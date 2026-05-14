只有16%存夠錢退休？美國X世代如何迷上「住車游牧」式生活

編譯 田孟心

1965到1980年出生的X世代，在職涯巔峰街端遇上金融危機，又是美國新退休福利計畫的白老鼠。如今，自認存不夠錢，難以應付退休的一些人開始嘗試住在車上、居無定所的生活。

X世代（1965至1980年出生的人）正在走入退休階段。但他們發現，退休可能不是原本想像的成天打高爾夫和拾花惹草，而是更高的物價以及各種意料之外的開支。

「許多老一輩人曾規劃過一個未來，但這個未來，並沒有按照他們預期的那樣發生，」倫敦智庫未來實驗室主管哈金（Fiona Harkin）說。

X世代有多慘？

普遍而言，X世代的經濟狀況不如前一代的嬰兒潮世代。根據聯準會經通膨調整後的數據，2022年45歲至54歲的X世代家庭淨資產中位數約為25萬美元，比2007年同年齡層的嬰兒潮世代低約7%——是過去15年間唯一家庭淨資產中位數出現下降的年齡層。

對X世代中的一些人來說，2008年的金融危機是沉重的打擊。當年，正值他們的事業黃金期，許多人花了數年才走出來。

另一些X世代則至今仍在償還學生貸款；經濟與文化變遷，導致他們的子女愈來愈有可能在成年後與父母同住或依賴財務支援，而他們年邁的父母也往往需要比想像更多的長照費用。

X世代也被稱為「401(k)實驗」的一代。此前，美國企業主會擔保退休金，但到了X世代，職場轉向由員工自主管理的401(k)退休福利計畫，意味著人們的退休後命運掌握在自己手中。

知名退休專家吉拉杜奇曾批評這種方案「不可靠」，將儲蓄金額、投資方式等責任完全放在X世代自己身上。法國外貿銀行也觀察，許多人缺乏對財務資訊的理解，嚴重準備不足。

根據施羅德2025年美國退休調查，只有16%的美國X世代認為自己的退休儲蓄，足以應付退休生活。

《紐約時報》發現，許多美國X世代為節省生活成本，已經開始實踐「住車游牧」，放棄居有定所的生活。

如何節省開支？住在車上

根據代表房車產業的協會RVIA統計，約有17萬55歲以上的美國人住在車子裡，其中超過一半的人感到經濟不安全。

來自田納西州，孩子已經離巢的45歲主婦強森（Jessica Johnson）表示，自從她和任職於醫療設備產業的丈夫開始四處漂泊後，「不用再為每月2500美元的房租而煩惱，手頭更寬裕，真是太好了。」

起初，強森夫婦房子租約到期，剛好遇到朋友在出售露營車。強森家遂賣掉了大部分的傢俱，將剩下的東西都存放於倉庫，開始以每個月500美元的價格租用朋友的車。他們計畫不久後購買一輛專屬自己的房車， 「感覺我們可以一直這樣下去。」

另一邊，擁有超過20萬粉絲的網紅「Gills On Wheels」吉爾夫婦已經實行住車游牧五年，每個月的生活開銷約為3,500至4,000美元，大約是之前的一半。他們每年也要支付車子的保險費、油費，以及露營地的費用。

五年來，這對夫婦靠著退休金和廣告獲得收入。他們表示，已經存下11.5萬美元，作為日後定居下來的房產資金。

也有一些人單純因為生活哲學而選擇這樣的居住方式。

從2019年就開著住車旅行生活，今年63歲的布朗（Beverly Brown）稱她的休旅車是「夢想之車」，「我想要現在就體驗生活，而不是『總有一天』。」

已住車旅行了12年的52歲的網紅埃文斯（Kati Evans）夫婦則表示，「我們喜歡這種離線生活，不用花錢，還可以探索自然風光和體驗冒險。」

住車族的挑戰

然而，更多住車游牧族，渴望穩定與較低風險的生活。71歲的游牧生活Youtube內容創作者Minivan Lee指出，儘管她很喜歡住在車裡的生活模式和自由度，但這還是「迫不得已的選擇」，「我很想租房子住，但那樣我就存不下錢了。」

《商業內幕》採訪的住車族也表示，這種生活會帶來許多適應方面的心理挑戰，例如可能受到別人貶低。另一些難關是必須學習如何野外生存、修車、保管物品及隱私。專家指出，房車的維護費用不容忽視，通常落在每年3,000美元到5,000美元之間

坦言花了很長時間才學會如何野外煮飯、取水、保暖的77歲住車族摩爾（Lindy Moore）總結，希望今年是最後一年過住車生活，「之後還是想要一間穩定的小房子。」

（資料來源：BI, CBS, WSJ, NYT）

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