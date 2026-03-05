小學就存萬元！眷村打工王取代IBM 拿下七成金融業 仁大女董：讀書是最便宜的投資

文 楊孟軒

仁大資訊董事長林士茵，是資訊服務業罕見的鐵血女將。她如何借用基隆眷村經驗，20年前就創工程師版Uber，帶出全台佈局最廣、2小時到場救援的資訊後勤軍團？

金融背後的支柱，中信金總經理為她站台

成立27年的仁大資訊，在去年底上櫃前，對大眾而言不太熟悉，但在金融與半導體圈早已名聲遠播。自二次金改以來，全台八成的銀行合併案，系統整合皆由仁大操刀；金融業有七成企業是仁大客戶。連全國大選，全台368鄉鎮的投開票所電腦後勤，也來自仁大的支援。在上櫃發表會中，中信金控總經理高麗雪特別站台。

暖暖眷村「打工王」，小學就存萬元

貧窮是林士茵最早的啟蒙老師，在家庭即工廠的年代，她是村裡公認的「打工王」，從製作聖誕燈泡到組裝娃娃都難不倒她。她甚至展現生意頭腦，懂得與母親談分潤，合作刺繡「八仙彩」，一件拿300元報酬。國小畢業時，戶頭就已存下萬元。

眷村資源匱乏，激發出生存本能，林士茵笑著說，「別人都說把我丟到沙漠，我也能提桶水回來！」這種從無到有、解決問題的能力，成了她日後創業的DNA。

用PC搶下銀行市場，打破IBM壟斷

28歲那年，不喜歡被人管的林士茵，帶著一名工程師與一名助理創業。她目標明確，鎖定銀行作為客戶，「因為沒有本錢，怕倒帳；選擇銀行，因為銀行有錢。」

當時銀行業是IBM大型主機的天下。林士茵找上遲遲打不進金融業的惠普合作，大膽向銀行提出「開放式架構解決方案」，用一台5萬元的PC，取代一台18萬元的IBM原廠終端機。驚人的價差吸引了中信等銀行嘗試，降低採購成本，仁大也因此打入封閉的銀行體系。

20年前就做工程師版Uber，全台2小時到場救援

為了深耕銀行客戶，林士茵創下許多業界先例。過去系統整合商缺乏明確的服務協定，通常今天出狀況、明天才派人維修。林士茵卻首創2小時到場、2小時完修的服務。

為了達成極致服務與品質要求，仁大不外包工程師人力，而是在全台布建13個據點，形成綿密的服務網。

甚至，早在20年前仁大就引入了行動定位派工。公司配發的手機可以定位工程師位置，當有叫修服務時，系統會直接指派給距離最近的工程師，就像現在的Uber。為了縮短現場作業時間，新機出貨前，仁大就先完成軟體安裝與設定。工程師到了現場，如銀行分行，只需做簡單網路設定，減少了對銀行營業的干擾。

她也極力鼓勵員工進修。仁大會議室牆上貼滿了上百張國際認證證照影本，她強調選才不看學歷，只要有技術與操守就有機會，公司甚至全額補助員工回校進修或攻讀EMBA。

林士茵自己更是學習的實踐者，她擁有中山EMBA、台大與陽明交大後EMBA、政大企家班學位，也修讀東吳法律資安課程。「讀書是世界上最便宜的投資，」她語氣堅定地說。

