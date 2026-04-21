獨家專訪／不怕日股下市創新高！東證社長橫山隆介：公司素質更重要

【文／盧沛樺；圖片／王建棟攝】

4月1日橫山隆介正式接下東京證交所社長印信，今年恰好是他加入東證的第40年，這座位於東京金融區中心的建築，陪他度過人生的大半歲月。

他接受《天下》獨家專訪，強調將延續公司治理的改革之路，關鍵在於激勵企業做出自發且持續的努力，而非僅是為了合規。

面對東證下市企業創新高，在2022年市場改革以前，2018至2020年間約50家企業下市。

但到了去年，下市公司達125家，其中約一半是透過管理層收購或大股東私有化而退市。他語氣堅定，「我們的目標在於上市公司品質，而非數量。」

以下是專訪摘要：

公司治理改革並非近年才發起的行動，但現在經濟環境正在轉向，隨著通膨壓力加劇，日本企業已愈發意識到追求成長與進行結構調整的必要性。

2023年3月東證鼓勵各公司更深入地了解自身狀況，並親自制定最佳成長計劃。今年「公司治理準則」將再修訂，朝向鼓勵企業擴大投資成長性業務領域。

這些投資不僅限於傳統資本支出，還包括研發費用、人力資源投資及知識產權支出。

東證不排斥，也不偏袒任何特定類型的投資者，包括積極投資人（編按：股東行動主義股東）。

剛上任的東證新社長橫山隆介宣示，公司治理改革之路，沒有盡頭。

與投資者維持良好關係

東證作為平台，任務是維持一個開放、公平且易於進入的市場，加強企業與投資人進行建設性的對話，讓投資人的參與成為有益的外部壓力。

2008年前後，日本對積極投資人的看法大多負面，但這種觀念正逐漸轉變。

去年7月，東證實施新的上市規則，要求企業必須具備最低限度的投資者關係能力，確保企業投入足夠資源，有效地與股東溝通。

健全的公司治理能防止管理層承擔不當的業務風險，但也鼓勵管理層避免過度規避風險，去承擔經過計算的風險並追求新事業，從而促進創新與成長。

近年下市企業家數雖增加，但我們關注的是上市公司的品質，而非數量。所謂的「品質」涵蓋多種要素，例如市值規模、優良的公司治理、對股東與投資者的問責精神，以及對高成長的追求。

如果企業在考量上市成本與業務重組需求後選擇下市，這並非負面結果。與其在沒有明確成長目標的情況下維持上市，不如選擇退出市場。

東證推動改革從來不是為了汰除不符合標準的公司，而是要激勵企業設定更遠大的目標，並持續追求進步。

因為企業的成長正是驅動日本經濟成長的根本核心動力。

【延伸閱讀】

訂雞排沒揪算霸凌？新職安法7月上路，主管最容易踩到的7條紅線

挪威有錢到得了「富人病」 經濟學人：國家太富有，競爭力反而消失

機車族不用淋雨！駕艙機車Lean3亮相，為何前豐田工程師谷中壯弘選擇在台灣製造？