梁朝偉首部歐洲電影 與百年銀杏共演孤獨 「離開鏡頭，我只是個普通人」

【文／鄭景雯；圖片／謝寬攝】

梁朝偉最迷人的地方，從來不是他說了什麼，而是他不說話時，仍能感覺到他的情緒。

電影《你是不會當樹嗎》（Silent Friend）裡，匈牙利名女導恩伊達（Ildikó Enyedi）將梁朝偉想像為一種近乎僧侶般的存在，極度簡單卻又蘊藏著巨大能量。

片中一幕她讓梁朝偉全裸的畫面，試圖傳達科學家角色與大自然天人合一的狀態，讓身體與空間形成一種無聲的對話。

鏡頭外，梁朝偉許久沒來台灣露面，穿著大地色T-shirt，外罩一件抓皺的淺粉色西裝外套，站在台北光點的榕樹下，面對排整排的相機、攝影機，眼神溫和又帶著靦腆。

一旁穿著黑色劍領西裝外套的老婆劉嘉玲，則顯得俐落而從容，兩人形成鮮明對比。

劉嘉玲與梁朝偉一同來台宣傳新電影。

不愛社交的半隱居生活，吸引導演找上門

被譽為「眼神會演戲」的梁朝偉，曾拿過威尼斯影展終身成就金獅獎、坎城影展最佳男演員，6次香港金像獎影帝、3次金馬獎影帝，被威尼斯影展形容為當代最具影響力的亞洲演員。

入行40多年，近年他接戲節奏放慢，一年多半只選擇一部作品，也很少公開露面。

此行來台宣傳新片、受邀金馬電影大師課開講，在一片閃光燈與鏡頭之間，梁朝偉微微帶著笑，沒多說什麼，顯得格外沉靜。

比起熱鬧的社交場合，他更習慣待在自己的節奏裡。規律的運動、看電影、看書，飲食也相當簡單，常常是固定的沙拉跟蕎麥麵，過著近乎半隱居的生活。

正是這樣的狀態，讓有著同樣頻率的恩伊達找上門。

「合作前不認識導演，」梁朝偉坦言，在香港美術指導張叔平推薦下，看了恩伊達拿到柏林影展金熊獎最佳影片《夢鹿情謎》，才對這位導演產生興趣。

但真正讓他點頭的不是劇本本身，而是在視訊對談中，梁朝偉感受到對方的創作狀態，「我拍電影都是用心感覺這個人能不能合作，而不是計算，」工作上他認為，人最重要。

無論是參與漫威電影《尚氣與十環傳奇》，或3年前客串韓國女團NewJeans的MV〈Cool With You〉，梁朝偉在意的從來不是規模或曝光，而是能否信任的對象。

把自己洗腦進入每一位角色

《你是不會當樹嗎》由三個時代的故事交錯而成，主角是一棵活了百年的銀杏樹，探討人類與大自然的連結與情感。

梁朝偉飾演疫情期間滯留異鄉的腦神經科學家，在空無一人的德國校園裡，他只是靜靜坐在一棵百年以上的銀杏樹旁，便讓原本難以言說的「孤獨」，有了形狀。

這種看似靜止的表演，其實來自長時間的準備。

向來做足角色功課的梁朝偉，這次花6個月時間進入角色，大量閱讀植物、哲學、神經科學等書籍，找神經學家做研究，「把自己洗腦到跟朋友吃飯都在講這些，」認真到大家以為他要讀博士。

「如果沒有認真去讀過，表演的時候會很沒有自信、眼睛也是空洞的，因為你不知道自己在講什麼，」他說。

然而在成為影帝之前，梁朝偉並不是一個天生適合站在鎂光燈下的人。多數時候，他更依賴觀察與感受，慢慢理解世界，也理解人。

梁朝偉在電影《你是不會當樹嗎》中飾演腦神經科學家，花6個月閱讀大量植物學進入作品角色。

感謝好友周星馳，演戲可以抒發心理壓力

他出生在1962年的香港，童年在充滿衝突的家庭關係中長大。父母婚姻長期失和，家中爭吵不斷，最終走向離異。

這段經歷在梁朝偉心中留下難以抹去的陰影，成長過程中變得內向、敏感，不擅與人交際。

幸運的是年輕時在一個好友的洗腦下，勸梁朝偉放棄工作一起考演員訓練班，最後他錄取，朋友卻沒考上。

多年來梁朝偉始終感謝這位老友周星馳，如果沒有那次提議，他或許會繼續留在電器行工作，沿著另一條穩定卻平凡的路走下去。

「喜歡演戲的目的很自私，可以找到一個可以把心裡壓抑的情緒給發洩，」梁朝偉在過去訪問坦言，演戲時他可以把真實的自己躲在角色後面，不需要面對大眾，成為生活裡平衡。

從演好角色，到代替角色說話

1980年代是香港電視的黃金時期，以無線電視TVB為核心的製作體系高度成熟，產量與影響力達到高峰，培養出一整代演員，包括梁朝偉、劉德華、周潤發等人。

這樣日夜趕工的製作環境中，梁朝偉建立起演員的基本功，能快速掌握節奏、鋪陳情緒、在有限時間內做出反應，卻在他轉往拍電影時頻頻遇挫。

拍《阿飛正傳》時，有一幕他和張曼玉吃梨子的戲，「拍了快30遍，導演王家衛沒有講為什麼，我回家很不開心，覺得自己怎麼連一個簡單的鏡頭都做不到，」梁朝偉在金馬大師課分享道，後來才知道導演要的是「沒有技巧」的演出。

他表示，跟侯孝賢導演拍《悲情城市》改變演戲方式，「侯孝賢啟發我看文學小說，對表演很有幫助，」因而習慣把自己長時間沉浸在角色裡，用角色的思考方式、用角色的方式來講話。

為此梁朝偉透露，他還把《無間道》最經典的天台戲台詞「全都改了」。原先劇本是他跟劉德華有場打鬥戲，但他覺得對白不符合劇中角色陳永仁的心境，因而把台詞改掉，造就了電影史上的經典畫面。

從最初依賴技巧，到學會感受，梁朝偉的表演，從如何演好一個角色，到如何代替角色說話。

「現在是我表演的最後一個階段，一直嘗試走出舒適圈，」梁朝偉說，這個階段他不再追求什麼，而是享受每一次的創作，「就像有一頓好的菜在你面前，不想很快就吃完，就要慢慢的感受。」

問梁朝偉若用一種植物來形容自己？他說是「夜來香。」

「因為早上呈現收縮狀態，不會注意到它，晚上才會開花，散發香味，就像我當演員一樣，離開工作我就跟普通人一樣，但工作的時候，就會散發香味吸引到別人，」他感性地說。

或許是年過花甲，現在的梁朝偉顯得豁達，更自在地遊走於自己的節奏裡，在必要的時刻，安靜綻放。（《你是不會當樹嗎》4月17日全台上映）

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