救生育率不能只靠撒錢 瑞典生育率維持1.5的祕訣：拿鐵爸爸

文 劉十賢 共同採訪 田孟心

為什麼撒了這麼多錢，生育率依然不見起色？在瑞典，推著嬰兒車的爸爸是日常；在台灣，爸爸卻連育嬰假都不敢請。搶救台灣生育率，專家給出意外的答案：支持男性。

當媽媽的代價是什麼？收入下降、機會減少

台灣女性勞參率穩定超過5成，25-29歲女性更是超過9成，現代女性投入職場幾乎成為必然選項，孕產帶來的職涯衝擊卻沒有隨之消弭。根據政大經濟系黃柏鈞與黃新亞的研究，女性生育後，每週工作時數平均顯著減少 8.72 小時、每月工作收入平均顯著下降 8739 元，工作機率降低 19.2%。

如何消除困境？長期倡儀家庭友善職場的得人資源整合公司創辦人蔡淯鈴給出意外的答案：「支持男性。」

支持男性也是支持女性，生育是「兩人的事」

身為二寶爸、朝九晚六的上班族Jimmy，在大兒子出生時曾請過2個月的育嬰假，享有一段美好的親子時光，卻在小女兒出生時，發現新工作的主管時常抱怨其他請育嬰假的同事，擔心重返職場後，升遷與考績受影響而減少收入，最終選擇作罷，「當前社會還是有男主外的壓力，男生要請假時會有許多顧慮。」

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶說，民間團體推估，台灣爸爸申請育嬰假的比率僅大約7%，相比瑞典可達到85%，差異很大。制度有了，但要怎麼建立文化又是另一項挑戰。

蔡淯鈴認為，從國家政策到公司文化，愈是支持男生做爸爸，讓男生有底氣告訴伴侶「我們是一起經歷一切，不是讓你自己去承擔，」有意願生育的妻子才能放心做出選擇。

借鏡瑞典「拿鐵爸爸」

生子之後的家務分工，也是社會轉型過程，男女之間常見的齟齬。

借鏡國外經驗，以「拿鐵爸爸」（Latte Dads）聞名的瑞典，至今仍維持著超過1.5的生育率。曾長年於瑞典生活的作家劉晉亨觀察，「男性的育兒參與度非常高，」在街上看到男性拿著咖啡、推著嬰兒車是日常風景，「我覺得這是他們從小的訓練。」他分析，瑞典以核心家庭為主，少有祖父母或保母支撐，因此社會風氣能理解父母都必須親自育兒的需求。

制度鬆綁、消除污名 沒結婚也能安心生小孩

中研院研究員于若蓉根據其長期主導的「家庭動態調查」指出，30歲以上的男女，愈年輕的世代，愈認同「就算沒有結婚，還是可以生小孩」，且女性同意比例在各世代都高過男性，且有隨著世代拉大的趨勢。

台灣伴侶權益推動聯盟創會理事長許秀雯認為，在台灣，婚姻是生育前提，「但法國有60%的新生兒，是在婚姻關係以外出生的。」台灣若有類似的法律，能解決非婚同居伴侶法律保障不足的問題，對於想要建立穩定關係，又想逃避婆媳等壓力的人來說是新的選擇。

不過，台大社會系副教授郭貞蘭也提醒，即便是歐美國家，當非婚生子女到了一定歲數，同居父母很可能還是會選擇婚姻，以避免在求學階段遇到歧視與資源落差。如果台灣要嘗試推動同居伴侶制，也必須審慎解決社會對非婚生子女的污名化。

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