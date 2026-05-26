苗豐強當年為何放棄英特爾回台？與孫運璿的病房對話 揭開台灣科技起點

採訪整理 蕭歆諺

聯華神通集團董事長苗豐強，是被孫運璿的產業政策吸引回台的創業者。1978年，他在榮總病房與孫運璿暢談近兩小時，那場對話讓他看見一位工程師出身、毫無私心的領導者，也從此影響他往後數十年的每個重大決策。以下是專訪摘要：

我少時在美國求學與工作，在英特爾做得很開心，父親好幾次勸我回台我都不肯。

後來，孫運璿先生他們推動十大建設，在交通、石化與核能方面有許多重大推展，我覺得很新鮮，雖然沒有資訊產業，喜歡科技與商業的我看見創業機會，因此回台。

我第一次與孫運璿先生碰面應是1978年，當時他剛接行政院長，我在榮總病床邊與他交流，內容大致是石化、電腦與台灣的下一步。

我們談到忘記時間，竟然談了快2小時，最後是孫夫人為了讓院長休息才把我趕出病房。

那時我才30出頭歲，他卻願意聽我的想法。年輕膽大的我後來對許多政策，包括法規、土地與關稅有所抱怨，他也很有耐心地陪我討論，尋找解方。

工程師出身的技術官僚想事情的方法不太一樣，想的是如何好好解決問題。孫運璿完全沒有私心，想的都是怎麼做對國家與國民最好，這讓我很感動。

我許多決策都受他影響。他促成竹科創立，我們是首批進駐的公司之一，為了配合法規還重設公司，取「通達」之意另設「神達」。園區內免稅，我們摸索出許多有趣的商業模式。

又如1979年雙十節，我們出版首期《微電腦時代》雜誌，以推廣微處理機。我在發刊詞裡向孫中山先生致敬，認為這是我國在科技方面的一次革命，以微處理器科技幫國家找方向，與孫院長的愛國心遙相呼應。一方面打拚事業的成長，打造新的營運模式，一方面為國家社會打拚謀求進步。

最好也最壞的時代

最近我常引用《雙城記》的名句，「那是最好的時代，也是最壞的時代。」當年中美斷交、第二次石油危機等，看似是絕路，卻帶來轉機，孫院長彼時參與的政策與決斷，壯大工研院與資訊工業科技策略形成，如今回頭看都讓人敬佩。

當前世界局勢也很適合用這句名言描述，全球產業鏈及貿易自由化備受挑戰、頻傳戰事與詭譎的地緣政治、ESG的方向，太多未知數，又時逢AI帶來的商機，對台灣帶來無限的機會。

一切事在人為，他當時的做法與精神，值得我們懷念參考。

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