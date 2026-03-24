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銀髮族私人教練：60歲前該練習的4種核心運動

聯合新聞網／ 天下雜誌

【文／樂羽嘉；圖片／Shutterstock】

美國紐約的有證照私人教練莉朱荼（Jennifer Rizzuto）常注意到隨著年輕增加，我們的健身目標也會跟著改變。許多年輕客戶追求的是平坦的腹部和六塊肌，她的高齡客戶則把重點放在預防跌倒和維持生活自理能力。

要達成這兩個目標，關鍵在於鍛鍊深層核心肌肉，例如「腹橫肌」和「內斜肌」。這些肌肉就像人體的「束腹帶」，能把腹部向內收緊。更重要的是，它們負責在我們移動時支撐、穩定全身。如果你的深層核心強壯而且狀態良好，跌倒或受傷的機率就會降低。

如果你還不到60歲，現在就開始專注於深層核心力量。即使你已經超過60歲，把這些動作融入日常鍛鍊，也能幫助你更有力、更有自信地完成日常生活任務。

4種深層核心運動

你只需要一張瑜伽墊。每個動作請依照建議的時間或次數進行。初學者從低標準開始，慢慢隨著進步提高強度。建議先從每項動作從做1組開始，逐漸增加到2到3組。

當你變得更強壯，就可以提高強度，做「鳥狗式」和「死蟲式」時拿著輕量啞鈴來增加挑戰。

1. 棒式

從四足跪姿開始。收緊核心，把手肘與前臂撐在墊子上，手肘位於肩膀正下方。雙腳向後踩，與肩同寬，身體保持直線。

維持30到60秒。

2. 側棒式

靠身體左側側臥，左手肘撐在左肩正下方。雙腿伸直，從頭到腳呈一直線。

收緊核心，把臀部抬離墊子，保持身體筆直。

維持15到30秒，然後換邊重複。

3. 鳥狗式／跪姿撐體

從四足跪姿開始，收緊核心。向後伸直左腿，同時向前伸直右手。

短暫停留，然後右手、左腿回到開始位置，換邊伸直右腿與左手，每側交替進行 10到12次。

4. 死蟲式

仰躺，膝蓋彎曲，雙腳平放於地面。

收緊核心，雙腳抬起，膝蓋彎曲90度。

雙手向天花板伸直，同時讓左腿和右手緩慢下降，但不碰到地面。

左腿和右手回到開始位置，換右腿與左手下降。

每側交替進行10到12次。

這些運動有什麼好處

這些動作針對最深層的核心肌群：腹橫肌、內斜肌、多裂肌和豎脊肌。這些肌肉支撐著骨盆與脊椎，對穩定身體扮演重要角色。

此外，這些運動也會訓練到較表層的肌肉，如腹直肌與外斜肌，它們負責脊椎的屈伸與軀幹的轉動。同時，臀部、腿後肌、胸肌與肩部肌肉也會被帶動。

強化這些肌群對於維持良好的移動模式、平衡感、穩定性以及正確體態非常重要，因為這些能力往往會隨著年齡增加而退化。「鳥狗式」與「死蟲式」還能訓練身體協調性，進一步降低跌倒風險。

（參考資料：Tom’s Guide、運動筆記）

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