史丹佛「中邪式」爆紅！這款約會軟體讓學霸都著迷

編譯 張詠晴

學霸功課好，但談戀愛卻很憨慢。史丹佛校園一款配對軟體爆紅，學長姐形容，宿舍裡的大家「中邪般」瘋狂討論配對結果。史丹佛自產的配對軟體，如何用「非常史丹佛的方式」解決一個「非常史丹佛的問題」。

當羅森菲爾德（ Ben Rosenfeld） 開始在史丹佛大學宿舍擔任宿舍長時，他發現77個大一新生「簡直像中邪一樣地瘋狂迷上了一個配對軟體。」

身為大四學長，羅森菲爾德就整天聽到學弟妹們談論著，「想和誰配對、跟誰配對成功了，以及他們的朋友又和誰配對了。」

配對軟體Date Drop由史丹佛2025畢業生Henry Weng開發。軟體會先要學生回答66個關於價值觀、生活方式和政治觀點的問題。這些回覆會被輸入到演算法中，用來找出合拍的對象進行配對。

此外，Date Drop也導入了AI技術。在問卷最後，學生可以選擇與AI機器人對話，這能幫助系統更精確掌握用戶心中理想對象的樣貌。

Henry Weng說，「AI讓我們能處理這些資訊並優化配對結果，但我們不認為自己是一個『AI軟體』，AI終究只是一項工具。」

配對結果會在每週二晚間9點透過email「開獎」，裡面包含配對對象的姓名、電子郵件以及幾項共同興趣。

學生們聚集在宿舍房間和圖書館，等著看演算法為他們選擇了誰。有些人會到討論區Fizz上抱怨，一名學生寫，「我配對的人選顏值也太慘烈了。」

至於那些滿意配對結果的人，通常最後會出現在熱門約會地點On Call Café。如果學生帶著他們這個學季的第一個配對對象一同前往，店家會提供免費飲料。

史丹佛約7500名大學生中，已有超過5000名使用過Date Drop，等於是每3人就有2人在玩！目前這股熱潮已擴散到哥倫比亞、普林斯頓及麻省理工（MIT）等10所名校，Date Drop更在近期成功募得210萬美元（約新台幣6800萬）的創投資金。

學霸功課一流，戀愛憨慢

愛用者表示，這款配對軟體的成長，反映了許多大學生畏縮於在現實生活中尋找約會對象，而在交友軟體上無止盡的滑動也讓他們又累又無感。

看準了大家的這種心情，一些想創業的學生發現，大家對這種新型交友工具的需求真的很大。

Henry Weng花了大概三週寫出這個軟體。他說，「這個軟體給了一個認識人的機會，你好像順理成章地有個理由去見某個特定的人，多少減輕了一些壓力。」

有些人說Date Drop是用「非常史丹佛的方式」解決一個「非常史丹佛的問題」。

二年級生艾琳娜說，「史丹佛的很多人過於重視其他領域的成功，交朋友這一塊自然就被忽略了。有時候連開口破冰都很困難，更不用說浪漫的互動了。」

Date Drop還有一個允許「助攻」的功能。當身邊朋友，很想把你跟某人湊成對，就可以使用類似媒人的功能，增加特定兩人在系統中配對到的機率。

像是阿德金斯經常找一個女同學聊天，朋友們注意到了，就推波助瀾了一把，當阿德金斯收到郵件通知，他笑說，「我就知道他們那群人在搞鬼。」

阿德金斯一開始閃躲了那個女生好幾週，但後來就一起K書了。

另一項功能則是「直球對決」（Shoot Your Shot），讓用戶能私下列出心儀對象。如果雙方剛好都填寫了彼此，系統就會自動將兩人配對。

配對App掀戰，始祖槓上新秀

史丹佛的老學長姐也曾在2017年創辦「婚姻協定」（The Marriage Pact），知名標語是，「如果我們到30歲都還沒結婚，那我們就乾脆結婚吧！」

「婚姻協定」已被100多所大學採用，發起人麥格雷戈（Liam McGregor） 表示，「婚姻協定」已成功配對超過35萬次，促成數十段婚姻。

「婚姻協定」團隊去年11月發現，Date Drop配對問卷和行銷手法似曾相似，於是發出了侵權警告函。不過，Henry Weng表示，團隊堅定相信自己的產品，並將繼續營運。

許多美國學府都有自己的配對傳統。1994年，哈佛大學計算機協會推出了Datamatch，在使用者填寫多項問卷問題後，配對學生。在康乃爾大學，「完美契合」(Perfect Match）計畫會在情人節前進行配對。達特茅斯學院的「最後機會」（Last Chances）則邀請四年級學生提交暗戀對象的名字，以確認是否兩情相悅。

學生們表示，他們確實需要這類幫助。

普林斯頓大學的一年級生杜普萊西（Pierre Du Plessis）表示，在普林斯頓真的很少有人直接、主動約對象，這時候Date Drop非常管用。

即便有了Date Drop的神助攻，史丹佛的約會困境依然無解。畢竟演算法可以幫你牽線，但剩下的人際互動與經營，還是那句老話：修行靠個人。

二年級生伯格與第一個配對對象來了場抹茶拿鐵約會，「我們聊得很愉快，聊了幾個小時，但隨後我們的時間表就完全對不上了，」伯格說。

伯格說，約會對象課表排滿滿的，還有擠出時間練舞，而他自己忙著做研究、應付四門硬課，還要擔任兄弟會的副主席。

他笑著用很理工的方式總結了這段緣份說，「我們兩個的系統不太相容。」

大三生亞伯拉罕-普拉卡什（Madhav Abraham-Prakash）負責史丹佛學生會的社交活動，也是把Date Drop引進校園的推手。他覺得這平台是個很棒的工具，雖然Date Drop還沒幫他牽成紅線，但倒是幫他增加了不少LinkedIn上的職場人脈。

他說，「如果我的靈魂伴侶就在這，我卻沒找到人，我會覺得很遺憾。同樣的，如果我的共同創辦人、生意夥伴、甚至是未來的董事長也在這，我卻沒跟他們搭上線，那我不就虧大了嗎？」

（資料來源：WSJ, Yale Daily News, The Stanford Daily）

【延伸閱讀】

50歲開始準備也來得及！理財專家：這樣做，退休月領5萬不是夢

10%變15%？看懂台灣會不會「稅上加稅」

超級富翁不為人知的「人生幸福秘訣」：這10件事千萬不能做

「璃來龍」教會我的事：不是你不夠好，是還沒找到對的位置

楊泮池攜緯創、台達電五大股東，台灣最強科技聯盟如何堆起醫療數據神山？

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載