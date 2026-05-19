股價暴跌、婚姻瀕危 Netflix創辦人海斯汀：2個改變，挽救事業與家庭

【文／蔡娪嫣；圖片／Getty Images】

Netflix共同創辦人海斯汀（Reed Hastings）即將在6月卸下董事職務，意味著這家全球串流巨頭正式告別創辦人時代。

1997年成立Netflix以來，海斯汀帶領這家公司從DVD郵寄租賃起家，轉型為坐擁3.25億訂閱戶的媒體霸主，徹底重塑人們的觀影行為與影視商業邏輯。

他怎麼做到的？他認為，Netflix的成功建立在一個看似簡單的原則上：精準鎖定一個規模龐大的商業模式並長期堅持。

海斯汀在矽谷崇尚日夜工作的文化中，打造出市值逾3800億美元的公司，更被譽為「21世紀卓越企業家」與「數位生活定義者」。

但海斯汀的傳奇之路卻非一帆風順。他從不避諱談論那些灰暗時刻：曾因個人決策失誤導致股價暴跌近8成，婚姻也一度瀕臨破碎。一切的重整與回歸，全賴他深刻的自我剖析與反思。

本文整理海斯汀近期的專訪，拆解Netflix成功背後的簡單邏輯，以及他如何挽救事業與家庭的危機：

偉大的公司通常有非常簡單的模式。維持一個核心產品，或兩個高度相關的產品，然後堅持不斷做大，做到一年500億美元收入的規模。

Netflix也是同樣的想法。從創立第一天起，串流就是我的目標，我深信網路總有一天會變得更快、更便宜；DVD郵寄只是轉向串流的過渡策略。這也是為什麼公司取名為Netflix，即「網際網路電影」。

做爆紅內容要先賭對「人」

我們始終只有一個產品：訂閱娛樂。

娛樂市場極其龐大，幾乎每個人都會看電視。我會說，關鍵在於找到簡單而規模龐大的商業模型。如果模型成功，你就能在既有核心變現引擎上持續擴張，而不是同時去做院線電影，或其他完全不同的業務，只為了增加收入來源。

接下來的問題是，如何盡可能擴大市佔率。即使到今天，Netflix在美國電視觀看時間中也只佔約10%，仍有很大的成長空間。

為了讓Netflix訂閱更有價值，我們必須持續提升產品品質，不斷推出爆紅作品。在內容投資上，我們的做法很像風險投資，把預算分散投向不同作品，希望能誕生下一個《K-pop獵魔女團》，等待少數成功的作品帶來極大回報。

但回到每一部作品，預算與取捨仍然要靠直覺與判斷力。

我們提拔屢屢做出正確判斷的人才，他需要具備「好品味」，還要能判斷創作者是否可靠、製作是否能順利完成。內容決策就是先選對人，再決定每個內容領域要投入多少預算。

選對人這件事也適用於董事會。他們是公司的重要保險機制，必須及時介入危機，甚至更換執行長。

為了在關鍵時刻做出正確判斷，董事必須了解公司的利潤來源、商業模式，以及面臨的問題。做對了判斷，公司就會騰飛，就像微軟董事會選擇納德拉成為執行長。

在Netflix董事會文化裡，有一個概念叫做「極端注意義務」（extreme duty of care）。我們會邀請董事參加管理層會議，讓他們直接觀察公司如何運作。在董事面試時，我會問候選人是否經歷過商業危機，以及當時如何處理。因為如果未來真的出現危機，我們希望董事能做出明智判斷。

相比之下，董事需要明白，董事會通常每季只開一天會議，一年參與時間有限，很難真正提供營運建議。公司如果需要專業意見，聘請沒有利益衝突、能全職投入的顧問往往更有效。

「打分數」讓高層說真話

當公司真的出現危機，領導者必須即時發現與修補。我在Netflix最大的失誤是2011年快思特（Qwikster）事件。

當時我確信必須全面轉向串流，因此決定把DVD業務拆分成獨立公司快思特，讓Netflix專注於串流。但多數用戶仍主要使用DVD，他們不接受這個改變，結果出現大量退訂，股價也暴跌近8成。

事後我才發現，其實很多高階主管都覺得這個決策有問題，只是心想：「海斯汀過去做對了很多次，也許是我錯了。」於是大家都把疑慮壓了下來。

我學習到，如果大家知道自己不是唯一有疑慮的人，就更容易把反對意見說出來。我們後來建立新的決策流程，要求高層必須對重大決策打分，從正十分到負十分，並在共享文件寫下理由，讓所有人都能看見彼此想法。

決策就像開船。領導者必須保持獨立思考，但也要知道其他人在想什麼。儘管船長最後還是要自己決定航向，但他必須在資訊充分的情況下做出判斷。

若及早有這樣的制度，我就會發現，這些優秀的人才其實對我的決策感到不安。即使我仍然認為目前方向是對的，也會選擇放慢速度。

家庭擺第一，不如真的回家

我和太太結婚35年，有2個孩子。1990年代中期，我的事業非常成功，但也為家庭帶來危機。那段時間，我們找來一位婚姻諮商師修補關係，他讓我意識到自己在「說謊」。

我總說「家庭擺第一」，但如果晚上6點和家人約好吃飯，公司卻出了問題，我仍會留下來處理工作。我的言行不一讓妻子感到失望。

後來我做了兩個改變。

第一，我對自己更誠實，承認家庭和工作同樣重要，而人生是在兩者之間尋找平衡。第二，我開始在行為上做出改變，更常回家，也允許自己在工作上偶爾讓人失望。

這些經驗也成為我常和員工分享的維持婚姻建議。第一，配偶打電話來，不管在做什麼都要接，即使在開會也是，讓對方知道你隨時可以聯繫。第二，設定「外出工作的預算」，例如每個月多少天晚上不在家，並且要嚴格遵守。

現在我退休了，相信我們有更多時間一起相處，我覺得自己非常幸運。

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