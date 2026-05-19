WeMo為何採購昔日勁敵Gogoro車款？獨家專訪創辦人吳昕霈

文 康瓊之

共享電動機車WeMo（威摩科技）上路滿10年，車隊規模從起初的200輛擴增至上萬輛，為全台投放數最高的車隊。當市場習慣將WeMo、Gogoro視為涇渭分明的兩大陣營時，WeMo宣布採購3000輛Gogoro VIVA MIX的車，乍看似乎有點矛盾，但背後佈局更大。

WeMo記者會宣布，正式開啟共享電車新世代，除了已全面換新的WeMo Fly綠牌車以外，現在更加入WeMo GO白牌車。「多元並存其實是WeMo一直想做的事，」WeMo副董暨共同創辦人吳昕霈接受《天下》獨家專訪時直言。

過去WeMo兩代車款都是光陽製造，從已全面汰換的第一代車款Candy，到目前路上逾8000輛的Fly，都是綠底白字車牌的電動機車，屬於動力較小、進入門檻較低的移動工具。

雖然過去與光陽深度綁定，但吳昕霈強調，WeMo從來不排斥與各界合作。

從綠牌到白牌，WeMo GO要跳出短程通勤

WeMo第三代車款WeMo GO，以Gogoro VIVA MIX為主體，是WeMo平台上首款白牌普通重型電動機車，吳昕霈在台上沒直說的是，「未來將與Gogoro合作。」

吳昕霈坦承，這項調整是為了回應廣大用戶長期以來對動力與多元選擇的敲碗期待。WeMo GO的加入，補足了過去綠牌車款在動力的侷限，更讓WeMo的服務場景得以延伸，不再侷限短程通勤，讓使用者移動範圍從都會區延伸到台鐵、高鐵沿線等過去綠牌車較難抵達的地方。

此外，能源網路也是合作關鍵考量。WeMo執行長劉于遜指出，Gogoro全台能源網路約7500站，遠高於光陽Ionex的3000站，意味著WeMo將足跡從擁擠的都會區，一路擴張至墾丁、日月潭，甚至是高難度的觀光熱點如武嶺。

這不僅是車款升級，同時是WeMo試圖跨足遠郊旅遊市場、重塑移動版圖的重要佈局。

WeMo聯手Gogoro，共推智慧交通

外界也關心，WeMo與Gogoro的合作意義為何？未來會有哪些挑戰？以WeMo作為博士論文的淡江大學助理教授劉倚帆觀察，除了商業利益，WeMo與Gogoro攜手也能成為智慧交通不可或缺的一塊。

WeMo長期與政府積極溝通，Gogoro透過供應車輛給WeMo，不僅擴大市佔，間接透過WeMo與地方政府建立溝通基礎，共同爭取停車位規劃與權利金減免等政策支持。

吳昕霈與劉于遜強調，未來還是會和光陽持續合作，現在只是多一個供應商。接下來他們還要解決停車位荒，預計第三季，WeMo在台北市的停車場將從原本的10站推升至30站，克服城市中「找車位比騎車難」的困境。

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