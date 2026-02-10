台灣用電壓力有解嗎？曾文生：供電規劃像打棒球延長賽 要把佈局時間拉長

【文／天下編輯部 ；圖片／邱劍英攝】

去年我看美國職棒大聯盟的世界大賽，竟然看到自己的處境。

那場原本七場的比賽，硬生生多出一場，因為第三戰一路打到18局，第六戰山本由伸上場，第七戰又被調度上去幫忙，硬是變成像多打一場，工作量突然多了15%。

對台電來說也是這樣，台灣用電需求過去幾年一直有變化，我們一直在調整成長率，接下來要把這種調整當成常態，比較能因應變化。問題是，電力系統的規劃與建設，常常不如預期。協和環評弄了七年，蓋機組更久，兩座機組連續蓋，第一部機組大約也要花七年才蓋得起來，逼我們把佈局時間拉更長，遇到長遠問題時，系統要預留足夠彈性。

推動用電需求大增的核心，來自淨零。2021年之後，需把燃燒化石燃料的能源形式轉成電能，所以電力需求一定大增。當時預估2050年用電度數是71兆度，但去年已經成長到80兆度。

AI的成長更讓電力需求大增。國際上談AI用電，說的是資料中心，但我想提醒，沒有晶片就不會有資料中心，所以（生產晶片的）台灣會早於別人開始大幅增加用電。很多公司原來用配電等級的普通高壓就可以，現在沒有特高壓可能都撐不住，所以我們大量調整電網。

台灣供電最大挑戰：用電不均與擴建電網

台灣最大的難題，不只在用電變多，而是用電不均勻，集中在西岸沿海，對電網建設是極大壓力。過去電網多跑陸路，但現在土地非常貴，更麻煩的不是買不起，而是很多地主不會讓你進去，因為影響房價。

2026年，台灣用電最大挑戰就是「區域」，要把電網建設放在某些區域，特別困難。我前三個月聽同仁簡報，為了供到某個科學園區，要做潛盾工程，從地面挖一個井下去，再從底下做橫向潛盾，豎井深度居然要120幾公尺。原因是附近已經蓋滿房子，只能在山坡地上做豎井。工程困難度非常高，卻是我們必須面對的日常。

更現實的是，全世界電力設備都在被搶。天然氣機組訂單與在建工程快速增加，交期變長、成本攀升。我也常提醒同仁，天然氣電廠機組通過程序後，大概四年可以做好，但電網建設常常超過10年，甚至20年還沒做完。在這時候衝去市場上搶設備，不只貴，風險也高。因此我們更要盤點手上資源，先撐住急迫需求，也把長期開發做得更踏實。

Power Couple：推動用電大戶場址就近供電

因此，我提出「Power Couple」的觀念，在用電的大場所就近供電，選址與供電一起規劃，才可能縮短建設時間，提高供電穩定。

台灣經典的例子在彰濱工業區，Google的資料中心坐落於此。剛好那一帶同時有光電、風電、天然氣電廠，可以做統合調度，再加上需求端在那裡，所以供電與用電正好能配合。

另一個趨勢，就是用電需求者不一定要透過電力公司做中介，尤其是非常大的用戶。馬斯克已經跟韓國斗山訂了五台燃氣渦輪機。

過去大型汽渦輪機供應商只有三家公司：奇異、西門子、三菱。現在跑出第四家公司，代表產業規模在擴大。對台灣這種需求者來講，有競爭不是壞事，但也提醒我們，用電端的選擇正在變，台電必須面對。

台電會怎麼做？一方面，我們會努力做大型電力基礎投資。另一方面，電源端如果不開發，未來先發與救援投手絕對都不夠，所以長期開發計劃必須不斷提前。再來，現在基本供電穩定，但業界需要的綠電、再生能源，怎麼往前突破，是下一個關鍵。

發展再生能源不能只靠台電，需要全社會投入

社會必須建立共識，以光電為例，管理問題、申請規範，能不能有更好的設計，甚至公權力提早介入？台電現在有超過100億的工程，都和廉政署成立廉政平台，但外界的說法會挑戰我們的工作，這也是阻力。

再生能源的開發，更需要民間一起投入。台灣的電力供應，尤其再生能源，不太容易只靠台電做電源開發，因為台電以十億瓦為投資計量單位，但很多再生能源案子是百萬瓦，小水力發電甚至是千瓦，相差100萬倍。

能源不會只是國營事業做，台灣必須把所有力量整合起來。台電會努力做大型電力基礎投資，但無碳電力、再生能源的推進，必須有更大的社會共同投入。

