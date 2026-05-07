比賈伯斯更會賺！庫克靠「乳製品管理術」讓蘋果市值翻11倍 揭秘接棒15年的帝國公式

編譯 張詠晴

「如果你試圖寄居在別人的思考裡，你的行動終將癱瘓。」這句話是庫克掌舵蘋果15年的終極體悟。當年，他在賈伯斯神格化的陰影下接班，但證明了，即便沒有賈伯斯般的幻術，他靠著天才般的「乳製品管理術」，就能平均每天為股東賺進8.5億美元。

蘋果再度交出打破營收與獲利紀錄的亮麗成績單，其中在經歷多年的成長低迷後，大中華市場連續第二季成為亮點，繼上一季38%的成長率之後，iPhone在當地的銷量再度大幅成長28%。

這是庫克倒數第二次以執行長身分出席財報後的電話會議，9月1日即將上任的新執行長特納斯（John Ternus）也在會議上發言。

特納斯表示，將延續庫克的財務紀律，並表示目前的產品藍圖是他加入蘋果25年來最令人興奮的時刻。

從傳奇執行長手中接棒，無疑是個令人生畏的挑戰，庫克尤其懂得其中滋味。

2011年，庫克接任執行長的頭幾個月裡，外界的質疑聲浪排山倒海而來。畢竟，失去充滿遠見的賈伯斯，蘋果該如何持續推出撼動世界的產品？當時，甚至有員工在車牌上刻著「WWSJD」，意思是 What Would Steve Jobs Do，幾乎把賈伯斯神格化了。

在權力交接的那個瞬間，賈伯斯直視庫克，只有一句叮嚀，但這句話卻成了庫克往後15年決策的終極依歸「別問我會怎麼做，就去做正確的事。」

在蘋果邁向五十週年的前夕，庫克接受《華爾街日報》專訪。當時接班計畫尚未揭曉，當記者問及會給繼任者什麼建議時，庫克幾乎不假思索回答，「我會對他說同樣的話。」

庫克成長於阿拉巴馬州南部靠近墨西哥灣沿岸的地方，父親曾是一名造船廠工人。隨後，庫克在家鄉的奧本大學取得了工業工程學位。

1970年代，當賈伯斯在車庫創業時，庫克正在阿拉巴馬州參加當地「樂觀主義者俱樂部」主辦的演講比賽並贏得獎項。

正是這股「獲獎認證的樂觀」，支持著庫克在1998年投身賈伯斯麾下。在旁人眼中，這是一步險棋。當時賈伯斯重整旗鼓未滿週年，公司正處於破產邊緣，戴爾的執行長麥克·戴爾（Michael Dell）更公開奚落，蘋果最好的結局就是關門大吉，將剩下的錢分還股東。

賈伯斯則將成功延攬庫克來翻修蘋果供應鏈，視為大勝。

賈伯斯受訪時說，「能請動提姆這種格局的人物離開康柏電腦，本身就反映了一個事實：蘋果正在起飛。」

乳製品管理術

庫克早期最亮眼的戰績之一，就是果斷關閉蘋果自家的工廠與倉庫，轉而交由代工廠生產。此舉不僅實現了大規模量產，更大幅縮短了產品交貨到消費者手中的時間。

因此，賈伯斯固然是為世界繪製夢想藍圖的先知。而真正把iPhone塞進全球15億人口袋、讓蘋果標誌從舊金山遍布到首爾的人，卻是庫克。

庫克曾如此形容自己的角色，「必須要像經營乳製品生意一樣來管理供應鏈。一旦產品過了保鮮期，你的麻煩就大了。」

此外，庫克也能在各部門間穿針引線，打破了設計與軟體工程部門之間的隔閡，促成了跨部門的流暢協作。

庫克，定義蘋果的致勝公式

庫克徹底革新了公司的營運，成為賈伯斯默許的接班人，並於2011年8月正式接任執行長。同年 10 月的一天，在庫克完成他任內首場重大產品發表會走下台後，他被召喚到賈伯斯家中作最後的告別。隔天，全球 iPhone都跳出了同樣的通知：賈伯斯與世長辭。

任內雖未像賈伯斯一樣，催生出如iPhone般具有顛覆性的產品。然而，庫克單憑不斷翻修供應鏈、完善iPhone、擴充產品線，並將產品推向世界每個角落，就建立起一座不朽的帝國。

更直白地說，是庫克定義了蘋果的致勝公式。他憑藉天才般的嚴謹，在複雜的供應鏈與全球物流中競速，讓蘋果不僅是一家科技公司，更成為自由貿易與數位時代下，最耀眼的標竿企業。

掌舵期間，蘋果成為「股神」巴菲特波克夏的最大持股，15年期間，蘋果市值翻了11倍，如果把股息也計入，他為股東創造了約4.6兆美元的財富。換算下來，在他漫長的執行長生涯中，平均每天為股東賺進超過8.5億美元。

抄襲思考，行動癱瘓

賈伯斯辭世前，明確告訴繼任者，迪士尼也是以「創造魔幻」聞名的美國企業，但希望蘋果絕對不要犯下他們的錯誤。

賈伯斯認為，華特·迪士尼逝世後，公司高階主管耗費了太多心力在揣摩「如果是華特會怎麼做」，卻忽略了「當下該做什麼」。他絕不允許自己在離開後，蘋果也陷入這種止步不前的窘境。

庫克說，「若你試圖將自己寄居在別人的思考裡，你的行動終將癱瘓。」

庫克接著說，所以我會告訴繼任者「做你自己。」

庫克接著說，「緊盯公司價值觀這顆北極星。因為只要價值觀對了，只要北極星始終清晰，就算你被風浪吹離航道，最終也能找回正軌。這是我始終深信不疑的真理。」

當時世人自然會懷疑失去賈伯斯的蘋果該何去何從，甚至能否存活。如今回頭看，這種懷疑就像當初質疑，iPhone沒有實體鍵盤算什麼手機一樣可笑。

當庫克交棒特納斯、轉任執行董事，蘋果正處於尋找下一個十年代表作的轉型期。與此同時，整個科技業也正迎來變革，世界正試著釐清AI究竟是人類的救星還是災星。

但庫克內心深處刻著一個簡單卻有力的信念，這份信念伴隨著他在蘋果園區、在全美，甚至是全球穿梭，「明天會比今天更好，人生中或許沒有比這更重要的哲學了」。

他進一步解釋，這是一種自覺，意識到自己是站在父母與前輩的肩膀上，然後將自己的肩膀借給後人。

庫克說，「確保你能接好這一棒，並傳給那個能做得比你更出色的人。」

現在，輪到他遞出接力棒，也傳承那份智慧。他這麼做，並非因為「賈伯斯會這麼做」，而是因為在庫克心中，這就是「正確的事」。

（資料來源：WSJ, The Economist, Times, Business Insider）

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