35歲找到夢幻工作！他轉行當小黃司機 為何能圈粉1.5萬人？

文 楊湛華

過去從沒一份工作做滿2年，今年40歲的鍾文龍，卻在計程車司機崗位上待了5年。他曾被台灣大車隊選為賀年代表，同時經營著1.5萬粉絲的粉專。他如何在平凡的駕駛座上開出人生新局？

對許多人來說，開計程車是走投無路的選擇；但對鍾文龍而言，卻是他的夢幻工作。

從頻繁跳槽到夢幻工作，人生不只有朝九晚五

鍾文龍在林口長大，多數家人都在工廠裡做工，「小時候認為工作就應該朝九晚五，」鍾文龍說。當時的他，以為人生只有一種出路。

高職畢業，他做過加油站、童書業務、物流倉管，零零總總十多份工作，卻沒有一份做滿2年。之所以常換工作，原因是被挖角，「我喜歡跟人聊天，很容易引起注意，」鍾文龍解釋，光是倉管就換了好幾家公司。

雖然薪水增加，但鍾文龍始終憧憬不受辦公室束縛的工作， 2016年的某一天，看著貨車進進出出，他閃過一絲念頭：不如開車謀生。於是，他當起送貨的快遞員，再過幾年，他渴望更多人際互動，才轉行穿起運將的制服。

疫情期間入行，靠1.5萬粉絲殺出新路

只是他剛入行，時機並不好。當年爆發新冠疫情，街頭冷清，觀光客消失，一度讓鍾文龍備感懷疑。但他很快就轉念發現，計程車予人的負面形象，其實他可以從自己做起，徹底扭轉。

2023年底，他載一名要去台灣大學附近的客人，卻在建國高架走錯路，結果他要多繞路。抵達時，跳表顯示345元，鍾文龍卻只收客人平時付的280元。這個舉動讓原本焦躁的乘客愣住，最後客人堅持付了300元。

鍾文龍把這件事寫上他經營的臉書粉絲頁，引起迴響，如今粉絲頁累積逾1.5萬名粉絲，影響力僅次於知名計程車作家王國春。每月平均有超過8人透過粉專找他叫車，且不少成為回頭客，連商務合作也找上門。

「路上100台車、100個司機，就有100種風格、100種故事，」鍾文龍說，寫文除了抒發心情外，也是樹立個人品牌，取得客戶信賴，「我就能載他第二趟、第三趟，」他說。

去年他被台灣大車隊選為賀年代表，跑遍全台6個站點，代表車隊發紅包給司機。

如何展現敬業精神？從照顧好身體開始

在小黃圈，健康是不能說的痛。長期久坐、飲食不規律，「聽過太多學長在車上直接走了，」體重曾飆破120公斤的鍾文龍決定做出改變。

他落實嚴格的飲食控制與健身，不到一年成功甩肉30公斤。減重後的他，下午不再倦怠，精神煥發。為了陪伴97歲的祖母，他早上7點出車、傍晚7點下班，不跑夜車。「身體健康，這份工作才能做得長久，這也是敬業精神的一環。」

5年來鍾文龍不只載客，也扮演社會觀察家，在他的筆下，無聲的小黃生活變得溫馨且充滿哲思。「載客人就像開福袋，你永遠不知道是福包還是雷包，」他幽默地說。

【延伸閱讀】

水泥內戰》環泥侯智元：我沒台泥偉大 30年盟友改買進口貨，本土市佔跌破七成該怪誰

陽明最年輕董座的豪賭 營收跌最多的貨櫃三雄，百億造船能突圍航運競賽？

40歲才開始運動，修車廠大叔創下中央山脈大縱走最速紀錄

超級富翁不為人知的「人生幸福秘訣」：這10件事千萬不能做

這樣吃就是浪費錢！營養師揭「6大保健品禁忌組合」：鈣配魚油竟會導致便秘？

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載