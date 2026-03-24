10年45名消防員殉職！新店水壩翻艇揭「湊隊」黑幕：救護員為何被派去搜救？

【文／楊竣傑；圖片／莊凱程攝】

「恩碩生前不希望兒子當消防員，」殉職直潭分隊消防員吳恩碩的妻子施昕妤，在丈夫離世7個月後獨家接受《天下》專訪。

送走在一起16年的丈夫，她一個人扛起照顧3歲兒子、1歲女兒的責任，但真相未解，依舊苦澀。

2025年7月8日，有民眾違規在新店屈尺壩玩立式划槳（SUP）落水，最接近事發地的新北市新店消防局直潭分隊和烏來分隊接獲通報後，趕到現場救援。

因落水民眾情況非常危急，為爭取黃金救援時機，現場指揮官決定混編不同分隊的消防員，37歲的吳恩碩與烏來分隊員、義消等搭救生艇救人。結果，水壩翻滾流導致小艇翻覆，吳恩碩和烏來分隊隊員張敬謙因此溺斃，殉職。

雙手托腮，語速變慢，施昕妤靜靜地回想。

當天下午5點，她接到訊息後趕到醫院，看著已被打超過30劑強心針，躺在床上用自動CPR的丈夫。晚間8點，她陪著孩子們見爸爸最後一面，才跟吳恩碩說再見。

一路冷靜地處理後事到隔日凌晨，回到家後，施昕妤的眼淚終於決堤，在浴室裡大哭一場。

身為消防員伴侶多少有另一半可能因公殉職的心理準備，但她對意外充滿疑惑與遺憾：為什麼一定要兩隊混編出任務？為什麼吳恩碩的專長是醫療救護，卻被派去搜救？

施昕妤自己開車時總會想起丈夫，感到空虛與悲傷。

多人消防分工變一人包辦

消防局強調吳恩碩等人都有急流救生證照。但看在消防員工作權益促進會副理事長鄭少書眼裡，這其實不是意外，而是人禍。歸根結柢，就是消防人力長期不足。

去年統計，新北市缺196位消防員，缺額率7.22%。每一位消防員得服務1605位市民。新北的缺額與服務人口比，都排名全國第三，儼然是消防工作壓力的「重災區」。

這個賣命的行業，找不到公務員，影響也很致命。鄭少書解釋，人力不足就無法專業分工，使「湊隊」成為常態，參與高難度救援時，就可能因默契不足發生憾事。

譬如：正常狀況下，一個完整的救災行動，包含救護、滅火、指揮、搜救等，至少需十人。但許多縣市常態的在隊人數都低於十人，就出現消防員同時得拉水帶、看幫浦，甚至有燙傷病患從火場逃出時，無人協助的窘境。

過去10年，包含今年1月殉職的基隆仁愛分隊小隊長詹能傑，已有45名消防員在救災或訓練時殉職，代表每年約4名消防員犧牲。

談到丈夫，是悲傷與想念，但講起兒女，施昕妤露出淺淺微笑，還好「兒子現在比較想當蝙蝠俠，而不是消防員。」

「如果身為眷屬都會擔心孩子當消防員，到底誰想讓自己的孩子，從事那麼危險的工作？」她問。

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