全馬「破二」時代來臨！兩大黑科技：Adidas神鞋與神秘水凝膠

編譯 張詠晴

當人類首度在正式馬拉松賽事跑進兩小時，究竟是誰在背後推波助瀾？答案是一雙重量不到100克的 Adidas革命性戰靴，以及一套顛覆傳統認知的「瘋狂吃糖」戰術。這是跑鞋科技與人體腸胃的頂尖對決。

在4月26日的倫敦馬拉松，肯亞長跑運動員塞巴斯蒂安·薩韋（Sabastian Sawe）成為史上第一位在正式比賽中跑進兩小時內、徹底粉碎世界紀錄的人。但，他並非場上唯一的贏家。

這位肯亞好手穿著革命性的極輕量跑鞋，讓Adidas在一場關於「打造創紀錄裝備」的腳下對決中，成功領先Nike。

他說，「這反映了幕後的艱辛付出、團隊的支持，以及科技創新在協助我挑戰極限時扮演的角色。我很榮幸能成為這項運動新篇章的一部份。」

除了超級跑鞋，在賽道上一路攝取大量碳水化合物也是重點。

「肝醣超補法」（Carb loading）是耐力賽的老傳統了，而糖分一直是獲取快速碳水的手段。運動員長久以來都會吃雷根糖或小熊軟糖補給，但在比賽中攝取過量補給風險很大：比方說，腸胃不適或拉肚子，直接毀掉整場比賽。

如今的運動醫學專家認為他們已經破解了密碼。薩韋與瑞典運動營養公司Maurten合作，使用一種稱為「水凝膠」（hydrogel）的物質，傳送速效碳水化合物，卻不會引發胃部混亂，也不會在跑動中感覺胃部液體翻騰。

Adidas徹底壟斷倫敦馬領獎台

事實上，倫敦馬拉松的領獎台幾乎被這款Adidas跑鞋徹底壟斷。穿同款鞋的卡加爾查（Yomif Kejelcha）同樣以「破二」成績包辦男子亞軍。女子組冠軍艾西法（Tigist Assefa），以2小時15分41秒完賽，將自己原先保持的世界紀錄縮短了9秒，正式成為史上馬拉松最速女。

現年29歲的薩韋是倫敦馬拉松的常勝軍，他所參加過的四場世界馬拉松大滿貫（Major Marathons）皆全數奪冠，且他在比賽後段的速度愈跑愈快。同樣29歲的艾西法也在比賽末段展現強大後勁，拿下她個人第四座大滿貫冠軍。這位衣索比亞好手去年也是倫敦馬后，並曾在柏林馬兩度封后。

雖然這兩位跑者在換上Adidas前就已經是頂尖運動員，但事實是，他們現在都是該品牌的忠實愛好者與代言人，而非Nike。這款Adizero Adios Pro Evo 3便是對2025年橫掃六大大滿貫冠軍鞋款的再進化升級版。

這次的進化重點在於透過重新設計碳纖維與泡棉，將重量減輕30%，比方說，9號男鞋僅重96.3公克，比一瓶養樂多還輕。鞋面材質採用近乎透明的織物，靈感源自於風箏所使用的材料。

即便跑步效能（涵蓋代謝、心肺與生物力學效率）僅提升2%，都能讓馬拉松成績縮短好幾分鐘。

在這場重新定義「賽跑」的戰爭中，並非只有Adidas與Nike兩強對峙，Asics、Hoka、Saucony以及瑞士品牌On同樣虎視眈眈。然而，最終只有一個品牌，能有幸讓「史上首位正式破二」的跑者穿在腳下。

Adidas Adizero Adios Pro Evo 3所寫下的成就，無疑已成為後人很難追上的標竿。（資料來源：LA Times, WSJ, CNN）

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