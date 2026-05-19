10大建商8家都選它！櫻花從廚衛升級「製造服務業」 全屋一站購足還包辦售後

【文／康瓊之；圖片／莊凱程攝】

走進家裡，從玄關到廚房，甚至衛浴設備，皆可見台灣櫻花蹤影。

但外界少知，櫻花已從熱水器、瓦斯爐以及排油煙機「三機」零售商，轉化為家庭事業解決方案業者，跨足廚房電器、浴室，甚至是臥房裡的衣櫃。

在《天下》兩千大調查中，櫻花在製造業排名連4年攀升，2025年來到340名，營收突破百億，EPS達6.27元，通通刷新歷史紀錄。

他們如何把一門容易陷入價格戰的生意，經營成連續15年穩定成長的品牌事業？

這故事得從2013年接棒的台灣櫻花董事長張永杰講起。

二代接棒，5年百億計劃

即將滿50歲的櫻花早期靠終身送油網、送安檢等服務坐穩龍頭，但製造技術話語權，仍掌握在日本林內（Rinnai）手中。

張永杰從長輩手中接下董事長。接班後首個3年，張永杰推動四大升級，最廣為人知的就是將傳統機械式熱水器升級電子智慧機種，價量轉移帶動營收成長四成；2016年接近60億元高原期兩三年，他2018年決定成立「經營規劃室」。

台灣櫻花總經理李惠恂回憶成立初期，董事長問他的第一個問題是，「要接受每年穩定低成長，還是追求更大的突破？」

「5年營收百億計劃」就在此時誕生。經營規劃室靈感來源自櫻花中國合資的日本廚衛品牌能率集團（Noritz），張永杰發現日企設有專門單位主導公司長期發展，遂在櫻花建立類似架構。

張永杰與李惠恂也參考企管大師柯林斯所著《基業長青》提到的「建立願景」，將願景重塑為「美好居家生活的創造者」。李惠恂帶領經營規劃室團隊自問，「櫻花對台灣家庭與社會有多重要？」

相較於同業仍專注於單機銷售，家庭滲透率超過七成的櫻花，開始透過新願景來尋找新的成長動能，同時目標從傳統製造業轉型為「製造服務業」。

這種心態讓櫻花不再糾結單一品牌市佔率，而是放大思考廚衛空間的總合需求，吸引南寶樹脂執行長許明現主動求教轉型經驗，甚至邀請李惠恂到南寶為中階主管授課。

轉型第1步，櫻花併購結盟動作頻繁，源於它強大的整合平台。

一站購足，締約結盟愛菲爾

除2008年買下莊頭北商標權，強攻平價市場；為具備全屋裝修能力，2024年再併購設計裝修公司愛菲爾。這之間，櫻花也成立專做板材、櫥櫃設計的「櫻花家居」，並投資浴室規劃品牌、與業者合作開發淨水器。

長期研究企業轉型、同時曾協助櫻花內部主管培訓，元智大學副教授吳相勳認為，這些小品牌加入櫻花，意味著能共享龐大的通路與後勤資源。

他說，許多在地品牌難以規模化，主因是缺乏供應鏈與施工管理系統。櫻花提供一體化解決方案，能滿足消費者對居家空間的整體規劃需求。

透過併購，櫻花將產品線延伸至全屋裝修與整體浴室。

吳相勳分析，很多老牌企業的通病，是賣出產品後就跟客人斷了聯絡，櫻花反而透過系統化的售後服務，把耐用品變成可以持續經營的客群，對於小品牌來說，可以讓品牌壽命更長久。

在建商市場反超林內

櫻花成功開發出第2成長曲線：以高毛利的廚具業務搭售大型建商。「去年全台推案量前十大建商，有8家選擇與櫻花合作，」李惠恂自信地說。

麗明營造董事長吳春山很有感，他說，櫻花的終身售後服務極具優勢，加上台日烹飪習慣不同，麗明自家建案的抽油煙機也選用櫻花。

最核心的還是「在地化的靈活性」。吳相勳觀察，雖然林內等日系品牌具高階市場優勢，但櫻花這幾年靠「在地化」策略反超。

他以瓦斯爐為例，日本爐頭多為燉煮設計，火口小；台灣人則習慣大火快炒、鍋具深，櫻花遂修改爐口設計貼近需求。

對建商而言，櫻花不只供電器，更開發櫥櫃搭售組合，將一站式服務效益拉到最大，解決令建商頭痛的維修責任與售後包袱。

櫻花烏日新廠有一半的空間導入智慧製造系統。

為因應新建案帶動櫥櫃需求，櫻花在烏日興建逾6000坪智慧工廠，去年底正式啟用，專做廚房裝修所需板材，《天下》記者獨家直擊觀察，自動化工廠引入機械手臂，生產效率大幅提升，人力僅需過去的三分之一。

蓋智慧工廠，打造AI廚房

硬體之外，櫻花蒐集700萬用戶數據進行分析，兩年前，首度推出「AI廚房」，具備環境感測、未來預判與智慧調節功能。

例如，系統能偵測到水滾自動轉小火，或依室溫調節熱水溫度。目前在台灣新推案中，AI廚房簽約率已達兩成。

櫻花透過科技理解消費者行為，建立難以跨越的製造服務業門檻。

台灣櫻花百億里程碑並非偶然。許明現兩年前曾對李惠恂說，「櫻花離百億不遠了。」

他的依據是，當品牌從銷售單一廚衛設備，進階到提供跨空間的整體解決方案，這套模式讓櫻花在不需成倍擴大營運投入的前提下，靠著提高單一客戶的採購項目，能驅動營收快速成長。

進入AI時代，願景不再是口號，反而能更理解消費者需求。

櫻花從單純的設備製造商，轉型為提供家庭優質生活解決方案，成功跨越百億門檻，並正朝北美與越南市場挺進，他們想證明台灣本土品牌不只能製造，更懂服務。

台灣櫻花在2026天下2000大的排名與表現為何？

成立／1978年

董事長／張永杰

總經理／李惠恂

2026天下2000大排名／製造業第340名

台灣櫻花的勝出關鍵有哪些？

1.製造業轉向製造服務業：轉型一站購足，從點到面佈局，帶動營收每年穩定成長

2.在地化策略深耕建商：針對台式烹飪優化設計並結合櫥櫃統包，成功掌握建商市場

台灣櫻花-2025營收102.75億台幣-2025稅後純益13.73億台幣-來源：2026天下兩千大調查

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