跟ChatGPT愈聊愈笨？MIT科學家罕見提前公開研究

採訪整理 田孟心

如今，ChatGPT全球每週活躍用戶高達8億人。AI聊天機器人，似乎已是現代人不可或缺的伙伴。過度依賴它，會發生什麼事？身處教育第一線的研究人員，迫切想知道答案。

麻省理工學院（MIT）媒體實驗室的研究科學家科斯米納，專門研究人工智慧與人類之間的關係，擅長從腦電圖（EEG）探索人類的心理活動。今年初，科斯米納在MIT與《天下》連線，並以大腦科學的角度提出忠告，以下是訪談內容整理：

故事要從2022年底說起，當時ChatGPT剛橫空出世。我不只看到我的學生，還有開放空間裡的其他學生，頻繁地開著那個小視窗，不斷地複製、貼上。

起初，我只是好奇，覺得他們真的很投入這個新工具。但漸漸地，我察覺到不對勁。有些學生開始變得健忘，回答問題的方式也變得怪異。我也開始收到許多申請實習的電子郵件，這些信寫得異常冗長、精美，卻內容空洞；當我實際面談這些學生時，他們甚至無法清楚表達自己想做什麼。

誰的大腦最火力全開？

我想，既然我們擁有測量大腦活動的設備，又身處校園，為什麼不直接透過實驗來看看：當學生使用ChatGPT時，大腦到底發生了什麼事？

要了解一項新科技對大腦的影響並不容易，因為沒有前例可循。為了讓數據有意義，我們需要對照組。因此，我們找來了54位來自MIT、哈佛等波士頓地區的大學生，將他們分為三組進行「短文寫作」任務。

第一組使用ChatGPT；第二組使用Google搜尋（因為09年已有關於「使用Google時的大腦」的研究可供對照）；第三組則是「僅用腦組」——這也是最困難的情況，因為他們沒有任何工具輔助。

我們使用非侵入性的技術來測量「功能性大腦連結」，簡單來說，就是觀察大腦不同區域之間「誰在跟誰說話」，以及對話的流量有多少。

研究結果：大腦外包了？

結果顯示，「僅用腦組」的大腦連結最為廣泛且活躍。有趣的是，Google組的大腦活躍度也相當高，因為受試者需要打開多個分頁、篩選並整合資訊。

然而，ChatGPT組的大腦活躍度是最低的。當你使用它時，面對的只是一個小視窗，你提問、它回答，你幾乎沒有時間去處理資訊，大腦的運作大幅減少。更令我震驚的，是針對內容與記憶的分析。我們發現ChatGPT組寫出的文章高度「同質化」，詞彙極為相似。

先用腦，再用工具

我們在實驗的第四階段做了一個有趣的交換測試：讓原本用ChatGPT的人改用大腦，原本用大腦的人改用ChatGPT。結果發現，原本依賴大腦的學生在獲得工具後，其大腦連結度依然顯著高於原本依賴AI工具的學生。

這給教育者一個重要指引：先用大腦學習基礎，再引入工具。如果你一開始就依賴AI，你其實是在剝奪自己學習的機會。大腦本質上是「懶惰」的，它喜歡走捷徑。如果你告訴大腦可以不用思考，它就會停止思考。

當你要求一個由少數公司控制的工具為你代勞，你產出的內容就沒有你的靈魂、沒有你的身分。如果你沒有先發展出寫作或程式的技能，你就真的「沒有技能」了。屆時若發生什麼狀況導致這些A I工具消失，你將無法在社會中生存。

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