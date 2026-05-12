半導體瘋狂上漲 短線過熱了嗎？專家提5指標

編譯 樂羽嘉 圖片來源：Shutterstock

在AI狂潮帶動下，許多半導體股票最近所向披靡，費城半導體指數創下2000年網際網路泡沫以來最強勁的25日漲幅，台股指數、韓股指數也一路創新高，少年股神滿街跑、菜籃族話題不離台積電，這波漲勢有脫離基本面嗎？

有恐高症的投資人，可能會擔心費半指數進入歷史性的「泡沫觀察」區，因為現在股市有部分特徵與2021年底及1990年代末期有相似之處。

根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data），在過去25個交易日中，費半上漲近54%，這是自從2000年3月9日（當時在網路泡沫頂峰漲幅為56%）以來最佳的滾動25日表現。回顧歷史，在2000年3月底至2002年9月最後一個交易日之間，費半曾暴跌 80%。

在過去25天內，費半指數中表現最好的五檔股票分別是：英特爾（Intel）、Credo Technology、Astera Labs、美光（Micron） 以及邁威爾（Marvell）。

相較之下，在同樣25個交易日中，標普500指數和道瓊工業平均指數分別上漲14.4%和9%，科技股雲集的納斯達克綜合指數則上漲21.8%。

費半指數在2021年表現最好的25日區間，是在那年11月16日結束，漲幅為21.4%。費半在2021年12月持續走高，但隨後連跌四個月，期間跌幅達26%。

不過值得注意的是，過去幾年，費半曾有好幾次25日滾動漲幅高於2021年11月那次的21.4%。

另一個晶片股追蹤工具是VanEck半導體 ETF（SMH），這檔ETF在過去25個交易日飆升44%，創下史上第二佳的25日漲幅，僅次於2001年11月6日結束的47% 漲幅。這檔ETF在過去25天表現最好的五檔股票分別是：英特爾、Astera Labs、美光、邁威爾以及安森美（ON Semiconductor）。

這檔ETF的相對強弱指數（RSI）已經連續17個交易日處於超買區間。RSI是一個動能指標，範圍從0到100，通常讀數超過70表示股票處於「超買」區間，可能有下跌風險，低於30則表示處在「超賣」區間，具備上漲潛力。現在這檔ETF的 RSI正好是70。

此外，這檔ETF的股價已大幅乖離中長期均線，目前股價比200日均線（約366美元）高出40%以上，比50日均線（約428.50美元）高出約 25%。

與2020到2021年如出一轍的是，VanEck ETF已經從2025年4月的低點飆升215%，漲幅逼近2020到2021年半導體狂潮時的240%。

歷史上數一數二凶猛的25日漲幅可能讓部分投資人猶豫害怕，但仍有分析師持樂觀態度。Wedbush證券分析師艾維斯（Dan Ives）在週二表示，「投資人還沒充分意識到未來三年內即將來襲的成長巨浪，屆時企業和政府會在AI技術及應用情境上投入3兆美元。」

他補充說，「AI正在快速獲得採用，目前的焦點是尋找企業與部門層級的應用案例，並在2026年全面啟動。就晶片與硬體端而言，我們目前沒看到AI需求出現任何裂痕。」

晨星也在分析韓股的文章中指出，2026年韓股的漲幅並非泡沫。韓國股市週三再度飆升6%，三星電子市值突破1兆美元大關。韓國綜合股價指數（Kospi）今年以來已經飆升75%，過去52週內幾乎翻了三倍。

韓股獲利預測之所以大幅飆升，主因是三星和SK海力士，而海力士的少數股權股東SK Square也貢獻卓著。（資料來源：Barron’s、MorningStar）

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