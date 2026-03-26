少子化的隱藏元凶是天天打卡？38國研究證實：一週一天WFH 生育率暴增14%

編譯 田孟心

少子化危機與遠距辦公革命，聽起來像是兩件不同領域的事，但一份由倫敦國王學院、史丹佛大學與普林斯頓大學合著，涵蓋全球38個國家的全面性研究發現：如果一對伴侶每週至少有一天能在家工作，他們不僅會生下更多孩子，也會計畫建立更大的家庭。

具體數據顯示，比起完全進辦公室的雙薪家庭，只要夫妻雙方每週至少遠距工作一天，整體生育率就會提升14%。

史丹佛大學經濟學家布魯姆（Nicholas Bloom）是這份研究的作者之一，他表示，「在家工作是目前最有效的生育提升政策。」原因很簡單，減少了通勤時間，就等於增加了育兒時間。正如布魯姆打趣說道：「你總不可能透過Email懷孕吧。」

在美國，遠距辦公的普及已經實質反映在新生兒數量上。研究估算，2024年美國約有8.1%的新生兒（約29萬名嬰兒）要歸功於現行的居家辦公模式；在英國，這個比例也達到6.2%，相當於多出了3.5萬名寶寶。

39歲的公關顧問公司創辦人格林（Nicole Greene）就有切身體會。她將自己的公司全面轉為遠距辦公，這不僅幫她在以女性為主的產業中留住人才，更是讓她決定生第二胎的關鍵。

另一位在商學院擔任公關的母親班森（Chloe Benson）也分享，「如果沒有彈性工時和居家辦公，我不是得辭職，就是根本不會生小孩，」「在家工作讓我能同時做個陪伴孩子的母親和盡責的員工。」

大撒幣政策，燒錢又低效

面對不斷探底的生育率，各國政府無不絞盡腦汁，例如法國政府寫信提醒年輕人注意生理時鐘；匈牙利提供結婚貸款；韓國則有企業祭出每生一胎獎勵7.5萬美元的福利。

然而，這些砸重金的傳統政策往往成效不彰，頂多只是讓父母把本來就打算生小孩的計畫提前。《經濟學人》分析，波蘭和法國的生育補貼政策，平均每多催生一個孩子，就要耗費高達100萬到200萬美元的社會成本。

相較之下，「彈性辦公」幾乎不需要政府花費額外預算。

另一位遠距辦公與生育率研究的作者，倫敦國王學院經濟學副教授阿克索伊（Cevat Giray Aksoy）認為，如果像日本、韓國這樣遠距辦公比例極低的國家，能將彈性工作提高到英國的水準（54%受過大學教育的英國員工每週至少有一天在家工作），國家的生育率有潛力提升超過4%。

強制員工進辦，卻逼走人才？

諷刺的是，許多企業和政府卻正在開倒車。

華爾街大企業如摩根大通（JPMorgan）已要求員工每週五天全面回歸辦公室；而在美國，川普政府也以「恢復傳統」為由，帶頭縮減聯邦僱員的遠距選項，許多大型企業如戴爾、TikTok 也隨之跟進。

老闆們的理由通常是：在辦公室能加速決策、強化企業文化。一位執行長甚至告訴《金融時報》：「解決國家的生育危機，不是企業的責任。」但這種強制回歸辦公室（RTO）的命令，正在引發反效果。KPMG顧問公司資深經濟學家內斯特勒（Matthew Nestler）觀察，許多原本受惠於遠距辦公而重返職場的高學歷母親，現在正因為被迫回到辦公室而選擇離職，這種「大出走」現象，實質上損害了企業與經濟成長。（資料來源：FT, NYT, King's College）

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