三分之一Z世代男性認為「妻子應服從丈夫」 為何年輕男人竟比老一輩更傳統？

編譯 田孟心

一項29國的全球調查發現，Z世代男性在多項性別觀念問題中，答案都比他們的父親保守，像是認為太太應該聽先生的、女性不應該表現得「太獨立」、男生不該照顧家庭⋯⋯，為什麼男性愈年輕，反而性別觀愈倒退？

年輕世代的性別觀念比較開明進步嗎？

一項由益普索（Ipsos）與英國倫敦國王學院合作，針對23,000人的全球研究發現令人訝異的結果：Z世代男性或許比他們的父親更傳統。

這項涵蓋英國、美國、歐洲、澳洲、亞洲、南美洲等29國的調查顯示，31%的Z世代男性認為妻子應該「始終服從丈夫」；此外，有三分之一（33%）的Z世代男性認為丈夫應該在重要決定上擁有最終決定權，而這樣想的嬰兒潮世代男性只有13%。

其他可能顛覆人們想像的調查結果還有：

˙近四分之一（24%）的Z世代男性認為女性不應表現得過於獨立或能自立，而持此觀點的嬰兒潮一代男性僅佔12%。

˙近六成（59%）的Z世代男性認為男性在支持平等方面被期望做得太多，而持此觀點的嬰兒潮一代男性為45%。

˙21%的Z世代男性認為「真正的女人」絕不應該主動發生性行為，而持此觀點的嬰兒潮一代男性僅佔7%。

值得注意的是，每一題在各國可能存在懸殊的差異，例如在瑞典，只有4%受訪者認為妻子應該始終服從丈夫，但在馬來西亞、印尼的比例高達60%左右。

為何愈年輕，愈守舊？

專家認為，Z世代活得比他們的爸爸落後，主因有二：社會結構變遷與社群網路影響。

研究合著者，國王學院全球女性領導研究所所長鍾熙貞（Heejung Chung）觀察，Z世代男性感覺自己不像老一輩人那樣擁有機會，例如買房、養家糊口，「過去的世代，男性可以透過提供經濟貢獻的角色來展現男子氣概，但對於世界各地的男性而言，如今這些機會愈來愈難獲得。」

經濟現況讓當Z世代男性感覺到機會大門對他們關上，並且他們也沒有被教育多元的男性氣質觀念，就容易感到委屈與壓力。「轉向更保守的性別觀念是為了抓住『潛在的權力』，從父祖輩那裡看到的權力，」鍾熙貞分析。

另一方面，Z世代的網路使用習慣，也和前一世代明顯不同。鍾熙貞進一步指出，社群媒體在改變年輕世代的態度方面，發揮「巨大作用」。

婦女權利組織福西特協會執行長伊斯特（Penny East）也直言，「Z世代男孩們無論在線上或線下，都接觸到了令人震驚的厭女言論。」「網紅和政客透過暗示『男性需要重新確立自己的主導地位』，並建議他們要作為『保護者與供養者』的角色來達成這一點，」鍾熙貞說。

在性平組織倡議的同時，仍有男性圈等厭女社群不斷在告訴Z世代男生，「你們要變壯！」「不能表達情緒！」藉此賺取豐沛的點擊流量。（資料來源：KCL, Guardian, BBC, Economist）

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