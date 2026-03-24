快訊

影／紐約機場撞機2死事故音檔曝光 塔台人員鬆口認「我搞砸了」

紐約拉瓜地亞機場客機撞消防車…2機師亡 航管錄音曝：我搞砸了

獨／台美談判推手 經貿辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳辭世

聽新聞
0:00 / 0:00

10年45名消防員殉職！新店水壩翻艇揭「湊隊」黑幕：救護員為何被派去搜救？

聯合新聞網／ 天下雜誌
殉職的基隆仁愛分隊小隊長詹能傑出殯時，場面哀戚，各界感到惋惜。
殉職的基隆仁愛分隊小隊長詹能傑出殯時，場面哀戚，各界感到惋惜。

【文／楊竣傑；圖片／莊凱程攝】

「恩碩生前不希望兒子當消防員，」殉職直潭分隊消防員吳恩碩的妻子施昕妤，在丈夫離世7個月後獨家接受《天下》專訪。

送走在一起16年的丈夫，她一個人扛起照顧3歲兒子、1歲女兒的責任，但真相未解，依舊苦澀。

2025年7月8日，有民眾違規在新店屈尺壩玩立式划槳（SUP）落水，最接近事發地的新北市新店消防局直潭分隊和烏來分隊接獲通報後，趕到現場救援。

因落水民眾情況非常危急，為爭取黃金救援時機，現場指揮官決定混編不同分隊的消防員，37歲的吳恩碩與烏來分隊員、義消等搭救生艇救人。結果，水壩翻滾流導致小艇翻覆，吳恩碩和烏來分隊隊員張敬謙因此溺斃，殉職。

雙手托腮，語速變慢，施昕妤靜靜地回想。

當天下午5點，她接到訊息後趕到醫院，看著已被打超過30劑強心針，躺在床上用自動CPR的丈夫。晚間8點，她陪著孩子們見爸爸最後一面，才跟吳恩碩說再見。

一路冷靜地處理後事到隔日凌晨，回到家後，施昕妤的眼淚終於決堤，在浴室裡大哭一場。

身為消防員伴侶多少有另一半可能因公殉職的心理準備，但她對意外充滿疑惑與遺憾：為什麼一定要兩隊混編出任務？為什麼吳恩碩的專長是醫療救護，卻被派去搜救？

施昕妤自己開車時總會想起丈夫，感到空虛與悲傷。
施昕妤自己開車時總會想起丈夫，感到空虛與悲傷。

多人消防分工變一人包辦

消防局強調吳恩碩等人都有急流救生證照。但看在消防員工作權益促進會副理事長鄭少書眼裡，這其實不是意外，而是人禍。歸根結柢，就是消防人力長期不足。

去年統計，新北市缺196位消防員，缺額率7.22%。每一位消防員得服務1605位市民。新北的缺額與服務人口比，都排名全國第三，儼然是消防工作壓力的「重災區」。

這個賣命的行業，找不到公務員，影響也很致命。鄭少書解釋，人力不足就無法專業分工，使「湊隊」成為常態，參與高難度救援時，就可能因默契不足發生憾事。

譬如：正常狀況下，一個完整的救災行動，包含救護、滅火、指揮、搜救等，至少需十人。但許多縣市常態的在隊人數都低於十人，就出現消防員同時得拉水帶、看幫浦，甚至有燙傷病患從火場逃出時，無人協助的窘境。

過去10年，包含今年1月殉職的基隆仁愛分隊小隊長詹能傑，已有45名消防員在救災或訓練時殉職，代表每年約4名消防員犧牲。

談到丈夫，是悲傷與想念，但講起兒女，施昕妤露出淺淺微笑，還好「兒子現在比較想當蝙蝠俠，而不是消防員。」

「如果身為眷屬都會擔心孩子當消防員，到底誰想讓自己的孩子，從事那麼危險的工作？」她問。

【延伸閱讀】

誰逼走公務員？文官淪為社群小編，離退、缺額創新高　解讀全台「缺公」真相

「工程師像逃難一樣離開」　馬太鞍搶修人力潰堤：做到得憂鬱症、裝心臟支架

藍莓「錯誤清洗」反讓營養流失！專家揭正確洗法：許多人都錯

【更多內容請見《天下雜誌》844期；訂天下雜誌電子版

天下雜誌

追蹤

相關新聞

油價飆升 機票漲價怎麼辦？專家：善用3招救荷包

伊朗戰爭不只造成中東地區航班廣泛取消，也使得油價飆漲，而高油價會影響航空燃油價格、迫使航空公司調整機票售價。燃油成本上升會直接影響航空公司的營運成本。根據國際航空運輸協會（IATA）的數據，燃油是全球航空公司最大的成本支出，占航空公司總支出的近30%。

憂鬱時找ChatGPT談心？專家：兩件事別告訴它

現代人孤獨的傾向愈來愈強烈，加上ChatGPT、Gemini或Claude等人工智慧（AI）聊天機器人技術發達又隨時在線，許多人選擇向AI尋求情感支持，引發部分心理健康專家的擔憂。

銀髮族私人教練：60歲前該練習的4種核心運動

如果你還不到60歲，早點建立核心穩定性，將成為你老化過程的關鍵轉折點。

10年45名消防員殉職！新店水壩翻艇揭「湊隊」黑幕：救護員為何被派去搜救？

逝去的人》從基隆惡火到新店水壩翻艇，消防救命成生死賭局。許多縣市消防員編隊低於標準，缺人只能「湊隊」出任務。10年45名消防員殉職，是人禍不是意外。

救生育率不能只靠撒錢 瑞典生育率維持1.5的祕訣：拿鐵爸爸

為什麼撒了這麼多錢，生育率依然不見起色？在瑞典，推著嬰兒車的爸爸是日常；在台灣，爸爸卻連育嬰假都不敢請。搶救台灣生育率，專家給出意外的答案：支持男性。

不再是有錢人專屬 為什麼愈來愈多Z世代喜歡簽婚前協議書？

長久以來，許多人認為婚前協議是有錢人才需要簽，或一段婚姻還沒開始就註定走向破裂的預兆。但這種觀念正迅速改變，尤其是在Z世代伴侶之間，他們簽署婚前協議的頻率似乎遠高於千禧世代、X 世代以及嬰兒潮世代。為什麼？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。