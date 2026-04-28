快訊

台股收盤下跌94點收39,521點 台積電收2,215元下跌50元

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

醫大兒被撞死只判10年 二審提「量刑非以牙還牙」父哽咽：上訴到底

三分之一Z世代男性認為「妻子應服從丈夫」 為何年輕男人竟比老一輩更傳統？

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖片來源：Shutterstock
圖片來源：Shutterstock

編譯 田孟心

一項29國的全球調查發現，Z世代男性在多項性別觀念問題中，答案都比他們的父親保守，像是認為太太應該聽先生的、女性不應該表現得「太獨立」、男生不該照顧家庭⋯⋯，為什麼男性愈年輕，反而性別觀愈倒退？

年輕世代的性別觀念比較開明進步嗎？

一項由益普索（Ipsos）與英國倫敦國王學院合作，針對23,000人的全球研究發現令人訝異的結果：Z世代男性或許比他們的父親更傳統。

這項涵蓋英國、美國、歐洲、澳洲、亞洲、南美洲等29國的調查顯示，31%的Z世代男性認為妻子應該「始終服從丈夫」；此外，有三分之一（33%）的Z世代男性認為丈夫應該在重要決定上擁有最終決定權，而這樣想的嬰兒潮世代男性只有13%。

其他可能顛覆人們想像的調查結果還有：

˙近四分之一（24%）的Z世代男性認為女性不應表現得過於獨立或能自立，而持此觀點的嬰兒潮一代男性僅佔12%。

˙近六成（59%）的Z世代男性認為男性在支持平等方面被期望做得太多，而持此觀點的嬰兒潮一代男性為45%。

˙21%的Z世代男性認為「真正的女人」絕不應該主動發生性行為，而持此觀點的嬰兒潮一代男性僅佔7%。

值得注意的是，每一題在各國可能存在懸殊的差異，例如在瑞典，只有4%受訪者認為妻子應該始終服從丈夫，但在馬來西亞、印尼的比例高達60%左右。

為何愈年輕，愈守舊？

專家認為，Z世代活得比他們的爸爸落後，主因有二：社會結構變遷與社群網路影響。

研究合著者，國王學院全球女性領導研究所所長鍾熙貞（Heejung Chung）觀察，Z世代男性感覺自己不像老一輩人那樣擁有機會，例如買房、養家糊口，「過去的世代，男性可以透過提供經濟貢獻的角色來展現男子氣概，但對於世界各地的男性而言，如今這些機會愈來愈難獲得。」

經濟現況讓當Z世代男性感覺到機會大門對他們關上，並且他們也沒有被教育多元的男性氣質觀念，就容易感到委屈與壓力。「轉向更保守的性別觀念是為了抓住『潛在的權力』，從父祖輩那裡看到的權力，」鍾熙貞分析。

另一方面，Z世代的網路使用習慣，也和前一世代明顯不同。鍾熙貞進一步指出，社群媒體在改變年輕世代的態度方面，發揮「巨大作用」。

婦女權利組織福西特協會執行長伊斯特（Penny East）也直言，「Z世代男孩們無論在線上或線下，都接觸到了令人震驚的厭女言論。」「網紅和政客透過暗示『男性需要重新確立自己的主導地位』，並建議他們要作為『保護者與供養者』的角色來達成這一點，」鍾熙貞說。

在性平組織倡議的同時，仍有男性圈等厭女社群不斷在告訴Z世代男生，「你們要變壯！」「不能表達情緒！」藉此賺取豐沛的點擊流量。（資料來源：KCL, Guardian, BBC, Economist）

【延伸閱讀】

輝達最年輕的雲端伙伴　他26歲蓋出第一座資料中心，獲利成長500%

台灣離岸風電國家隊撐不住？全球只有3家能做，為何永冠卻面臨下市危機？

5萬滾成9億！他如何從投資小白，變身讓家族富三代的華爾街傳奇？

人生專家：想要幸福老後，「這6件事」愈早學會愈好

接電話、茶水間閒聊都焦慮，Z世代為何對職場溝通「適應不良」？

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

天下雜誌

追蹤

相關新聞

三分之一Z世代男性認為「妻子應服從丈夫」 為何年輕男人竟比老一輩更傳統？

一項29國的全球調查發現，Z世代男性在多項性別觀念問題中，答案都比他們的父親保守，像是認為太太應該聽先生的、女性不應該表現得「太獨立」、男生不該照顧家庭⋯⋯，為什麼男性愈年輕，反而性別觀愈倒退？

砸90萬買第一份工作？揭開畢業生「失業疤痕」的沉重代價

2025年，畢業生找工作的情況已經很慘烈，但沒想到那不是谷底。2026年，來到了谷底的地下室，就業市場繼續刷新慘澹情況。菜鳥的就業機會，會不會就這樣一直這樣慘下去？

宏碁家電小金虎來了！空氣清淨機、電視、冷氣 全都包為何賣起家電？

筆電市場停滯，距離宏碁啟動小金虎轉型計劃已經10年。今年新春團拜，宏碁董事長陳俊聖更宣布未來發展四大領域：工業電腦、醫療、新能源，以及家電。

250元比6000元好用！台南大學低科技輔具紅到海外 為特教師生客製幸福

每位特教生都有個人化需求，工業設計出身的南大特教系教授林千玉，巡迴全台帶老師DIY，耐摔耐用的低成本紙盒裝置，幫助聽障孩子不再以哭叫引起注意。溫暖專案讓南大在2026天下大學公民獎，拿下公立一般中型大學組第2名。

獨家專訪／不怕日股下市創新高！東證社長橫山隆介：公司素質更重要

日股下市企業數量創新高，《天下》獨家專訪四月剛上任的東證社長橫山隆介，面對通膨壓力來襲，為什麼要持續進行公司治理的改革？

2026年90%內容來自AI？專家示警：AI廢話正讓大腦罷工

AI寫的網路文章數量已正式超越人類。當「不是…而是…」的連篇冗文淹沒社群，讀者的認知將受到什麼衝擊？新時代讀者該如何辨識「AI腔」？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。