快訊

「換妃」傳聞不斷 陳亭妃的3道現實障礙與1項潛在威脅

國一斗南驚悚連環撞釀一死一傷 男子下車查看竟成最後一步

1張圖看過年天氣變化 東北季風快閃攪局、北東部這時濕涼中南部飆30度

擺脫Google導航 一位建築學者的迷路旅行 李清志：不走最快的直線

聯合新聞網／ 天下雜誌
李清志認為舊工具雖然沒有效率，卻讓他的心更安定。 莊凱程攝
李清志認為舊工具雖然沒有效率，卻讓他的心更安定。 莊凱程攝

【文／張方毓；圖片／莊凱程攝】

在Google導航一鍵就能以最快速度、最短路徑帶你前往目的地的年代，你還想用紙本地圖嗎？

建築學者李清志的答案是Yes，把繞彎路、自由探索的權利還給自己。

2022年夏天，全球疫情還沒讓人安心，給了許多人留在台灣的理由，李清志和空間設計師好友王子亦突發奇想，發起一場「類比旅行」。

他們一人開著一台Jimny越野車，不走高速公路或快速道路，而是緊貼著海岸邊的鄉鎮產業道路環島，有時甚至直接開上海灘，在崎嶇砂礫中前行。聯絡方式是對講機，手拿紙本地圖研究前方的路，沿途偶遇的年輕男女一度驚愕認為，他們是異世界穿越來的古人。

這樣刻意原始的旅行，雖然麻煩，卻因為沒辦法借助精準的科技縝密規劃，帶來更多驚喜。

疫情中，李清志用紙本地圖與對講機，體會離線旅行。 莊凱程攝
疫情中，李清志用紙本地圖與對講機，體會離線旅行。 莊凱程攝

李清志難以忘懷，他開著車探訪用走路絕對無法抵達的蘇花公路下巨大海蝕洞，綿延的海灘、高聳的山壁，讓他發現都市的煩惱都變得無關緊要；隨意走進的一間台東海邊原住民餐廳，沒菜單，只用繪圖畫在牆上，他甚至不記得餐廳名，卻深深記得，好吃得不得了。

作家詹偉雄用「創造性迷失」來描述李清志和王子亦的旅途，沒有規劃，反而允許過往想不清楚的感受、事件，在旅程中一遍遍於腦海中整理，讓心安定。

「體會比較深刻，現在都太簡單了，」李清志形容，後來，他把這些回憶集結成《大叔》一書。在發達的現代，刻意捨棄科技協助，非常叛逆。李清志的確擁有不循規蹈矩的靈魂。

嚮往當「都市偵探」，每天走不同路回家

小時候愛看《雙面嬌娃》影集的他，長大自詡成為「都市偵探」，招牌裝扮是一頂寬簷帽，冬天穿一襲大衣，像偵探一樣文質彬彬，卻又帶著調皮的童心，偏愛往巷弄裡鑽，探訪隱密咖啡廳、畸零奇妙建物、甚至廢墟。

這或許是因為，他自小就體會到繞彎路的樂趣。

他在天母長大，從小就愛騎腳踏車亂晃，畫下家附近的地圖。國小在士林念書，放學時他放棄搭公車，每天走不同的路線回家。

長大後，科技快速發展，他也曾走在時代尖端。

1990年代末期，當時還很少人帶電腦在咖啡廳工作，30幾歲的他買了一台索尼筆電，到星巴克打文章，引來他人好奇詢問。

不過，他始終心繫傳統、「沒有效率」的媒介，「我對紙本很迷戀，」他總是隨身帶著筆記本和鋼筆塗鴉，「心情很浮動的時候，安靜下來畫畫，心情也平靜下來。」

建築學者李清志的筆記本

在李清志隨身攜帶的筆記本中，充滿著鋼筆的隨筆塗鴉。 莊凱程攝
在李清志隨身攜帶的筆記本中，充滿著鋼筆的隨筆塗鴉。 莊凱程攝

如同現在大家反思生成式AI是否讓人都將思考外包，對李清志來說，是否全面依賴數位工具，也影響人們的心態。

「用Google地圖，人是比較被動的，」他觀察，有時數位地圖帶的路不見得是好的，但人們常照單全收，相比之下，只能使用紙本地圖的年代，「人是主動的，因為要先做研判。」

出版數十本地理相關書籍的地圖專家高傳棋也直指，在數位地圖發達的當代，雖然很多人每天都會打開Google地圖，但其實8成人並不是真的會看地圖。「Google地圖本質上是一個大數據資料庫，」他說明，大部份人看的是地圖上的餐廳、加油站等地標。

相比之下，他指出日本小朋友從國小就被規定要自己畫地圖，從家中配置一路畫到社區街區和城市，由自身去親自體驗，並創造轉譯成對空間的理解，從小就對周遭鄰近地區的深刻了解，幫助他們更有底氣在年紀輕輕時就到海外long stay探索。

如何跳脫舒適圈？不走最快抵達的直線

李清志不甘最後變成幫有錢人設計房子的人，決定投身教職。栽培數位原生Z世代的過程，更讓他發現重返不方便舊工具的必要。

他發現，網路世界乍看消抹去國界疆域的界線，卻沒有讓年輕學子的世界觀更寬廣，「網路餵給你喜歡的東西，他們的腦袋世界觀其實很扁平、狹隘，」他露出憂心的語氣。

因此，每年他給大一新生一個獨特作業，每個人輪流對著一張台灣地圖射飛鏢，除了海洋與深山，射到哪就要去哪旅行。「已經變成一門傳統，學生都會很興奮，」他笑說。

一般人又可以如何開始實踐這種漫遊哲學，幫助自己跳脫舒適圈？

李清志建議，可以先去舊書店買一本早年的台灣旅遊書，照著那本書裡的地圖去走，就會發現其中的變化。

「台灣有太多地方，我們總覺得是熟悉的，事實上卻是陌生的；我們總是想像著那些地方是什麼樣子，卻沒有真正地去接近那些地方，」李清志在《大叔》中寫道。

在所有目的地被簡化成可以最快抵達直線的現代，也別忘了，中途還有很多美好與驚喜，值得繞彎路去體會。

【小檔案】李清志

出生／1963年

現職／實踐大學建築設計系副教授、《建築新樂園》節目主持人

學歷／美國密西根大學建築碩士

經歷／《雅砌》採訪編輯、《都會空間》節目主持人、台北科技大學建築系講師

離線心法／迷路是旅行的開始，旅行造就一個建築師。

【延伸閱讀】

金管會監理官離退潮　高薪鐵飯碗仍買不起房，什麼事讓工作狂也提前退休？

南投垃圾囤32萬噸刷新高　焚化爐預計在名間，竟遇「手搖飲末日」難題？

林義雄寫給林奐均的家書：二二八

【更多內容請見《天下雜誌》842期；訂天下雜誌電子版

天下雜誌

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

「林宅血案」歷經46年仍未破案 高檢署、刑事局持續偵辦中

以色列總統訪澳洲悼邦代海灘死者 示威者集會抗議

游錫堃自曝「曾經是林宅血案嫌疑人」貼出舊報紙：至今心有餘悸

客串演出「世紀血案」 Junior、夏語心也道歉了

相關新聞

停打猛健樂，復胖速度快4倍 哪類人最容易體重反彈？

許多民眾在網路上大肆宣傳施打「猛健樂」（Mounjaro）或瘦瘦針的減肥神效，說體重降得又快又猛，令許多用傳統減肥方式瘦不下來又痛苦的人躍躍欲試，但專家提醒打「猛健樂」瘦得快，復胖也可能很快。該如何避免瘦了一圈又胖回來？

記憶體晶片荒 2026哪些消費電子產品漲定了？

在AI帶動的供應短缺下，消費性電子製造商正在四處搶購記憶體晶片，不少公司下修2026年出貨預測，有些公司也開始從倉庫中閒置的舊產品拆走舊款記憶體元件給新產品使用。

台灣用電壓力有解嗎？曾文生：供電規劃像打棒球延長賽 要把佈局時間拉長

半導體與AI讓用電需求突然加速，台灣不只用電變多，電網負載也高度集中在西岸沿海；同時，全球電力設備交期變長、成本攀升。面對新常態，台電董事長曾文生表示，台灣需要把規劃拉得更長，提前準備電源與備援、盤點可用資源、推動用電端與供電端更好配合，也要引入更多民間能量，讓綠電與無碳電力能更快補上缺口。

擺脫Google導航 一位建築學者的迷路旅行 李清志：不走最快的直線

當Google能找出最快、最短的路線，李清志卻選擇靠紙本地圖環島。不看導航、不走高速，沒有效率的原始旅行讓他探索到更多驚喜。在科技發達的時代，沒有規劃的繞遠路，也能看見不一樣的風景。

成立3個月、沒產品卻估值45億美元！輝達、亞馬遜押注「Humans&」賭什麼？

矽谷的AI投資熱潮，再度迎來一個令人驚訝的案例。

全脂牛奶解禁、為紅肉翻案？美國最新飲食指南大翻新 台灣人也適用嗎？

美國2026飲食指南發布，因為變動幅度大而引起熱議。指南究竟有哪些重大變革？適合每個人嗎？天下邀請營養師公會全聯會與台灣營養學會兩大組織的理事長提出權威解析。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。