憂鬱時找ChatGPT談心？專家：兩件事別告訴它

編譯 樂羽嘉

現代人孤獨的傾向愈來愈強烈，加上ChatGPT、Gemini或Claude等人工智慧（AI）聊天機器人技術發達又隨時在線，許多人選擇向AI尋求情感支持，引發部分心理健康專家的擔憂。

「關於用AI做心理治療或扮演情感支援夥伴的話題，討論熱度很高，」美國心理學會（APA）品質與醫療創新總監、執業臨床心理學家福圖納托（Leanna Fortunato）表示，「臨床上治療師們都在討論這件事，研究也顯示，人們確實愈來愈常使用AI工具做這些事。」

福圖納托指出，有些人是不經意和ChatGPT展開心理健康相關對話的，例如本來只是向不會累、不會煩的AI機器人抱怨壓力沉重的一天。也有一些人是主動向AI尋求心理健康建議，畢竟AI訂閱費用比人類治療師便宜得多。

在一項針對2萬多名美國成年人的健康研究調查中，10.3%受訪者表示每天使用生成式AI，其中高達87.1%受訪者用於個人用途，包括尋求建議和情感支持。這項研究由麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）、魏爾康乃爾醫學院（Weill Cornell Medicine）和東北大學（Northeastern University）研究人員共同完成，並於2025年1月發表。

在TikTok上，搜尋關鍵字「AI心理治療機器人」（Therapy AI Bot）會得到至少1150 萬則貼文，內容從用戶分享如何把機器人轉變為治療師的「最佳提示句」（prompts），到健康專家警告潛在危險都有。

AI不一定能發現你快撐不下去了

從過去紀錄來看，AI聊天機器人不一定都能發現用戶何時正處於嚴重的健康危機中，也不一定能做出適當回應。《紐約時報》2025年11月23日報導指出，「有近50起案例是用戶在與ChatGPT對話期間發生心理健康危機」，其中包含三起死亡事件。

Anthropic、Google和OpenAI都表示正在和心理健康專家合作，強化AI工具回應敏感對話的能力。「這些情況令人心碎，我們深切掛念所有受影響的人，」OpenAI發言人告訴《CNBC》，「我們正密切與心理健康臨床人士及專家合作，持續改進ChatGPT的訓練，以辨識、回應痛苦跡象，在敏感時刻平撫對話情緒，並引導人們去現實世界尋求支援。」

根據OpenAI產品政策研究員2025年4月發表的論文，頻繁與AI對話可能會破壞現實生活中的社交能力。另一項同樣發表於4月、由OpenAI與麻省理工學院（MIT）媒體實驗室合作的研究發現，重度使用ChatGPT與孤獨感增加之間存在相關性。

美國心理學會強烈建議，不要把AI當成治療和心理健康支援的替代品。

心理治療師皮納利（Esin Pinarli）表示，AI聊天機器人還是能幫助你瞭解自己的心理狀態，像是協助你生成引導式指令句，帶你書寫反思自我狀態的日記。你也可以問它有哪些應對策略、治療選項或其他疾病相關問題的研究論文。

「我不認為它是治療的替代品，我把它看作一個工具，而工具是有幫助的，」身為佛羅里達州私立診所 Eternal Wellness Counseling 創辦人的皮納利說道。

她的個案有時會先與ChatGPT討論個人生活中的特定狀況，然後在採取行動前，先把AI的回應交給她評估。

但她自己測試時，發現聊天機器人有時會使用助長用戶「不健康行為」的語言。例如，如果你詢問跟朋友起衝突怎麼辦，即使錯在你，AI可能還是會回答「朋友太敏感了」。

福圖納托建議，如果你和AI的對話觸及心理健康，請先問問自己：

有沒有可靠的來源，可以交叉比對這些資訊？

我能問誰這些問題？

所謂的可靠來源，包括同儕評閱的科學研究、優質健康新聞機構的報導，或梅約診所（Mayo Clinic）等醫療機構的資源。福圖納托表示，「AI確實大幅增加獲取健康資訊的途徑，但AI提供的資訊不一定正確。」

使用AI時，別做這些事

皮納利和福圖納托強調，絕對不應該使用AI聊天機器人來獲得診斷，或在心理危機（特別是萌生自殺念頭）時尋求AI支援。

「我們已經看到一些嚴重的傷害案例，特別是針對處於危機中的青少年或弱勢族群，AI沒能正確處理狀況，」福圖納托說，「它繼續與危機中的人對話，卻沒能提供危機處理資源，也沒有挑戰那些有問題的思維模式。」

專家提醒，你不應該向AI聊天機器人分享病歷或任何個人身分資訊，因為這些對話不具備法律保障的保密性。你也不應該依賴AI解決現實生活中的人際問題。

「你需要另一個擁有『神經系統』的人坐在你對面，觀察你的肢體語言和語氣。聊天機器人不會在情感上挑戰你，也不需要對等回饋，」皮納利強調。

（資料來源：CNBC、1980）

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