油價飆升 機票漲價怎麼辦？專家：善用3招救荷包

編譯 樂羽嘉

伊朗戰爭不只造成中東地區航班廣泛取消，也使得油價飆漲，而高油價會影響航空燃油價格、迫使航空公司調整機票售價。燃油成本上升會直接影響航空公司的營運成本。根據國際航空運輸協會（IATA）的數據，燃油是全球航空公司最大的成本支出，占航空公司總支出的近30%。

旅遊會員服務公司Dollar Flight Club執行長諾伊加頓（Jesse Neugarten）表示，「這些上升的成本很可能反映在票價上、轉嫁給旅客，特別是預訂長程國際航線的旅客。」一些國際航空公司已經因應油價急漲發出警告或宣布漲價：

長榮航空、中華航空、星宇航空調漲訂位服務費。長榮、華航已經在3月把每航段從25美元調漲為28美元，星宇航空預計4月1日起調漲為30美元。台灣虎航訂位服務費暫時維持不變。

韓亞航空也宣布全面調漲國際航線的燃油附加費，價格落在4萬3900韓元（約台幣941元）至25萬1900韓元（約台幣5402元）之間。

北歐航空（SAS）宣布暫時調漲價格，法荷航（Air France-KLM）針對長程航班加價。

國泰航空宣布特定航線調漲燃油附加費，部分漲幅超過一倍。聯合航空（United Airlines）：執行長柯比（Scott Kirby）打預防針，說可能很快就會調漲價格。

儘管有許多大型航空公司還沒宣布明確的漲價政策，但報告顯示中東戰爭爆發以來，各家航空公司的票價都上漲。

節省機票費用的小撇步

雖然你無法改變阻止全球油價飆升或航空公司漲價，還是有機會用比較划算的價格買到機票。《CNBC》建議：

善用信用卡獎勵

如果你的信用卡有獎勵，而且你一直在累積積分和哩程數，現在可能是出手兌換機票的絕佳時機。

如果你有美國運通Membership Rewards或大通銀行的Ultimate Rewards等計畫的點數或哩程數，會有很多選擇。通常把點數轉移到合作航空公司並直接預訂最划算。你也可以透過發卡機構的旅遊門戶網站（Travel Portal）預訂機票，結合點數與現金支付，有時也能找到不錯的價格。

提前規劃

以買機票來說，提前規劃通常比較好。不要等到最後一刻才訂票。

諾伊加頓表示，「我一向建議國內旅遊提前一到三個月預訂，國際旅遊則提前二到六個月。愈接近旅行日期，需求愈多，空機位愈少，價格就會上升。」

買有彈性的機票

如果你計劃今年晚點去旅行，而且覺得票價會上漲，現在預訂比較划算。選擇一種允許你取消機票時拿到退款或航空公司抵用金（credit）的票種。這樣一來，如果情況有變，而且你的行程票價後來下跌，你可以在未來用較低的價格買到機票。用點數預訂的獎勵機票通常也是有彈性的，所以你在買機票前一定要仔細閱讀細則，瞭解所有選項。（資料來源：Yahoo Finance、abc7、CNA）

【延伸閱讀】

誰逼走公務員？文官淪為社群小編，離退、缺額創新高 解讀全台「缺公」真相

安麗全台門市關到剩5間，業績竟創新高！專訪安麗台灣總裁林彥秀 如何靠訂閱制，助攻25%營收

58歲的她每天走7000步 兩星期後身體有什麼變化？

藍莓「這些洗法」比不洗更糟！專家教你如何有效洗去農藥、同時保留營養

「有做事、沒做事薪水都一樣」 台灣公務體系僵化，國考、考績該怎麼修？

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載