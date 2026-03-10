各縣市搶推生生有鮮奶 台灣新版飲食指南為何建議少喝？

文 蕭歆諺

歷經各縣市搶推生生有鮮奶喝的政策紛擾，今年2月23日開學日，全台至少已有十個縣市以不同形式提供學童定期乳品，幫助台灣酪農產業發展外也補充學童營養。

然而，開學不到一個月，國健署預告的2026年新版《每日飲食指南》草案卻將乳品建議攝取量從每天1.5杯下修為1杯。為何雙方有此矛盾？

乳品減量，鼓勵務實達標

地方與中央做法看似相左，其實目標一致，都要讓國人攝取足夠鈣質和蛋白質。

新指南明確支持攝取乳品，說明牛奶和乳製品不但不會增加心血管疾病，發酵乳製品甚至有機會降低第二型糖尿病風險，對兒童成長同時有幫助。

之所以下修攝取量，一來是因為經過專家團隊試算，在新指南的整體規劃上就算每天只喝1杯乳品，也不會造成鈣質攝取不足的問題。

就算是每日熱量攝取在1500大卡以下的民眾，只要搭配吃高鈣豆製品如傳統豆腐與小方豆干；高鈣深色蔬菜如芥藍菜、莧菜和小白菜，仍可補足鈣質。

二來，根據2017年至2020年的國民營養健康調查，7歲以上國人平均每天乳品攝取不到1杯，常年實際攝取約0.5杯，將目標訂為1杯較為務實。

至於兒童、青少年和高齡者等鈣質需求較高的族群，新指南保留彈性，建議在營養師諮詢確認下，將乳品攝取量增加至每天1.5至2杯。

永續飲食概念首次入列核心宗旨

顧個人健康之餘，新指南的另一項特色是顧地球。這同時是台灣每日飲食指南發展到第九版以來，第一次明確將永續飲食視為核心宗旨。

如調整乳品類攝取量，其中一項關鍵理由，即是乳品在生產過程中產生的溫室氣體排放量高於植物性食物。草案引用一項涵蓋119國、近4萬座農場的全球糧食系統研究指出，每公斤牛奶的溫室氣體排放量是豆漿的3.2倍，鼓勵民眾調整飲食方式為環境永續貢獻一份心力。

其餘亮點，還包括「國民飲食指標」更名為「健康永續國民飲食指引」，將支持環境永續、隨人生階段選擇飲食和聰明選擇遠離慢性病明確列為三大主軸。

檢視細項飲食，建議一般人的蛋白質選擇順序儘管仍維持不變，從豆、魚、蛋、家禽肉到家畜肉，但這版明確提到豆類應佔豆魚蛋肉類的三分之一；同時首度納入海鮮永續選擇的觀念，建議避免過度捕撈的魚種，優先選擇在地養殖或沿近海物種。

營養師公會理事長黃孟娟指出，永續理念當道，個人健康與永續的確應兼顧，在眾多近代新興飲食法中，行星健康飲食是頗具影響力的一派，主要論文獲超過萬次引用，且持續更新，去年10月甫推出新的標準。

為達理想，該派強調以植物為主的飲食模式，推估每年可預防約1100萬名成人的死亡，約是成人死亡總數的兩成。

指南儘管完整，黃孟娟提醒這僅是草案，尚待各界專家學者提供意見，後續再經由專家委員會討論，但依照往例並不會有大幅度變動。

