韓國Z世代「書店找真愛」 為何引發爭議？

編譯 田孟心

作家韓江獲得諾貝爾獎、Z世代反科技浪潮，都讓韓國年輕人比更熱愛閱讀書籍，書店也成為尋求知音與愛情的場所。然而，書架旁邊的那人似乎蠢蠢欲動，也讓一些顧客感到無所適從。

對於韓國單身人士而言，書店，似乎已經成為令人臉紅心跳的場所，他們不僅瀏覽書架，也密切觀察著正在閱讀的人。

愈來愈多韓國的社群媒體貼文顯示，韓國幾家大型書店現在是Z世代搭訕心儀對象的勝地，許多追求者與被追求者分享自己的親身經驗。

《韓國先驅報》報導，一位韓國女性網紅造訪了位於光化門的一間知名書店，發布了名為「等待有人向我要電話號碼」的影片，已累積近200萬次觀看。

另一位女性Joo告訴《韓國中央日報》，近期去江南區的一家大型書店時，有一名男性不斷在她附近徘徊；當她離開書店時，男子上前遞給她一本書，書頁裡夾著有陌生電話號碼的發票。

為什麼偏偏是書店？

韓國年輕世代將戀愛的可能性從約會軟體、街頭、夜店轉向安靜的書店，有多重社會因素。

首先，全世界的Z世代為了對抗手機社群、短影音等科技侵襲，都紛紛擁抱古老而緩慢的嗜好，像是黑膠唱片、CD。紙本書是這行列的一員，能幫年輕人找回心裡的平靜，也能表達個人品味。

韓國的世代差異更十分明顯，成年人鮮少閱讀——超過6成的韓國成年人在過去一年裡沒有讀過一本書——但20多歲族群的閱讀率卻上升75%。

韓國甚至出現了「文字潮」（Text Hip）一詞描述年輕人的閱讀文化復興。

根據《朝鮮日報》，如今，韓國幾家頂尖大學如首爾大學、高麗大學的借閱榜上，「文學作品」都佔據優勢地位，像是獲得諾貝爾文學獎的作家韓江的作品《素食者》、《我不告別》等等。

在這樣的趨勢下，首爾大學心理學教授郭錦珠觀察，書籍益發被視為尋找合適伴侶的有效工具，「書店則讓人們很容易透過書籍展開對話，並自然地發展出有意義的連結。」翰林大學空間社會學教授金美英（Kim Mee-young，音譯）也表示，韓國年輕人似乎在書店裡遵循著一種「不成文的默契」，即顧客們都擁有「某種共同的求知欲」。

首爾大學城市社會學教授李允淑（Lee Yun-suk，音譯）則認為，書店的形象較為安全，迴避了夜店等社交場所的風險，因此更受到一些長期遵循規矩升學體制的年輕人青睞。

兩極聲音

然而，「書店找真愛」的現象，也引起不滿。對許多書店顧客來說，這種體驗與其說是浪漫，不如說是侵犯。

網路上流傳許多親身經歷，描述如今韓國書店千篇一律的速食搭訕、難纏的追求行為。有些人並認為這些行徑已經造成不適或恐嚇，而書店環境，也讓人們很難擺脫搭訕或迅速離開。

25歲的Joo就表示，現在她很難在書店裡感到自在，也變得更在意他人的目光。

對此，知名的大型連鎖書店教保文庫已經張貼告示，敦促顧客尊重他人的閱讀時間，避免打擾別人。但該公司承認，很難在開放的公共場所完美地執法，也很難定義「書店裡允許人際互動」是絕對的壞事。

但在一則熱門的書店搭訕社群影片中，一位用戶表示，「我以前在書店讀書、買書時總是感到很開心，但看了這段影片後，我想我不會再去了，」並獲得上千網友附和支持。

當傳統上屬於沈思的空間，變得帶有社交與表演色彩，許多界線需要被社會重新協商。韓國年輕世代正在爭辯，一個本應寧靜、供人閱讀和學習的地方，用來「尋找愛情」，究竟合不合適？

（資料來源：Joongang Daily, Korea Herald, Chosun Daily）

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