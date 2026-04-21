250元比6000元好用！台南大學低科技輔具紅到海外 為特教師生客製幸福

【文／徐卉馨；圖片／鐘士為攝】

進入台南大學特教系教授林千玉的研究室，恍如打開一座DIY愛好者的寶藏庫。牆上掛滿熱熔膠槍、特殊用途的大剪刀，兩個大桌下一個個抽屜，裝滿LED燈、電線、電路板。

執行USR計劃邁入第4期，林千玉出發走訪全台特教現場之前，就是從團隊們悉心維護的寶藏庫，打包好一袋袋輔具、零件，往後車廂一放，帶進特教現場，更帶著現場師生使用。

暖晴下的椰影紅樓，是府城百年來的景致。台南大學成立可追溯自日治時期，前身是台南師範學校，作育英才無數。2004年改制為綜合大學後，台南大學是「天下大學公民獎」得獎常客。

在本屆賽制調整下，南大在公立中型組中，掄得榜眼佳績。

【小檔案】國立台南大學

校長／陳惠萍

大學影響力專案／幸福集氣、心願齊聚

2026天下大學公民獎榜單／公立一般中型大學組 第2名（3.89分）

各構面成績／

評審（影響力專案） 排名3（4.35分）

量化指標 排名2（3.21分）

3年前接任的台南大學校長陳惠萍指出，其實在USR的概念尚未普及之前，南大的天職就是培育在地所需的教育人才。當教育部開始推動USR，學校便響應設立校級辦公室，結合校務治理和課程研發，更系統化、制度化地推動專案。

目前南大三項USR專案分別聚焦偏鄉教育、特殊教育和青銀協力，都從教育出發，結合跨領域專長。

嘉義特教學校老師陳淑芬（左）表示，林千玉（右）團隊就像老師們的充電站。圖中彩球飛天筒可用遊戲的方式訓練小朋友手眼協調。

主持「幸福集氣、心願齊聚」專案的林千玉，結合自身輔助科技專業，研發製作出一件件輔具，無償提供給身心障礙的孩子們使用，提升學習與生活的品質。

從課堂現場需求出發

如今成熟細膩的方法，其實也是歷經8年打磨。來南大特教系的碩博士班學生，多是教師在職進修，林千玉出身工業設計領域，專長研究人機協作，最初教課時是教需要配合電腦操作的工具，如虛擬電子白板，卻收到台下學生們直接反映，「你來現場看一次，我們沒有時間做設定。」

親身走進課堂，林千玉才發覺，特教老師最需要的是輔具，因為現成的輔具都貴得不得了。

反轉做法，她從現場需求再出發，為每一位特教學生的獨特需求，客製輔具。「我現在的方式是他們要什麼，我來找材料，團隊做出來送過去，視需求再修改，」她說。

當一個輔具可以讓一位學生實際上手使用，便具持續推廣到各校的潛力，有類似狀況的學生，可能也有類似需求。在南大周遭每一間特教學校、特教班級，幾乎都有林千玉團隊的足跡，傾聽教師社群的需求。

幸福發聲器有裝上玩具的版本，頗得學生們的喜愛。

以林千玉團隊研發的「幸福發聲器」為例，取材自隨手可得的紙盒，裝進輕巧的聲音回饋裝置，只要按下表面按鈕，就可以錄下聲音，再按一次，就能播出聲音，替孩子們表達需求。

嘉義特教學校教師陳淑芬實際使用了幸福發聲器，配合一步步引導後，真的讓聽障的孩子，不再以哭叫來引起大人注意。

不僅看見孩子的改變，輔具也符合她的教學需求。陳淑芬坦言，其實特教老師們都有許多「高科技」產品可以選擇，但以她自身而言，不怕髒、不怕摔的「低科技」如紙板，還是最好用。因為實在好用、造價也低，她也送給家長一個，讓孩子能在家裡使用。

幸福發聲器已發展出好幾種變形版，都是針對師生需求所客製，有三合一、加裝玩具、旗艦版。最簡單的版本，成本只要250元，市售類似功能輔具，則要價6000元。如今團隊已累積製作1500個，送進全台特教班級。

不只輔具進班，團隊還提供「售後服務」如改裝、維修。陳淑芬形容林千玉團隊工作室如「特教老師們的充電站」。她現在也會推薦身邊許多老師們，一起討論需求。

計劃助理臧永佳正在示範用迷你扭蛋機連結按鈕改裝的輔具。

一路蒐集志同道合的伙伴，林千玉逐漸發展出提供輔具材料包，搭配巡迴教師增能研習，將資源擴散至全台各地。

教師從使用者變成製作者

現在團隊早已不只林千玉一人，這些年她培育的教師們，在各校擔任種子教師，或成為科技巡迴講師，駕著一輛移動寶庫般的車子，走透全台辦研習。

如此親身走訪的目的，希望不只幫助到孩子，更讓特教現場第一線工作者，學會自製輔具，更貼合需求。

《天下》採訪當天是楠梓特教學校職能治療師郭俊宏每月固定的來訪日。他帶來自己專為視障孩子設計的手機支架，與團隊討論如何改裝為可折疊收納的支架，讓孩子可以隨身攜帶。

投入特教領域25年，郭俊宏平日工作就是入班觀察，了解師生教學所需，而現成輔具通常都需要自己修改調整，所以長年都是自製輔具。

霧化魔管是用水霧來散發氣味，讓小朋友探索感官體驗。

因研習結識林千玉團隊後，郭俊宏現在每個月都會拜訪研究室，他自身擅長木工，甚至學校還有3D列印機，但「（林千玉）老師能夠提供的資源，剛好是我們所缺少的，就是電子零件和裝配電路的知識。」

8年來經營出有機、可持續的模式，還能走出國際，串起海外連結。校長陳惠萍分享，去年底來訪研究室交流的坦尚尼亞非政府組織，請南大寄出材料包，對方教育工作者也正規劃率團來參加研習。現在台灣製的輔具已遍布馬來西亞和厄瓜多。

「這是讓大家認識台灣的方法，」擔任評審的時任台積永續資深副總經理何麗梅印象深刻。

其實在林千玉的寶藏庫裡，最重要的一件寶藏是飄浮在空氣裡、一群人此起彼落的歡笑聲。

她坦言，現在自己也會接到需求卻做不出輔具，但從不會自己一人苦思，找大家一起討論，點子就會自己跑出來了。

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