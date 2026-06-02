護理師被病人霸凌 醫院陪你提告！奇美留任率破九成 護病比搶先達標

【文／簡嘉佑；圖片／邱劍英攝】

3年前，還在就讀護理科系的鄭竣天，每天都看到護理荒的新聞，對職涯的想像是加班、是過勞，是「苦人在做的工作」。

但在奇美醫院擔任護理師，卻和他的想像大相逕庭，新人期間不僅有一名資深護理師指導臨床工作，還有另一名導師負責心理調適，更令人訝異的是他每天幾乎都能準時下班，「這真的很重要，我們這世代就是覺得該上班就上班，該下班就要準時下班。」

他不是唯一被奇美醫院「吸住」的人。根據衛福部醫院護理服務量調查，2022年全體醫院護理人員空缺率達6.53%，至今諸多醫院仍有缺額。但奇美醫院護理職位不僅滿員，新任護理師留任率更超過九成，獲選衛福部「護理友善職場典範認證計劃」的典範醫院。

不僅做到人不走，5月8日三班護病比正式入法，各大醫學中心嚴陣以待，奇美醫院卻早已達標，他們究竟如何做到？為何能留住新生代護理師的心？

不靠高薪留住新人護理師

奇美醫院抓住人心的方式並非高薪。根據護理及健康照護司「護助e起來」平台資訊，奇美醫院一般病房新進護理人員的薪資不到5萬元，不比眾多北部醫學中心，但相較去年醫學中心全院護理師平均離職率為10.7%，但奇美醫院離職率不到6%。

「你要讓護理師知道到奇美醫院工作，照顧負擔是合理的，」奇美醫院護理部部長馬淑清透露祕訣，尤其現在新生代護理師最關注早已不是薪水，他不願意為了加薪做牛做馬，而是講求工作生活平衡。

所以為了減輕護理師工作負擔，馬淑清前年就向院方要求擴編護理人力，落實三班護病比的規範，「當時我就跟院方說，護病比入法是早晚的事，我們不要等到入法，大家緊張都開始搶人，到時就是薪水大戰。」

她的未雨綢繆獲得院長林宏榮認可，院方決定擴編護理人力，但有了職缺不等於人就會來。

所以奇美醫院決定從學校入手，只要符合條件，就會聘用學生來實習，還會比照正職發年終獎金，就是要爭取他們畢業後留下來工作，使得兩年來招募超過70位護理師入職。

這群護理生力軍還有新武器，醫院系統導入「AI隨身數位助理」，能結合語音或文字紀錄，自動產出照護建議與紀錄草稿，使得收案紀錄時間平均縮短25至45分鐘。

有了足夠人力，還有科技助拳，護理師也得以掌握上下班時間，超過九成護理師能在表定下班時間半小時內離開醫院，加班費也是以分為單位，超過1分鐘都能報。

奇美醫院專案副院長監陳綉琴（左）觀察，新生代護理師需要工作與生活的平衡，更需要心理支持。右為護理部部長馬淑清。

醫院成為護理師強大後盾

交手過老、中、青三代護理師，奇美醫院專案副院長陳綉琴進一步觀察到，除了合理工時，新生代也期許自己受到重視，所以主管要當同仁們的靠山，要替員工解決問題、傾聽員工的需求。

像是陳綉琴身兼奇美醫院關懷委員會的主委，就曾收到Z世代護理師被病患霸凌的通報，當事人覺得「病患就是欠我一個道歉。」院方也會尊重護理師的意見，協助他們諮詢法律顧問、派公務車載他們去報警，後續更成功在法院獲得賠償。

奇美醫院也鼓勵護理師出國進修，一旦出國進修學位，院方不僅補助八成薪資，護理部還提供額外1萬5000元的生活補助；另外醫院也會協助護理師進行研究，如今已申請超過40件專利，甚至有不少護理師獲得國際發明獎項。

「我們都說我們要做護理人員的娘家，」馬淑清形容，護理師在前線奮戰，陪著病人對抗疾病，難免會遇上阻礙、能量不足的時刻，醫院就是他們的後盾，「就像女兒嫁出去，傷心的事都會回娘家哭。」

奇美醫院退休護理師林慈穎回憶起職場還帶著感動，當時因為身體因素，日常的居家護理照護成為重擔，醫院也配合她的狀態，協助進行職位調整，讓自己能夠發揮照顧病患的護理師理想。

護理短缺成趨勢，備戰在家住院

奇美醫院將自己經營成溫暖的家，留下無數護理師，但面對三班護病比入法的挑戰，陳綉琴仍有遠慮，因為在嬰兒潮世代退休與少子化的夾擊下，護理人力勢必愈來愈少，落實護病比難度也會逐漸上升。

尤其大醫院早已傳出因護理人力不足，病床降載的消息。衛福部也預估，2030年台灣護理師需求將突破24萬人，與現行執業人數相比，還差了5萬人，護理人力短缺恐怕隨著時間加劇。

所以除了補充護理人力，醫院也得想新的應對之策，答案之一就是減輕急症病床的照顧壓力，例如將輕症病患轉至門診治療，接軌居家照護，就能把床位留給真正需要急性照護的病人，從源頭減少護理師顧床的壓力。

陳綉琴強調，所有的國家都在思考如何減少住院天數，降低急性醫療的壓力，那我們也可以取法他山之石。去年迄今，奇美醫院就派超過10位護理師到澳洲、新加坡與日本等國，學習各國如何做好居家照護。

例如，在過往居家照護的模式中，護理師一天只會拜訪病患一次，就會用上效果強的後線抗生素，但這樣就有抗生素濫用的疑慮，後來引入攜帶式輸液器，可以24小時給藥，讓病患改用廣泛性的抗生素，減少抗藥性發生的風險。

「護理師是助人的行業，還有薪水可以拿，每天都會很高興的，」馬淑清露出笑容，她曾走過疫情時期的艱困、也曾冒雨上街向政府訴求護病比入法，撐住她的其實都是「把病人照顧好，病人跟你說的那一句謝謝。」

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