的人生哲學也值得學習

如果你投資失利，砍在阿呆谷或看錯方向，心情憂鬱，也可以看看巴菲特在最後一封致股東信裡寫的雋語：「不要一直為過去的錯誤折磨自己，至少從中學到一些東西，然後繼續前進。人生永遠不嫌晚，都能變得更好。」

巴菲特也大方承認過擁有不少優勢。他常說，自己中了「卵巢樂透」，很幸運地「在1930年出生、身體健康、智力還行，是白人、男性，而且出生在美國」。他也批評許多領袖與富豪沒有意識到自己的成功包含運氣成分，「如果我出生在世界上某些人口稠密地區，我的人生很可能會非常悲慘，我姊妹的人生會更糟。」

身為慈善家的他，提出的人生建議是，「找到正確的榜樣，然後模仿他們。」、「偉大不是因為賺很多錢、名聲很大或政治權力很強。用成千上萬種方式幫助別人，就是在幫助這個世界。善良沒有成本，但它是無價的。」

（資料來源：MoneyWise、Yahoo Finance、Forbes）

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