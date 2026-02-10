擺脫Google導航 一位建築學者的迷路旅行 李清志：不走最快的直線

【文／張方毓；圖片／莊凱程攝】

在Google導航一鍵就能以最快速度、最短路徑帶你前往目的地的年代，你還想用紙本地圖嗎？

建築學者李清志的答案是Yes，把繞彎路、自由探索的權利還給自己。

2022年夏天，全球疫情還沒讓人安心，給了許多人留在台灣的理由，李清志和空間設計師好友王子亦突發奇想，發起一場「類比旅行」。

他們一人開著一台Jimny越野車，不走高速公路或快速道路，而是緊貼著海岸邊的鄉鎮產業道路環島，有時甚至直接開上海灘，在崎嶇砂礫中前行。聯絡方式是對講機，手拿紙本地圖研究前方的路，沿途偶遇的年輕男女一度驚愕認為，他們是異世界穿越來的古人。

這樣刻意原始的旅行，雖然麻煩，卻因為沒辦法借助精準的科技縝密規劃，帶來更多驚喜。

疫情中，李清志用紙本地圖與對講機，體會離線旅行。 莊凱程攝

李清志難以忘懷，他開著車探訪用走路絕對無法抵達的蘇花公路下巨大海蝕洞，綿延的海灘、高聳的山壁，讓他發現都市的煩惱都變得無關緊要；隨意走進的一間台東海邊原住民餐廳，沒菜單，只用繪圖畫在牆上，他甚至不記得餐廳名，卻深深記得，好吃得不得了。

作家詹偉雄用「創造性迷失」來描述李清志和王子亦的旅途，沒有規劃，反而允許過往想不清楚的感受、事件，在旅程中一遍遍於腦海中整理，讓心安定。

「體會比較深刻，現在都太簡單了，」李清志形容，後來，他把這些回憶集結成《大叔》一書。在發達的現代，刻意捨棄科技協助，非常叛逆。李清志的確擁有不循規蹈矩的靈魂。

嚮往當「都市偵探」，每天走不同路回家

小時候愛看《雙面嬌娃》影集的他，長大自詡成為「都市偵探」，招牌裝扮是一頂寬簷帽，冬天穿一襲大衣，像偵探一樣文質彬彬，卻又帶著調皮的童心，偏愛往巷弄裡鑽，探訪隱密咖啡廳、畸零奇妙建物、甚至廢墟。

這或許是因為，他自小就體會到繞彎路的樂趣。

他在天母長大，從小就愛騎腳踏車亂晃，畫下家附近的地圖。國小在士林念書，放學時他放棄搭公車，每天走不同的路線回家。

長大後，科技快速發展，他也曾走在時代尖端。

1990年代末期，當時還很少人帶電腦在咖啡廳工作，30幾歲的他買了一台索尼筆電，到星巴克打文章，引來他人好奇詢問。

不過，他始終心繫傳統、「沒有效率」的媒介，「我對紙本很迷戀，」他總是隨身帶著筆記本和鋼筆塗鴉，「心情很浮動的時候，安靜下來畫畫，心情也平靜下來。」

建築學者李清志的筆記本

在李清志隨身攜帶的筆記本中，充滿著鋼筆的隨筆塗鴉。 莊凱程攝

如同現在大家反思生成式AI是否讓人都將思考外包，對李清志來說，是否全面依賴數位工具，也影響人們的心態。

「用Google地圖，人是比較被動的，」他觀察，有時數位地圖帶的路不見得是好的，但人們常照單全收，相比之下，只能使用紙本地圖的年代，「人是主動的，因為要先做研判。」

出版數十本地理相關書籍的地圖專家高傳棋也直指，在數位地圖發達的當代，雖然很多人每天都會打開Google地圖，但其實8成人並不是真的會看地圖。「Google地圖本質上是一個大數據資料庫，」他說明，大部份人看的是地圖上的餐廳、加油站等地標。

相比之下，他指出日本小朋友從國小就被規定要自己畫地圖，從家中配置一路畫到社區街區和城市，由自身去親自體驗，並創造轉譯成對空間的理解，從小就對周遭鄰近地區的深刻了解，幫助他們更有底氣在年紀輕輕時就到海外long stay探索。

如何跳脫舒適圈？不走最快抵達的直線

李清志不甘最後變成幫有錢人設計房子的人，決定投身教職。栽培數位原生Z世代的過程，更讓他發現重返不方便舊工具的必要。

他發現，網路世界乍看消抹去國界疆域的界線，卻沒有讓年輕學子的世界觀更寬廣，「網路餵給你喜歡的東西，他們的腦袋世界觀其實很扁平、狹隘，」他露出憂心的語氣。

因此，每年他給大一新生一個獨特作業，每個人輪流對著一張台灣地圖射飛鏢，除了海洋與深山，射到哪就要去哪旅行。「已經變成一門傳統，學生都會很興奮，」他笑說。

一般人又可以如何開始實踐這種漫遊哲學，幫助自己跳脫舒適圈？

李清志建議，可以先去舊書店買一本早年的台灣旅遊書，照著那本書裡的地圖去走，就會發現其中的變化。

「台灣有太多地方，我們總覺得是熟悉的，事實上卻是陌生的；我們總是想像著那些地方是什麼樣子，卻沒有真正地去接近那些地方，」李清志在《大叔》中寫道。

在所有目的地被簡化成可以最快抵達直線的現代，也別忘了，中途還有很多美好與驚喜，值得繞彎路去體會。

【小檔案】李清志

出生／1963年

現職／實踐大學建築設計系副教授、《建築新樂園》節目主持人

學歷／美國密西根大學建築碩士

經歷／《雅砌》採訪編輯、《都會空間》節目主持人、台北科技大學建築系講師

離線心法／迷路是旅行的開始，旅行造就一個建築師。

