文組求職新選擇 普渡大學AI人文系在教什麼？「絕不是弱版AI理工系」

【文／田孟心；圖片／普渡大學提供】

AI事故頻傳，甚至釀成自殺悲劇，技術狂飆的時刻，世界該往哪個方向前進，將由這群懂程式、更理解人性的文組新人才引領。

2026年，AI已席捲人們的工作與日常生活。然而，根據全球追蹤AI危害的權威機構「AI事故數據庫」，AI事故正以年增五成的驚人速度成長。

目前主要的事故來源是深偽技術（Deepfake）、詐騙、假訊息、隱私困境，以及後果慘重的安全問題——例如尋求情感支持的青少年，與ChatGPT聊天後輕生。

「AI領域，迫切需要能夠教育、管理、規範、制定技術策略的人才，」看見危機的美國普渡大學人文學院院長約曼斯（Chris Yeomans）厲聲指出。

這正是以理工學府著稱的普渡大學，成立全美罕見的「AI文學士學位」（簡稱AI人文系）的關鍵原因。

【小檔案】普渡大學AI文學士學位

成立｜2023年

創辦人｜約曼斯

招生數｜100人

教學特色

1.文理同班修習微積分與程式，確保技術實力

2.融合哲學與社會科學思維，培養風險管控領袖

哲學背景出身的約曼斯，得到AI理學士學位（簡稱AI理工系）的理學院相挺，於2023年秋季開始招收第一批學生。

人文版AI，重點在治理

與理工系不同，AI人文系不主打培養開發AI模型或寫應用程式的人才，而是能洞察並管控A I風險的領袖。

「我們絕對不想要只是一個弱版的AI理工系，」約曼斯在訪談中反覆強調。

AI人文系雖然理工方面課程沒有AI理工系多，但是涉及理科知識如微積分、Python、機器學習等，都與AI理工系學生在「同一間教室」上課，確保文組生具備足夠技術力，進入跨領域團隊。

在意AI衝擊生態與社會的AI人文系學生卡特尼回憶，第一次踏入資工教室確實感到畏懼，「尤其是你身旁的同學多半已經鑽研程式很多年了，」但他還是克服心理障礙，「因為要理解技術的影響與倫理，必須有第一手操作經驗。」

基礎程式力跟上理學院之後，AI人文系的強項在於扎實的文組思維訓練，課程涵蓋哲學、政治學、社會學、人類學與歷史學。

學生斯帕拉札分享，這些訓練讓她從「這個AI系統能運作嗎？」轉為思考「這個系統對誰有效？」以及「一旦離開實驗室，這個系統可能會如何失敗？」

「人文課程協助我關注情境、權力，還有使用者詮釋，這些都是純技術分析無法帶來的，」斯帕拉札接受《天下》越洋訪談時說。

譬如應對深偽技術問題，技術人員可能會停留在標註「AI生成」，但普渡政治系研究發現，許多受眾並未留意標註，仍會受到影響。此時，AI人文系的學生便會加強關注人類行為，進而給出真正有效的對策。

除讓學生成為治理技術的人才，這樣的跨領域學習，也能反過來讓文組生更有效地解決社會問題。

「許多政治學或社會學關心的議題，往往是複雜的『最佳化』問題，」約曼斯舉例，像是資源如何公平分配，可用AI工具算出更好的方案。

普渡大學人文學院院長約曼斯，推動成立全美罕見的AI文學士學位。

對學生而言，這樣的新興科系，打開了他們對未來求職的視野。

原先，文組學生們多半擔憂自己數學不好、無法跟上技術快速革新的AI時代；但如今，卡特尼在羅德島的地方政府擔任研究實習生，負責研究AI政策與提供修法建議。

斯帕拉札則發現，她除了能勝任跨文理領域的專案管理、擔任轉譯橋梁，還有許多從前未曾聽聞的工作崗位歡迎她：AI治理、AI策略與賦能、科技合規。

她分享，「技術是可以學習的工具，但你對人性的理解、對社會脈絡的敏感度，將是AI時代最不可取代的資產。」

三大重點，台灣也能學

約曼斯長期與台灣高教進行交流，看好台灣的大學在下一階段也擁抱趨勢，為文組生開創機會，對社會帶來正向影響。

他認為，AI人文系的成功建立在3點。首先是設計精實的理工課程，「須由資工專家設計適合的課程，達到業界標準，又能讓文組生跟得上。」

其次，大學需要建立強大的校內伙伴關係，文學院與理學院必須緊密合作，並確保由資工專家教程式、哲學專家教哲學。

最後，大學要與求職市場、學生和家長清楚說明此類學位的價值，它試圖達到什麼，以及重要的——不試圖達到什麼。

普渡AI人文系來到第四屆，接下來目標每年招收約100位學生。這群人，將帶著不輸理組生的AI專業，替這個狂奔的世界明智地踩下煞車。

正如那句流傳已久的俗諺：科技決定人類前進的速度；而人文精神，將決定我們前進的方向。

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