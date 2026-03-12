不再是有錢人專屬 為什麼愈來愈多Z世代喜歡簽婚前協議書？

編譯 樂羽嘉

長久以來，許多人認為婚前協議是有錢人才需要簽，或一段婚姻還沒開始就註定走向破裂的預兆。但這種觀念正迅速改變，尤其是在Z世代伴侶之間，他們簽署婚前協議的頻率似乎遠高於千禧世代、X 世代以及嬰兒潮世代。為什麼？

美國洛杉磯婚姻與家事律師庫姆斯（Jacqueline Combs）觀察到，婚前協議的簽署比例正在上升。

婚前協議明確規定如果離婚，投資、房地產和共同帳戶等財務資產要怎麼分配。根據Harris Poll在2022年的一項調查，42%的美國成年人支持使用婚前協議，而在未婚人士中，有35%表示未來可能會簽署婚前協議。

相比之下，在2010年，只有3%的已婚或訂婚伴侶有簽婚前協議。

庫姆斯律師曾代表美國名模艾蜜莉‧瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）和美髮師克里斯‧阿普爾頓（Chris Appleton）等名人。她觀察到，年輕一代簽署婚前協議的比例更高。她指出，對於 Z 世代來說，心理健康是首要考量，而且離婚早已不是禁忌。

以下是她認為Z世代擁抱婚前協議的幾個原因：

1. 資訊發達

大約出生於1997年到2012年之間的Z世代，成長於網路發達的時代，許多人成年時智慧型手機已成為標配。

庫姆斯表示，對這一代年輕人而言，透過新聞、社群媒體和網路，「獲取資訊的管道比以前多太多了」。再加上親眼目睹自己家庭中離婚的過程，Z世代現在對婚姻和離婚的樣貌有了更清晰的認識，也更了解伴侶可以做出哪些財務決策。

Z世代可以隨手就能查到研究報告、法律解釋以及結婚真實經驗分享。過去，婚前協議是家事律師事務所裡的隱晦話題，現在，在社群媒體、播客節目（Podcasts）和各大論壇上都有人公開討論婚前協議。

由於門檻降低、更容易理解，婚前協議不再是名人或高淨值家庭專屬的神祕法律文件，而被視為一種實用的工具。這種普及化讓伴侶能更自在地提起這個話題，而不必擔心傳達錯誤的訊息。

2. 期待公開、透明的對話

庫姆斯還發現，這一代人經營感情的方式略有不同。

她說，Z 世代追求的是「感情的真實性」和「明確的期望」。他們渴望開誠佈公的對話與透明度，包括財務方面的透明。

根據西北互惠人壽保險公司（Northwestern Mutual）2023年的《規劃與進展研究》，四分之一的Z世代認為，雙方初步了解彼此後、進入穩定關係之前，應該進行關於金錢的坦誠交流。38%的Z世代認為，應在關係穩定後、結婚或同居之前進行討論。

年長世代常常負面解讀婚前協議的存在，認為對方不信任自己或打從一開始就不願承諾牢固長久的婚姻。但在Z 世代眼中，婚前協議代表負責任的生活規畫，只是在討論彼此的需求、如何建立穩定的婚姻，以及雙方傾向如何共同理財。與其說簽婚前協議是為離婚做準備，不如說是為了減少衝突、增加透明度，並在環境改變時保護雙方。

3. 財務壓力大

Z世代面臨近代最嚴峻的財務挑戰，包括房價飆升與高昂的生活成本、傳統職業穩定性下降、成年初期難以建立儲蓄。

因為很難有財務安全感，Z世代更有動力保護自己累積的資產，無論是繼承的遺產、小規模創業、知識產權或辛苦存下的積蓄。

4. 結婚年齡延後

另一個關鍵因素是時機。Z 世代結婚的時間普遍比父輩更晚。當他們步入禮堂時，可能已經擁有穩定的職業與投資帳戶、顯著的個人儲蓄、房產、車輛或副業，個人品牌或數位資產。當婚姻發生在這些「財務里程碑」之後而非之前時，保護既有資產就成了現實考量。

5. 結合傳統與現代價值觀

Z世代重視愛與承諾，但也重視獨立與公平。對他們來說，協議並不會貶低感情，反而是一種尊重彼此貢獻、夢想與憂慮的方式。他們打破了「談錢傷感情」或「不禮貌」的陳舊觀念，讓財務透明成為感情的一部分。

6. 金融素養高

Z世代在金融素養高度普及的環境下成長。他們看過父母經歷經濟衰退與房市崩盤，因此把婚前協議視為與制定預算、立遺囑或儲蓄退休金同等重要的規畫，既不浪漫也不是禁忌，只是保護婚姻穩定的一種工具。

庫姆斯樂見愈來愈多人簽署婚前協議。她表示，導致離婚的最大原因之一就是金錢，婚前協議有助雙方先建立明確的財務期待、達成一致的理財決策，避免日後產生糾紛。

（資料來源：CNBC、BloodLaws）

【延伸閱讀】

Team Taiwan帽T、中職棒球員衣褲都是「台灣狼」做的！彰化毛巾工廠組隊帶車縫機去WBC東京巨蛋

不婚不生真的快樂一生？月收少9000、家務多3小時 補助救不了的生育率真相

人類學家救了Coach！「在包包上掛一本書」如何讓百億老牌重新被少女渴望？

連敗絕望開局，最後卻感動全台灣！從中華隊到捷克球員，我在WBC經典賽學到的10件事

最新研究：藍莓「冷凍後」更營養，專家揭2種吃法最健康

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載