微軟暴跌！軟體股金融海嘯以來最慘 為何慘遭拋售？

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖片來源：Shutterstock
編譯 張詠晴

軟體股繳出金融海嘯以來，最慘烈的單月表現。發生什麼事？是被誤殺了嗎？

微軟交出穩健財報，但投資人卻將目光轉向雲端業務成長放緩，並嚴厲審視微軟在人工智慧（AI）上的資本支出，導致股價崩跌10%。微軟在1月吞下十多年來表現最糟的一個月。

全球最大的商用軟體公司SAP也沒被善待。在1月29日財報電話會議上，只不過說了預計2026年雲端軟體業務將「微減速」，股價就暴跌15%。另一家協助企業自動化的軟體公司ServiceNow 儘管營收成長高於分析師預期，股價也下跌13%。客戶關係管理規劃軟體公司賽富時（Salesforce）躺槍跌7%。

懷疑的根源，還是來自AI，券商們擔心AI引發的劇變已迫在眉睫。

軟體股金融海嘯以來最慘

專家們聚焦兩大威脅。首先是AI程式碼編寫工具。

Anthropic的Claude Code和OpenAI的Codex等工具能協助程式設計師更快編寫程式碼。「氛圍開發」（Vibe coding）公司像是Lovable和Base44，甚至能讓門外漢給聊天機器人簡單指令就製作出軟體。市場擔憂這些工具將使企業能自行開發所需的大部分軟體。

另一個威脅則是「AI原生」的企業軟體新創公司將會搶走傳統巨頭的生意。Anthropic又把這份焦慮感拉滿了。

當然，也有人認為投資人誤判了軟體業的困境。《經濟學人》便認為，對大多數公司來說，自行開發軟體會讓他們無法真正聚焦核心業務。數十年來的趨勢也顯示，更多企業會訂閱外部程式，而不是自己開發，像是OpenAI也在使用賽富時旗下通訊服務Slack。

《經濟學人》指出，目前幾乎沒有理由判斷這股趨勢會改變。因為，AI生成的程式碼通常不夠洗鍊，因此效率也較低。

特斯拉前AI部門主管卡帕蒂（Andrej Karpathy）最近就說，AI模型會犯下一些「有點粗心、草率的菜鳥開發者才有的微妙概念性錯誤」。一家大型諮詢公司的老闆補充說，AI技術在編寫全新軟體時比較有用，但在處理公司的現有系統時，效果較差。當然，AI會持續進步，但它也可能變得更貴。

AI寫程式，到底幫了誰？

當漲價發生時，專門的軟體公司將具備優勢。一部分的原因在於，他們可以向眾多客戶分攤開發程式的成本。另一部分原因則是，大家都會用AI編寫程式，但軟體公司還是略勝一籌。

至於「AI原生」企業會不會威脅傳統軟體公司呢？《經濟學人》也認為，目前看來，市場對於傳統巨頭被顛覆的恐懼可能有點過頭了。

事實上，AI很可能反而成為傳統軟體公司的「福音」，至少對那些有錢投資的大公司來說是如此。即便未來使用 AI 的授權費漲價，長遠來看，這項技術仍能降低軟體開發的成本。這反而會帶動企業增加軟體支出，因為他們會想用軟體來取代那些目前還得靠人工處理的瑣事。

想要在此時進場的投資人面臨的核心問題是，如何分辨誰才是AI時代的贏家或輸家。顯然，部分公司仍將蓬勃發展，這意味著在近期暴跌後，股價實際上正在「特價」。但目前要定奪誰能勝出，或許還為時過早。（資料來源：Bloomberg, The Economist）

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

