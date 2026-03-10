資本額輸18倍也不怕 台生科憑什麼搶佔醫療數據商機？藥廠到長庚都買單

【文／簡嘉佑；圖片／台智雲提供】

當AI時代來臨，你看見醫療產業的藍海，創立醫療大數據科技公司，準備大展拳腳，卻遇上資本額18倍的新挑戰者，作為產業先行者的你，該如何是好？

這是台灣生醫大數據科技公司遇到的難題，它是台灣第一間醫療大數據服務公司，由國衛院與華碩共同持股，華碩健康與台智雲總經理吳漢章擔任總經理，資本額1億元，目標讓醫療數據跨院整合，更延伸到社區。

挑戰者則是國科會推動，緯創、可成、台達電、義隆電及昱瑞投資18億元的台灣健康網路平台公司，同樣瞄準醫療數據，拚跨院整合，目標更是替所有民眾打造獨家的數位健康助理。

台生科為何不怕18倍資本巨獸威逼？看見「互補」的產業藍海

挑戰者來勢洶洶，但吳漢章卻絲毫不懼，因為受惠於醫療數據的產業太豐富了，「醫療數據本身不是產業，醫材才是產業、生技才是產業、醫療資訊系統是一個產業、保險是一個產業，每個產業都有它利用數據的方式。」

他強調，當大家都想做醫療數據，做法有所不同，那反而是互補，「所以我是很樂觀，我只怕大家不在意，只要有人投入資本願意進來，你才有辦法成事，所以競爭對我來講不是個議題。」

語帶信心，台生科究竟有何強項？如何掌握醫療數據萌發的龐大商機？

台灣生醫大數據科技

成立／2025年

董事長／梁賡義

總經理／吳漢章

股東／華碩持股65%、國衛院持股35%

資本額／1億

業務內容／醫院醫療資訊系統優化、醫療數據整合與標準化、跨域醫療資訊應用

華碩基因＋國衛院大腦，台灣醫療數據先行者

吳漢章認為，台生科的優勢之一是，早於2017年就投入各類影像判讀的華碩。當年，吳漢章就帶著團隊參與醫療數據商業化的專案，與瑞士公司Clinerion合作，建立健康數據平台，在資料不離開醫院的前提下，藥廠仍能搜尋到符合臨床試驗條件的病患數據，「這些數據能利用到哪，本身有很多學問，所以華碩醫療團隊，當時就有醫療數據的實務操作經驗，才往商業化走。」

換言之，跟台健網比，台生科已累積了8年的數據與實務經驗。

衛福部推廣的電子病歷FHIR資料標準化，台生科一樣得利。為了將各大醫院集結起來，吳漢章找來受信任的國衛院背書，這個曾與華碩攜手打造超級電腦「國衛一號」的伙伴是台灣生醫界唯一智庫，相當於台生科的醫療大腦。

在AI訓練的過程中，領域專屬知識極為重要。國衛院群體健康科學研究所所長邱弘毅舉例，有時候工程師會用雜訊來訓練AI，做出來的東西只是關聯性研究，無法從致病機制解釋。國衛院能適時提出修改建議，讓醫師與醫院也更信任台生科，更願意合作。

另外，國衛院主導成立「健康資料治理委員會」，集結法律、人權、倫理、公家單位，討論使用健康數據可能存在的痛點，主動出擊，爭取民眾的知情同意，以此讓民眾交出寶貴的健康資訊。

吳漢章說，華碩累積7年的台智雲，從算力、數據處理到AI模型，人才濟濟，不需要台生科再從頭建起，「我們一定在AI會比較快有成果，我們做不好就要打屁股了。」

獲醫療系統信任，助長庚、諾和諾德打造數據生態系

台生科確實有戰果，不僅與國際藥廠諾和諾德合作，與華碩合作AI藥師資訊系統、AI輔助診斷與智慧病歷的長庚醫療體系，也順理成章成為台生科的客戶。

「藥廠、醫院已經在買我們的東西，代表我們已經幫助他擁有更好的數據環境，這就是我們的價值，」吳漢章強調，儘管商模還需經過市場的考驗，但至少台生科在新時代已佔據了很好的位置。

「千萬不要把我們定位成醫療數據庫公司，我們是一個數據服務公司，我們是幫助數據的利用，」他強調，公司目標不只停於醫療數據，更是要塑造可被信任的資料共享生態系，讓數據黃金能真正發光發亮。

