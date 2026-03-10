砸5億邀泰勒絲 賺回百億觀光產值！新加坡怎麼做演唱會戰略？北高能比輸贏？

【文／蔡立勳；圖片／Getty Images】

人潮就是錢潮，能吸引數萬人同時到場的演唱會，往往伴隨大量觀光消費，近年成為許多城市的目標，更在亞太地區掀起一場大戰。

最知名的例子，莫過於新加坡政府於2024年，砸下1800萬美元（約5.4億台幣）邀請國際天后泰勒絲獨家開唱6場，創造3.5至5億新幣（約87至124億台幣）的觀光產值，也逼得鄰國祭出相關政策比輸贏。

泰國以成為世界級活動中心為目標，同步修改法規、提供優惠措施吸引國際演唱會與音樂節。

馬來西亞要將國際藝人表演的娛樂稅從25%降至10%、加速藝人團隊的入境流程，且擁有能容納8萬名觀眾的武吉加里爾體育場，是東南亞最大場館。

隨著香港可容納5萬人的啟德體育園區於去年啟用，亞太城市的場館競賽也白熱化。

新加坡邀女神，一站式通關

鄰國動作頻頻，新加坡老神在在，政府早已針對大型活動提出國家戰略，不再是單純的出資者，而能提供理想國、AEG等國際主辦方，從演出許可、簽證辦理到設備通關的一站式作業。

為了更靈活掌控資源，新加坡政府於2022年收回新加坡體育城的經營權，直接管理。

《彭博》分析，該國政府透過成立專責機構「活力加冷體育管理公司」（KASM），確保國家體育場等指標場館不再只是被動出租，而是主動配合大型活動，精準對接全球巨星的巡演檔期。

星國不僅邀到泰勒絲，女神卡卡（Lady Gaga）去年也唱了4場，「她們帶動整個城市氛圍，」新加坡旅遊局大中華區首席代表潘政志觀察，粉絲在穿著上盡情發揮創意，散場後仍哼著歌回飯店。

新加坡也早已將夜間F1賽事視為常態性的城市行銷，將市區變成賽道，帶動夜間經濟，「我們的夜間景色透過轉播呈現在世界各地，不僅是最好的新加坡品牌形象，也是最好的廣告宣傳，」潘政志強調。

基礎建設的「軍備競爭」更是新加坡的護城河，國家體育場擁有5.5萬個座位，具備可開合天幕，能克服熱帶氣候的變數。

外媒普遍認為，新加坡已從單純的商務金融中心轉型為全球娛樂樞紐，以大型活動吸引泰國、印尼、馬來西亞等鄰國的高端消費者。

高雄全城應援，拉長停留日

相對於新加坡的霸氣獨佔，高雄市鎖定演唱會粉絲。

「我們把歌迷放在C位，讓他們覺得整個城市都在陪我追星，」高雄市副市長李懷仁一語道破。

為了與資源雄厚的台北競爭，高雄更強調彈性與速度。李懷仁指出，市府只要取得歌手給主辦方的演出授權，7個工作天就能回覆檔期，並由他主持跨局處會議，如歌手入境、粉絲接機動線、韓國亞洲明星盛典（AAA）頒獎典禮的上百台保母車隊調度，各項疑難雜症都預先完成協調。

高雄市副市長李懷仁表示，舉辦演唱會等大型活動，能帶動城市光榮感再現。

據了解，新加坡方面多次派人到高雄，考察國家體育場演唱會後的疏散做法。

市府也與後援會討論哪些應援會有感，再向經紀公司提案，如去年在諸多地標點上BlackPink的應援色燈光，市府花了3、4個月與韓方溝通，確認色號，精準安排點燈時間，讓粉絲為了捕捉畫面而拉長停留天數。

當飯店到百貨業者也自主響應點燈，如此景象透過歌手的社群影片推播，是最好的城市行銷。BlackPink的高雄場短影音觀看數在IG上破千萬。

高雄洲際酒店行銷公關副協理柳又瑄觀察，如今全城業者很有意識地運作粉絲應援、產品服務，預先思考後續活動還能做什麼，「我們很樂意一起推動城市觀光，珍惜每個機會升級。」

台北當後盾，加速大巨蛋審查

台北市因早已累積國際知名度、軟硬體資源齊備，一直是台灣演唱會最多的城市，加上擁有全台最密集的國際頂級飯店群，以及大巨蛋啟用，是全台唯一4萬人室內場館，更提高對國際歌手的吸引力 。

比起主動出擊，台北更傾向於扮演最強後盾，核心策略在於透過行政減壓與流程透明，提供低風險、高預測性的演出環境。

2026年韓國金唱片頒獎選在台北大巨蛋。

為了降低主辦單位面對大巨蛋經營方與政府機關之間的溝通成本，北市府建立「台北市大型群聚活動安全管理資訊網」，將繁瑣的審查流程制度化，主辦方能隨時查閱審查進度與範本，並透過預審機制、批次審查加速申請流程。

台北也嘗試透過「城市應援計劃」，將演唱會的單點效應有規模地轉化為城市體驗。觀傳局規劃打卡地圖、捷運限定播音，利用「台北通」app發放抵用券，串聯超過500個店家，將粉絲帶往大巨蛋周邊的松菸文創園區及各大百貨。

無論台北或高雄，都是代表台灣參與亞太演唱會經濟大戰的選手，在產值背後，是城市治理、城市精神與軟實力的總體戰。當新加坡用金錢買斷獨家、香港以場館競賽，台灣獨有的自由開放，是難以被取代的關鍵。

