底片相機、CD、DVD大流行 Z世代為什麼吹起復古風 嚮往「類比」生活？

編譯 樂羽嘉

從底片相機、CD、DVD、黑膠唱片、實體手錶、實體鬧鐘到蘋果隨身聽iPod、任天堂掌機NDS、Sony主機PlayStation1和2，Alpha世代和Z世代為什麼對復古老科技展現出濃厚興趣？

專家預測，2026年會是「類比生活年」（year of analog lifestyle），原因很簡單，那就是擺脫科技焦慮。

從實體興趣愛好，到使用實體鬧鐘或手錶，我們可以看到年輕人迫切想要「去數位化」（de-digitalize）。

出生於2010到2024年之間的Alpha世代，和出生於1997到2010年代的Z世代，渴望掙脫大型科技公司與社群媒體的枷鎖、減少上網時間，致力活出更離線的生活。

我們看到Z世代開始研究「阿嬤愛好」，像是編織、陶藝和園藝。年輕人擁抱節奏較慢的消遣，不要永無止境地滑手機。

《Forbes》指出，這些老嗜好的吸引力，很大程度上源於從消費到生產的轉變。這些年輕人渴望像老一輩那樣，創造出能觸摸的真實物品。他們對不曾經歷過的時代充滿懷舊感與好奇心，嚮往實體互動多於科技的世界。

類比生活回歸的跡象無處不在。西洋棋俱樂部成了新夜店，在全球各大城市如雨後春筍般湧現。西洋棋不再限於天才棋手，玩西洋棋從「宅」變成「潮」。年輕人透過玩西洋棋結交新朋友、聽DJ表演，度過美好的夜晚，連名人都嗅到其中的商機。挪威球星哈蘭德（Erling Haaland）最近投資新的西洋棋賽事，美國運動品牌New Balance的最新廣告則出現阿森納球星艾澤（Ebenezer Eze）對陣5屆西洋棋世界冠軍卡爾森的畫面。

年輕人也一一把最先進的科技產品換成較陽春的替代品。在第一代iPod發布25年後，iPod的Google搜尋量爆炸式增加。擁有2000年代初期美學和單一功能的早期iPod格外受到青睞，不像帶來無止境通知和干擾的智慧型手機那樣阻礙我們活在現實世界裡。

Z世代也點燃了柯達（Kodak）底片相機和拋棄式相機的復興。柯達曾經是沒能擁抱數位化的典型案例，但現在年輕人正在從數位螢幕奔向類比和復古技術。年輕的電影迷也購買DVD和藍光光碟等實體媒介，對抗選擇過剩和數位訂閱疲乏。

英國黑膠唱片公司Key Production去年訪問2000多名英國民眾，結果發現，過去1年，Z世代購買的CD數量超過千禧世代、X世代和嬰兒潮世代，購買行為主要發生在網路或實體唱片行，證明他們是主動購買這類產品。」

對年輕人來說，老科技超新奇

倫敦電玩店Crazy Thumbs店員霍納（Honour）透露，任天堂掌機NDS、Sony主機PS1和PS2愈來愈受年輕世代歡迎，原因包括畫質更有味道、不用一直課金買內容，而且更容易改機。

霍納指出，這些實體店也成了青少年的「第三空間」，就像健身房或讀書會那樣。

在社會學裡，「第三空間」是指除了第一空間─家和第二空間─職場以外的社交環境，強調開放性與創造性交流，具有放鬆、找回身心平衡等功能。

許多年輕玩家嚮往在網路普及前，要玩多人遊戲時必須一群人擠在同一個房間裡的狀態。霍納認為，「年輕人想要在線下『上線』」。

對部分人來說，離線是一種奢侈，象徵你能負擔斷開演算法的代價。

許多品牌趕上潮流，善用線下文化資本做行銷。Coach已經從「媽媽包」轉型為Z世代最嚮往的時尚主張，大力開設實體咖啡館當作第三空間，同時提供年輕人現實互動的機會、降低品牌體驗門檻。

誕生於網路的品牌Rhode重金投資快閃店和體驗式行銷（如拍貼機），讓粉絲拍照、在社群媒體分享。Miu Miu推出文學俱樂部，舉辦論壇邀請作家與思想家討論女性著作。在充斥AI廢物和滑手機無底洞的世界裡，實體書和知識產權成了終極的身分地位象徵。

不過離線復興的浪潮，有不少還是依賴網路展來產生意義和社交資本，或許在這個時代，這些精心策劃、時髦的離線體驗很難真正離開網路。

（資料來源：Forbes、BI）

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