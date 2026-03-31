塑膠袋喊漲掀掃貨潮 伊朗石油危機從衣鞋到機械 誰最慘？

文 吳靜芳

美伊戰爭持續，原油價格一度比戰前漲七成，影響的不只是汽機車加的油，從民生的塑膠袋、衣服、鞋子到機械，成本全面起漲。怕斷貨，中下游恐慌性拉貨潮來襲，但恐怕有錢也買不到原料，停滯性通膨蠢蠢欲動。

即使美國總統川普在3月23日釋出善意，宣布將暫緩攻擊伊朗能源設施；伊朗硬戰到底的態度仍舊堅定，荷姆茲海峽封鎖狀態也沒有任何鬆綁的跡象。根據高盛集團預估，以現在荷姆茲海峽跌到谷底的石油出口量，至少要1個月才可能回復到原本運量；即便到4月底，也不會完全恢復。

客戶恐慌囤貨，停滯性通膨蠢蠢欲動？

「我們現在每天報價，價格都不一樣，」奇美集團旗下石化原料進出口老字號佳美貿易總經理周禮村說，價錢漲之外，來往歷史優良、採購量有一定規模以上的「好客戶」才配得到貨。

原因無他，眼下全世界的石油化工上游，幾乎都發出「不可抗力」（Force Majeure）通知，被迫減產或供應延遲。而且時序進入夏天，是傳統用油旺季，北半球運輸用油需求會增加，若目前原油供應少了五分之一的局勢持續，勢必又會有更嚴重的排擠效應。

雖然目前台灣化工原料庫存無虞，但儲槽總是有限，「兩個月後，我們也會沒貨，」周禮村分析，開戰前油價平平，大部份供應商庫存約一到兩個月。戰爭開打後，客戶開出3倍的需求量，「但其實他也不知道能不能賣得出去，」他指出，最怕就是這種假性需求從短期變長期，導致停滯性通膨。

中油發言人林珂如告訴《天下》，中油3月期間接到的甲苯下單量已比平常多出五成，目前正常出貨，然而若戰爭繼續，4月會重新評估出貨狀況。

周禮村觀察，現在原料價格飆漲，石化供應鏈會呈現「上肥下瘦」，上游原料端短期內會獲利最多；下游愈接近終端製品，則是成本飆漲、最辛苦。尤其毛利低、沒有成本轉嫁能力的中小型企業，會先被衝擊。「這3個月如果撐不過去，可能就倒了。」

鋼鐵、機械，海嘯第二排

這波石油危機，影響的不只是石化、塑膠產業，連鋼鐵、機械都會被打到。

不僅僅是因為荷姆茲海峽封鎖導致海運費率上升、原料進口成本漲價；鋼品的成形過程也需要用到石化原料。從潤滑用的冷軋油，到冷卻用的淬火油，都是石油製成。

為了反映成本，中鋼月盤價各鋼品已大漲千元。而製程中也要用到石化製品來成形的鋁合金，也將跟著漲。

需要多久油價才會回復？

「起碼要兩季，價格才會慢慢地往下走，」工業油大廠海陸家赫總經理曾煥龍觀察，全球原油產出基本上運作無虞，目前主要是運輸鏈斷裂，導致供需不平衡。

各國除了釋放戰備儲油，中東主要產油國也已佈局兩條繞過封鎖區的替代出口路線，但仍不能完全替代荷姆茲海峽的運量。這次石油危機該如何緩解，恐怕還是得看美伊如何對話，台灣的產業必須嚴陣以待。

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