宏碁家電小金虎來了！空氣清淨機、電視、冷氣 全都包為何賣起家電？

文 楊孟軒

筆電市場停滯，距離宏碁啟動小金虎轉型計劃已經10年。今年新春團拜，宏碁董事長陳俊聖更宣布未來發展四大領域：工業電腦、醫療、新能源，以及家電。

剛上櫃的宏碁智新，正是掌管家電事業的小金虎，成立5年，去年營收近10億元、獲利近6800萬元，儘管規模不大，卻是集團未來重要方向。宏碁小金虎做品牌的不多，宏碁智新可說是最能實踐微笑曲線兩端，發揮品牌與研發價值的小金虎，肩負著將宏碁從電腦桌，帶入廚房、客廳的任務。

為什麼宏碁突然賣起家電？原因與疫情有關。

宏碁智新董事長、宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠回憶，2020年疫情時陳俊聖想捐贈空氣清淨機，卻發現缺貨根本買不到，「宏碁身為消費品牌，有沒有機會自己做？」

宏碁還真的能做。2020年底，首款產品上市，主打市場上首見的空氣清淨加空氣循環，二合一功能。獲得日本最大評測網站mybest評測冠軍，一週後就登上了日本樂天市場的銷售第一名。

現在日本機場常看到的Bic Camera ，全國超過200家門市都能看到宏碁智新的產品。雖然在日本闖出口碑，但宏碁智新很清楚，要擴大規模得靠亞洲高成長國家。

站在Acer肩膀上，進入東南亞市場

宏碁智新佈局方向，貼著集團的發展方向。目前泛亞地區也是宏碁重心，貢獻集團營收超過一半。

侯知遠解釋，宏碁筆電在菲律賓、泰國是全系列市佔率第一。菲律賓市佔率37%，泰國、新加坡、印尼、馬來西亞也都達約20%。能在東南亞重點國家的拿下高市佔，侯知遠花了至少10年扎下根基。

2013年侯知遠接下泛亞營運總部總經理後，他力投資源舉辦大型線下品牌活動Acer day和電競比賽。以菲律賓為例，去年的Acer day請來明星團體演唱，票只送不賣，網路上二手轉賣價高達200美元；電競比賽更是每年換不同主辦國，還開發出專屬的IP與主題曲。

Acer逐步累積在東南亞通路上的品牌知名度，如今成為宏碁智新打入當地市場的跳板。

宏碁智新當初命名品牌時，曾考慮要是否留下Acer。考慮到在東南亞市場，Acer具極佳的品牌形象，「年輕感、時尚感，是精品級的，」侯知遠很有信心，最後決定取名Acerpure，與Acer保持關聯性。

「多一點貼心」的產品競爭力

家電市場早有日、韓、中強勢品牌，宏碁智新有突圍的機會嗎？

嘖嘖群眾集資平台專案經理羅云彤經手4個Acerpure的產品專案，她分析，Acerpure價格介於日韓跟中國品牌之間，但具有日系或歐美品牌的設計感。最重要的是，產品都有特色能解決市場部份痛點，比如募資超過2000萬元的飲水機，能夠精準溫控在75度水溫，滿足泡嬰兒奶粉的需求，且免牽線安裝，適合台灣小坪數空間，方便又實用。

今年宏碁智新將進攻大家電，在5個國家推出冷氣，「要從10億規模擴張到百億，空調是不可或缺的戰略產品，」宏碁智新執行長高國書展現不畏強敵的雄心。

【延伸閱讀】

訂雞排沒揪算霸凌？新職安法7月上路，主管最容易踩到的7條紅線

機車族不用淋雨！駕艙機車Lean3亮相，為何前豐田工程師谷中壯弘選擇在台灣製造？

退休是人生「十大壓力源」！除了財富，還應該提前做好這些準備

一位父親給女兒的叮囑：面對人生低潮，3個最好的處理方式

心理學觀點：成功人士週末常做10件事

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載