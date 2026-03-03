全民瘋搶白銀！銀樓老闆卻苦勸「別碰這波高風險」

文 謝方娪

貴金屬漲勢兇猛，白銀漲幅更甚黃金。從現貨、期貨到實體銀條都被瘋搶，台灣銀樓業者形容經營逾一甲子來首見。是誰在買？白銀還會漲嗎？賣銀條要找誰？

自去年起，全球貴金屬市場陷入狂熱，儘管在上月底美國總統川普任命沃許（Kevin Warsh）為美國聯準會新任主席後，價格回落，白銀期貨單日重挫31.4%，創下逾40年來最大單日跌幅，但短短兩個交易日後，資金重新歸隊，顯示這波貴金屬凌厲漲勢尚未終結。

白銀是黃金的平替，中年人、工程師瘋搶銀條

這讓明明只賣黃金的銀樓老闆，不得不設法滿足熟客對銀條的需求，甚至吸引從沒踏進銀樓的科技業工程師上門。

不只銀樓，連銀行也湧入詢問人潮，甚至台灣銀行必須緊急澄清未開辦白銀存摺業務；中央銀行更是史上頭一遭宣布下架生肖套幣，嚴防投機客套利。「投資白銀變成全民運動，大家都變成FOMO族，擔心被軋空手、漲上去沒買，」富邦金首席經濟學家羅瑋觀察。

經營銀樓逾一甲子的台北金銀珠寶商業公會副理事長石文信觀察，較1980年代白銀大漲，這波投機風氣更盛，且白銀買盤更相對集中特定年齡層。

「買白銀的客群，主要落在40歲左右，」他說，明顯較黃金的買家更年輕。原因是，白銀的單位投資成本較黃金低，成為一般人買得起的貴金屬「平替」。

白銀漲幅超過基本面，後市難辨

助長這波白銀漲勢，並非全無理由。從電動車馬達到AI伺服器，加上白銀入列2025年美國關鍵礦產清單，以及中國對白銀實施出口管制，皆是利多。問題是，市場漲幅已脫離常理。

「黃金有各國央行買盤支撐、有黃金ETF支撐，白銀雖有工業需求，但用到白銀的部份沒有想像那麼多，」元大期貨分析師陳泰佑分析。

因此多位分析師、總經學家雖看好黃金後市，有望挑戰5500至5700美元，但對白銀的未來卻一致搖頭，坦言價格已由市場炒作主導，毫無前例可循，難以精準判斷。

實體白銀變現難，恐衍生爭議

但對收購銀條的投資人來說，更大風險在於「變現」。銀行雖銷售銀條、銀塊、銀幣，但當投資人想賣，銀行不會買回，只能賣給銀樓。

不願具名的銀樓業者透露，由於白銀保值性不如黃金，且銀樓業仍以黃金交易佔大宗，長期以來銀樓僅願以七成價買回白銀，黃金買賣價差則不到一成，兩者差異極大。

這意味著，投資人除非持有白銀期間漲幅超過三成，否則在賣出那一刻就面臨虧損。這讓銀樓業看著客戶上門，心情一點也高興不起來，甚至要委婉勸退買家，就擔心未來發生買賣交易爭議。

貴金屬市場狂歡未歇，風險也往往在最熱絡時被輕忽。「未來半年實體白銀的交易爭議，恐怕只有增無減，」銀樓業者示警。

